Una legge urbanistica che risale al 1942, un Testo Unico Edilizia modificato più volte e una legislazione regionale che si intreccia con le disposizioni nazionali e comunali, rendendo sempre più difficile orientarsi tra le regole applicabili alle trasformazioni delle città.

È da questo quadro normativo, tornato al centro dell'attenzione anche per le vicende giudiziarie milanesi, che gli architetti chiedono di ripartire per arrivare finalmente a una nuova legge quadro nazionale sull'urbanistica e sull'edilizia.

Se ne è discusso durante il convegno “Strategie e politiche per la rigenerazione dei territori. I casi di Roma e Milano”, organizzato dall'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia, che ha riunito rappresentanti delle professioni, amministratori e parlamentari per confrontarsi sulle difficoltà che accompagnano gli interventi di rigenerazione urbana e sulle possibili soluzioni legislative.

Professionisti e amministratori concordano sulla necessità di superare un sistema che continua a produrre incertezze interpretative, soprattutto quando gli interventi interessano il patrimonio edilizio esistente. Sui tempi della riforma, però, le prospettive sono meno incoraggianti: secondo quanto anticipato dall’on. Erica Mazzetti, l'obiettivo è arrivare a un testo definitivo entro la fine dell'attuale legislatura, per poi procedere alla sua approvazione nella prossima.

Legge urbanistica: gli architetti chiedono nuove regole

«I cittadini non possono attendere una legge quando la loro vita va avanti». Con queste parole Alessandro Panci, presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), ha richiamato l'attenzione sulle difficoltà che professionisti e cittadini affrontano quotidianamente a causa di una normativa che fatica ad accompagnare le trasformazioni delle città.

Secondo Panci, la sovrapposizione tra disposizioni comunali, regionali e nazionali genera conflitti interpretativi che diventano particolarmente evidenti quando si interviene sul patrimonio edilizio esistente, mentre il ricorso a procedure derogatorie o commissariali dimostra quanto sia difficile affrontare queste trasformazioni attraverso gli strumenti ordinari. «Non parliamo più di espandere le città verso l'esterno, ma di recuperare il patrimonio esistente. Serve una nuova legge quadro per l'urbanistica e l'edilizia che dia risposte attuali, restituisca certezza al lavoro dei professionisti e mantenga saldo il rapporto di fiducia con le istituzioni».

Il riferimento è soprattutto alla Legge n. 1150/1942, concepita quando la pianificazione urbanistica era rivolta principalmente a governare la crescita e l'espansione degli insediamenti, mentre oggi il contenimento del consumo di suolo e il recupero degli edifici esistenti hanno assunto un'importanza sempre maggiore. Alle disposizioni della legge urbanistica si sono progressivamente affiancate quelle del d.P.R. n. 380/2001, più volte modificato, e le diverse discipline regionali, dando origine a un sistema nel quale la giurisprudenza è chiamata sempre più spesso a pronunciarsi sui confini tra le categorie edilizie e sulle procedure da seguire.

Una condizione che, secondo Christian Rocchi, presidente dell'Ordine degli Architetti di Roma e provincia, finisce per compromettere anche il rapporto di fiducia tra professionisti e istituzioni. «L'immobilismo burocratico derivante da leggi equivoche costringe i professionisti ad affidarsi agli orientamenti dei tribunali anziché alla certezza delle norme», ha osservato Rocchi, ricordando come le difficoltà amministrative abbiano conseguenze che vanno oltre l'attività professionale, perché rallentano il recupero del patrimonio urbano e contribuiscono all'abbandono e al degrado delle città.

Il caso Milano: demolizione e ricostruzione tra ristrutturazione edilizia e piani attuativi

Le vicende urbanistiche milanesi hanno offerto l'occasione per affrontare alcuni degli aspetti più controversi della disciplina edilizia, anche alla luce della sentenza n. 6127/2026 del Tribunale di Milano, richiamata durante il convegno.

Il confronto si è concentrato soprattutto sul rapporto tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, sulla qualificazione degli interventi di demolizione e ricostruzione e sulle condizioni che rendono necessaria la pianificazione attuativa, questioni sulle quali il coordinamento tra normativa nazionale, discipline regionali e strumenti urbanistici comunali crea non poche difficoltà applicative.

Francesca Scotti, presidente dell'Ordine degli Architetti di Milano, ha ripercorso i quindici anni di trasformazione della città, iniziati con la stagione dell'Expo e proseguiti anche quando le condizioni urbane e sociali erano ormai cambiate. Un percorso che, secondo Scotti, non è stato privo di errori, perché alcune trasformazioni non sono state sufficientemente condivise con i cittadini e il Piano di Governo del Territorio avrebbe dovuto accompagnare maggiormente l'evoluzione della città, adeguandosi alle nuove esigenze.

La presidente dell'Ordine milanese ha però invitato a tenere distinti questi aspetti dalle difficoltà normative che interessano l'attività dei professionisti. Interrogarsi sulle scelte urbanistiche e sulla qualità delle trasformazioni non può prescindere dal fatto che la rigenerazione delle città richiede sempre più spesso interventi di demolizione e ricostruzione, ai quali devono corrispondere regole capaci di individuare il corretto procedimento amministrativo e le condizioni per la loro realizzazione.

«Se il legislatore non ci dice chiaramente dove è necessaria la pianificazione attuativa e dove no e cosa intende per “ristrutturazione edilizia” non andiamo da nessuna parte», ha affermato Scotti, chiedendo un'interpretazione autentica delle disposizioni che hanno alimentato il contenzioso milanese.

Dalla qualificazione di un intervento dipendono infatti il titolo edilizio necessario, il procedimento da seguire e la valutazione dei suoi effetti sull'assetto urbanistico della città, con implicazioni che interessano non soltanto chi progetta e realizza le opere, ma anche le amministrazioni chiamate ad autorizzarle e a garantire il rispetto dell'interesse pubblico.

La riforma del Testo Unico Edilizia? Si guarda alla prossima legislatura

Anche i rappresentanti parlamentari hanno condiviso la necessità di intervenire sulla legislazione nazionale, pur esprimendo valutazioni differenti sulle responsabilità politiche e sul percorso da seguire.

L'on. Agostino Santillo, vicepresidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera, ha criticato il ricorso a provvedimenti emergenziali come il Salva Milano e il Salva Casa, sostenendo che non sia più accettabile continuare a intervenire attraverso modifiche occasionali senza affrontare in maniera organica le difficoltà della disciplina edilizia e urbanistica. Tra le priorità indicate dal parlamentare figura la distinzione tra demolizione e ricostruzione e nuova costruzione, sulla quale sarebbe necessario intervenire con una formulazione meno esposta a interpretazioni differenti.

L'on. Erica Mazzetti, segretaria della Commissione parlamentare per la semplificazione e componente della Commissione Ambiente della Camera, ha riconosciuto le responsabilità della politica nel mancato superamento delle incertezze normative.

Mazzetti ha anche ricordato il percorso del cosiddetto Salva Milano, approvato rapidamente dalla Camera ma successivamente arenatosi al Senato, e il lavoro già avviato per la revisione del Testo Unico Edilizia. L'intenzione è adesso quella di arrivare a un testo unitario attraverso il coinvolgimento delle categorie economiche e professionali, seguendo un percorso analogo a quello adottato per il Codice dei contratti pubblici, anche se i tempi indicati non lasciano prevedere un'approvazione immediata. «Io mi auguro che si possa fare lo stesso percorso del codice degli appalti, cioè arrivare con un testo definitivo a fine legislatura per poi approvarlo nella prossima».

Una prospettiva che inevitabilmente allunga i tempi della riforma, mentre amministrazioni, professionisti e operatori continueranno a confrontarsi con le difficoltà date dalla stratificazione normativa e che accompagnano gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio.

Rigenerazione urbana a Roma e Milano: pianificazione, regole e amministrazioni

Nel dibattito hanno trovato spazio anche le esperienze delle due amministrazioni metropolitane, alle prese con esigenze differenti ma accomunate dalla necessità di governare trasformazioni urbane sempre più complesse.

Maurizio Veloccia, assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, ha ricordato le riforme introdotte dall'amministrazione capitolina attraverso l'aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore, il nuovo Regolamento Edilizio, la revisione della Carta per la Qualità e il recepimento della legislazione regionale sulla rigenerazione urbana. Interventi che, secondo l'assessore, dimostrano quanto possa incidere la volontà politica delle amministrazioni locali, ma che non eliminano la necessità di un adeguamento della legislazione regionale e nazionale.

Veloccia ha inoltre insistito sulla dimensione sociale della rigenerazione, ricordando che trasformare una città non significa soltanto valorizzarne il patrimonio immobiliare, ma migliorare la qualità della vita dei residenti, preservando il tessuto sociale ed evitando che gli interventi finiscano per allontanare le persone dai quartieri nei quali vivono.

Da Milano, Anna Scavuzzo, vicesindaca e assessora alla Rigenerazione Urbana, ha richiamato la distanza tra l'attuale sistema normativo e le esigenze di trasformazione delle città, sostenendo la necessità di intervenire contemporaneamente sulla legislazione nazionale e sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche. Per Scavuzzo, oltre alla revisione delle regole, è importante anche investire in personale, formazione e digitalizzazione dei servizi, favorendo una collaborazione trasparente e continuativa tra amministrazioni, professionisti e operatori privati che permetta di ridurre i ritardi e gestire meglio gli interventi.

Regole urbanistiche e certezza del diritto: le richieste dei professionisti

A chiudere il confronto è stato Lorenzo Busnengo, vicepresidente dell'Ordine degli Architetti di Roma, che ha ricordato come le difficoltà attraversate da Milano non siano un problema isolato, ma riguardino tutte le principali realtà urbane italiane, dove i professionisti devono confrontarsi quotidianamente con disposizioni nazionali, regionali e comunali non sempre coordinate tra loro.

Gli architetti chiedono quindi una disciplina capace di restituire maggiori garanzie giuridiche all'attività professionale e consentire alle amministrazioni di governare le trasformazioni senza dover ricorrere continuamente a interpretazioni normative o soluzioni straordinarie.

Il percorso indicato dalla politica lascia però aperta una contraddizione: mentre la revisione della normativa urbanistica ed edilizia viene considerata ormai indispensabile da professionisti e amministrazioni, la sua approvazione potrebbe slittare alla prossima legislatura, lasciando ancora per anni chi progetta, autorizza e realizza gli interventi a confrontarsi con le stesse difficoltà interpretative che hanno alimentato il dibattito sul caso Milano.