Conclusioni

La modifica proposta dal ddl di Bilancio 2026 non riscrive la disciplina della rigenerazione urbana e non introduce nuove ipotesi di sanatoria. Interviene, piuttosto, su un punto specifico, con l’obiettivo di ridurre ambiguità interpretative che, negli anni, hanno inciso in modo significativo sull’applicazione concreta della norma.

Il richiamo espresso ai titoli rilasciati o conseguiti ai sensi dei tre condoni edilizi non aggiunge nulla sul piano teorico, perché quei titoli sono già, da sempre, titoli edilizi pienamente legittimanti. L’effetto rilevante è invece sul piano applicativo, nella misura in cui si chiarisce che, una volta perfezionato il percorso di sanatoria, non è consentito degradare quel titolo a una legittimazione “imperfetta” solo perché maturata in un contesto straordinario o in assenza di un provvedimento espresso.

In questo quadro, non è secondaria la scelta lessicale compiuta dal legislatore. L’utilizzo del termine “conseguiti”, in luogo di espressioni ambigue come “assentiti”, segna un cambio di passo sul piano tecnico. “Conseguito” individua un risultato giuridico finale, maturato all’esito di una fattispecie normativamente tipizzata, e riconosce esplicitamente che la legittimazione edilizia può formarsi anche senza un atto espresso dell’amministrazione. È una scelta che restituisce coerenza al lessico dei titoli edilizi e che, se letta correttamente, si pone in continuità con l’impianto del Testo Unico Edilizia.

Resta però un profilo che impone cautela. L’intervento del legislatore riguarda una norma speciale, quella sulla rigenerazione urbana, e non la norma ordinaria sullo stato legittimo di cui all’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001. Se questa modifica dovesse essere interpretata in senso restrittivo, come se il riconoscimento dei titoli “conseguiti” valesse solo in quel contesto, il rischio sarebbe quello di introdurre, per via interpretativa, una differenziazione che il sistema non conosce.

In un’ottica sistemica, una simile lettura produrrebbe un risultato distorsivo: rafforzare una disciplina settoriale indebolendo la regola generale, con un bilancio complessivo nel quale l’effetto negativo rischierebbe di superare quello positivo. È per questo che la modifica va apprezzata nella sua finalità chiarificatrice, ma anche interpretata con coerenza, evitando che un intervento puntuale finisca per incrinare l’assetto complessivo del Testo Unico Edilizia.