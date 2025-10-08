Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
Rinegoziazione del contratto di concessione: quando serve una nuova gara?

Il Parere ANAC n. 40/2025 chiarisce che le modifiche sostanziali alle condizioni di aggiudicazione non possono essere oggetto di rinegoziazione, ma richiedono l’indizione di una nuova procedura di affidamento.

di Redazione tecnica - 08/10/2025

È possibile modificare una concessione in corso d’opera per adeguarla a prescrizioni normative sopravvenute? E fino a che punto la stazione appaltante può rinegoziare il piano economico-finanziario senza violare il principio di concorrenza?

Rinegoziazione contratto di concessione: ANAC sull'indizione di una nuova gara

Sono questi i quesiti al centro del parere di ANAC in funzione consultiva del 23 settembre 2025, n. 40, relativo a una concessione aggiudicata tramite project financing e successivamente sospesa per sopravvenute modifiche normative.

Secondo il Comune, l’adeguamento del progetto alle nuove prescrizioni avrebbe comportato una variazione sostanziale rispetto alle condizioni originarie di gara e un riequilibrio del piano economico-finanziario a vantaggio del concessionario. L’amministrazione ha quindi chiesto ad ANAC se fosse possibile procedere a una rinegoziazione del contratto o se, invece, fosse obbligatoria la risoluzione della concessione e l’indizione di una nuova gara.

Nella questione rileva l'applicazione degli articoli 175 e 176 del d.lgs. n. 50/2016 ("vecchio" Codice dei Contratti Pubblici), che disciplinano le modifiche dei contratti di concessione, in particolare:

  • art. 175, comma 8:Una nuova procedura di aggiudicazione di una concessione è richiesta per modifiche delle condizioni di una concessione durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 4”;
  • art. 176, comma 1, lett. c): la concessione può cessare “quando ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 175, comma 8”.

Tali previsioni – attuative della direttiva 2014/23/UE – sono volte a tutelare il principio di concorrenza e a impedire che le modifiche sostanziali alterino l’equilibrio competitivo su cui si è fondata l’aggiudicazione.

