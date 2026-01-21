Rigenerazione urbana e immobili condonati: cosa cambia dopo la Legge di Bilancio 2026

Un edificio originariamente abusivo, ma successivamente sanato tramite condono edilizio, può accedere agli incentivi di rigenerazione urbana? Perché il Legislatore ha sentito il bisogno di richiamare espressamente i tre condoni edilizi del 1985, 1994 e 2003 in una norma che, in teoria, già ammetteva gli immobili sanati?

Rigenerazione urbana e immobili condonati: cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

Sono domande nate a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) che, tra le tante cose, è intervenuta sull’art. 5, comma 10, del D.L. n. 70/2011, norma di riferimento per le politiche di rigenerazione urbana di competenza regionale.

Nella versione previgente, la disposizione escludeva dagli interventi di rigenerazione urbana gli edifici abusivi, fatta salva l’ipotesi degli immobili per i quali fosse stato rilasciato un titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

Una formulazione che – come nella definizione di “stato legittimo” di cui all’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) – non avrebbe alcun margine di interpretazione, lasciando intendere che agli incentivi di rigenerazione urbana potessero accedere tutti gli immobili sanati sia attraverso gli istituti ordinari previsti dalla normativa edilizia (art. 36 e 36-bis) che quelli straordinari di cui alla Legge n. 47/1985 (primo condono edilizio), alla Legge n. 724/1994 (secondo condono edilizio) e al Decreto-Legge n. 269/2003 convertito in Legge n. 326/2003 (terzo condono edilizio).

L’ambio dibattito tecnico e giurisprudenziale – al quale si è recentemente aggiunto il TAR Emilia Romagna – ha, evidentemente, costretto il Legislatore nazionale ad intervenire con la Legge di Bilancio 2026.

Dal 1° gennaio 2026, il citato comma 10, art. 5, del D.L. n. 70/2011 – che dispone le esclusioni e le riammissioni agli incentivi di rigenerazione urbana – assume una formulazione più articolata: l’esclusione continua a riguardare gli edifici abusivi, ma restano ammessi quelli per i quali il titolo in sanatoria sia stato rilasciato o conseguito, anche ai sensi delle leggi sul condono edilizio del 1985, del 1994 e del 2003.

Nella sua attuale formulazione, il comma 10 dispone:

“Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato o conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, anche ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”.

Il dato formale è chiaro, ma il punto vero non è la riscrittura della norma, ma il significato tecnico di questa precisazione.

I principi che emergono dalla nuova formulazione

La prima considerazione è di ordine sistematico. I titoli rilasciati nell’ambito dei tre condoni edilizi sono, da sempre, titoli edilizi a tutti gli effetti. Non si tratta di atti “atipici” o di legittimazioni provvisorie: una volta perfezionato il procedimento di condono, l’immobile risulta legittimato dall’ordinamento.

Da questo punto di vista, il richiamo espresso ai condoni potrebbe apparire ridondante. Se quei titoli sono già titoli edilizi, perché richiamarli esplicitamente?

La risposta va cercata non tanto nella teoria, quanto nella prassi applicativa e nella giurisprudenza, che in più occasioni ha mostrato un certo disagio nel riconoscere ai titoli in sanatoria straordinaria la stessa “forza” dei titoli ordinari, soprattutto quando il procedimento non si sia concluso con un provvedimento espresso o presenti profili documentali incompleti.

La modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 sembra muoversi proprio in questa direzione: non ampliare l’ambito applicativo della rigenerazione urbana, ma blindarne l’interpretazione, evitando che gli immobili condonati vengano trattati come una categoria residuale o “di serie B”.

“Rilasciato” o “conseguito”: una scelta lessicale non neutra

Particolarmente significativa è la sostituzione del solo riferimento al titolo “rilasciato” con la formula “rilasciato o conseguito”.

Il termine “conseguito” non è casuale. Individua un titolo che si perfeziona all’esito di una fattispecie normativamente tipizzata, anche in assenza di un provvedimento espresso dell’amministrazione. È il caso, tipico, dei condoni edilizi, nei quali la legittimazione dell’opera può derivare dal pagamento dell’oblazione, dal decorso del tempo e dalla mancata adozione di un diniego.

In questo senso, la nuova formulazione si distacca da espressioni ambigue utilizzate in altri contesti normativi (come nella definizione di stato legittimo arrivata dal Salva Casa) e recupera un lessico più coerente con la struttura dei titoli edilizi. Non conta il modo in cui il titolo si è formato, ma il fatto che l’effetto legittimante si sia prodotto.

Rigenerazione urbana e legittimazione dell’immobile

La vera portata della modifica non è quindi nell’estensione degli interventi di rigenerazione urbana, ma nel chiarimento di un presupposto fondamentale: un immobile condonato è un immobile legittimato.

Una volta che il titolo in sanatoria sia stato rilasciato o conseguito, l’edificio esce definitivamente dall’area dell’abuso e rientra nel perimetro dell’edilizia legittima, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano urbanistico ed edilizio.

Negare l’accesso alla rigenerazione urbana a un immobile condonato significherebbe, in sostanza, introdurre una distinzione che il sistema non conosce più, se non a livello di letture restrittive prive di un solido fondamento normativo.

Conclusioni operative

La Legge di Bilancio 2026 non ha riscritto la disciplina della rigenerazione urbana e non ha riaperto i condoni edilizi. Ha però chiarito un punto che, nella pratica, continuava a generare incertezza: i titoli in sanatoria, anche straordinaria, producono un effetto pienamente legittimante.

Il richiamo espresso ai titoli “rilasciati o conseguiti” e ai tre condoni edilizi va letto come un intervento di chiarificazione, volto a evitare interpretazioni riduttive che, negli anni, hanno finito per comprimere l’efficacia di strumenti pensati proprio per intervenire sull’edilizia esistente.

Questo chiarimento non esaurisce il tema. Al contrario, apre la strada a una riflessione più ampia sul rapporto tra condono edilizio e stato legittimo dell’immobile, e sul modo in cui i titoli in sanatoria devono essere utilizzati nella ricostruzione dello stato di fatto e nella valutazione degli interventi successivi.

È su questo terreno che si gioca la partita più delicata, e su cui si stanno già affacciando i primi segnali della giurisprudenza.