Rimozione dei tramezzi e danni strutturali: nuovi chiarimenti dalla Cassazione

La questione della rimozione o dello spostamento di tramezzi negli edifici esistenti si è rivelata, negli ultimi anni, un terreno fertile di contenziosi. Ciò che in apparenza costituisce un semplice intervento edilizio interno può, in realtà, incidere sull’equilibrio statico del fabbricato e determinare rilevanti responsabilità.

La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 4867 del 25 febbraio 2025 fissa un ulteriore punto fermo sul tema, chiarendo che un tramezzo, pur nato come elemento privo di funzione portante, può nel tempo assumere un ruolo strutturale di fatto e che la sua demolizione può essere considerata causa diretta dei danni arrecati agli appartamenti sovrastanti.

La vicenda decisa dalla Cassazione n. 4867/2025

Il giudizio trae origine dalla demolizione, da parte del proprietario di un locale al piano terra, di un tramezzo che, in quanto tale, non era originariamente un “elemento strutturale”, ma che aveva progressivamente assunto funzione di sostegno per il solaio soprastante, costruito negli anni ’50 con capacità portante ridotta e progressivamente deformato fino a gravare in parte su di esso.

La rimozione del tramezzo determinò un aggravamento delle deformazioni e la formazione di lesioni nelle murature e nelle finiture dell’appartamento soprastante.

In primo grado, il Tribunale escluse la responsabilità, attribuendo i danni alla vetustà del solaio.

In appello, la decisione fu ribaltata: la Corte accertò che la stabilità del solaio era stata garantita proprio dall’appoggio sul tramezzo e che la sua demolizione costituiva la causa diretta ed esclusiva delle lesioni.

In Cassazione, il ricorrente sostenne che il degrado del solaio fosse di per sé sufficiente a causare i danni e che non fosse prevedibile che un tramezzo assumesse funzione portante. La Suprema Corte respinse l’argomento: applicando il criterio della causalità adeguata e la regola civilistica del “più probabile che non”, stabilì che la demolizione era stata la condicio sine qua non dei danni, mentre la vetustà del solaio non ebbe incidenza causale autonoma.

La Cassazione ha inoltre confermato la condanna all’esecuzione di opere di consolidamento del solaio, ritenendola implicitamente compresa nella domanda di ripristino formulata dagli attori.