Quando, nel corso della procedura, interviene un aggiornamento del prezzario regionale, si può rivedere il prezzo dopo l’aggiudicazione? Oppure il risultato della gara resta vincolante e può essere messo in discussione solo in presenza di sopravvenienze che incidono in modo reale sull’equilibrio del contratto?

Sono domande che arrivano dritte dalla pratica, perché riguardano uno dei passaggi più delicati dell’intera procedura. È proprio nello spazio tra aggiudicazione e stipula che iniziano a emergere tensioni, richieste di adeguamento, tentativi di rimettere mano a un equilibrio che, sulla carta, dovrebbe essere già definito.

Le nuove FAQ pubblicate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sul D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) intervengono esattamente su questo punto e lo fanno con una presa di posizione che merita attenzione, perché ridimensiona in modo netto l’idea, piuttosto diffusa, che un aggiornamento dei prezzi possa giustificare automaticamente una rinegoziazione.

Il contesto: gare in corso e prezzari che cambiano

Nel settore dei lavori pubblici il riferimento ai prezzari aggiornati è un punto fermo. Le stazioni appaltanti devono utilizzare i prezzi correnti alla data di approvazione del progetto e su questo non ci sono margini di discussione.

Il problema nasce dopo, quando la gara è già partita e il prezzario viene aggiornato. È una dinamica tutt’altro che rara e che può incidere in modo significativo sulla sostenibilità economica dell’intervento.

A quel punto la domanda è inevitabile e si ripropone ogni volta. Se i prezzi cambiano prima della stipula, si può davvero intervenire sulle condizioni economiche dell’aggiudicazione oppure no?

La posizione ANAC: l’aggiornamento non basta

La risposta dell’Autorità è lineare, ma va letta senza semplificazioni.

L’aggiornamento del prezzario non è, di per sé, una ragione sufficiente per rinegoziare il prezzo dopo l’aggiudicazione. Non basta che il mercato si muova, non basta che i prezzi vengano rivisti dalle Regioni.

Per aprire uno spazio di rinegoziazione prima della stipula serve qualcosa di diverso e di più incisivo. Devono esserci circostanze straordinarie e imprevedibili, sopravvenute dopo l’aggiudicazione, che non rientrano nel normale ciclo economico e che siano tali da incidere in modo rilevante sull’equilibrio originario del contratto.

Il punto vero è proprio questo passaggio. Non ogni variazione dei prezzi rileva, ma solo quella che rompe davvero l’equilibrio del rapporto e lo fa in modo non riconducibile al rischio ordinario.

Il filo conduttore: l’equilibrio contrattuale

Se si guarda alla FAQ dentro il sistema del Codice, il riferimento diventa abbastanza chiaro.

Il ragionamento segue la linea dell’art. 9 del D.Lgs. n. 36/2023, cioè il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale. La rinegoziazione non è uno strumento libero, né una valvola sempre attivabile quando i conti non tornano più.

È un rimedio che entra in gioco solo quando l’equilibrio originario viene alterato in modo significativo e per cause che non erano prevedibili né governabili al momento della gara.

Questo cambia molto la prospettiva. La fase tra aggiudicazione e stipula non diventa uno spazio di confronto aperto sui prezzi, ma resta ancorata all’esito della gara, salvo che intervengano eventi che modificano davvero lo scenario.

Il precedente ANAC: la Delibera n. 129/2025 e il tema delle sopravvenienze

La posizione espressa nelle FAQ non nasce oggi, ma si inserisce in un orientamento che ANAC aveva già chiarito.

Con la Delibera 2 aprile 2025, n. 129, l’Autorità ha affrontato proprio il tema delle modifiche delle condizioni economiche in una fase anteriore alla stipula, mettendo un punto fermo che oggi ritorna nelle FAQ. Non ogni criticità emersa nel corso della procedura può tradursi in una revisione del prezzo.

Il passaggio più rilevante riguarda la distinzione tra ciò che accade dentro la procedura e ciò che arriva dall’esterno. Da un lato ci sono ritardi, carenze progettuali, scelte gestionali o valutazioni non adeguate che rientrano nella responsabilità della stazione appaltante o nella fisiologia dell’appalto. Dall’altro ci sono eventi sopravvenuti, imprevedibili e non riconducibili al normale ciclo economico.

Solo in questo secondo caso si apre uno spazio per ragionare in termini di riequilibrio.

È una linea che si muove nella stessa direzione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 36/2023, dove la rinegoziazione è collegata alla rottura dell’equilibrio contrattuale e non può essere utilizzata per correggere a posteriori criticità interne alla procedura.

La FAQ riprende esattamente questo schema. Non tutto ciò che cambia giustifica una modifica delle condizioni economiche, ma solo ciò che incide davvero sull’equilibrio del contratto per cause esterne e non prevedibili.

Ed è proprio su questo confine, spesso sottile ma decisivo, che si gioca la corretta applicazione dell’istituto.

Le conseguenze operative

Il chiarimento di ANAC incide in modo diretto su come devono essere lette e gestite queste situazioni, soprattutto in quella fase intermedia tra aggiudicazione e stipula che, nella pratica, tende spesso a diventare terreno di confronto sui prezzi.

L’aggiornamento del prezzario regionale, di per sé, non consente di rimettere in discussione il prezzo di aggiudicazione. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di una variazione che rientra nell’alea fisiologica dell’appalto e che, proprio per questo, non apre automaticamente alcuno spazio di rinegoziazione.

Per poter intervenire prima della stipula serve qualcosa di diverso, cioè circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee al normale ciclo economico e tali da incidere in modo rilevante sull’equilibrio originario del contratto. È una soglia volutamente alta, che si muove nella logica dell’art. 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e che serve a evitare che la fase successiva all’aggiudicazione si trasformi in una seconda trattativa, con il rischio di alterare gli esiti della gara.

Letto in questa prospettiva, il messaggio dell’Autorità è piuttosto lineare:

l’aggiornamento del prezzario non legittima, da solo, la rinegoziazione del prezzo dopo l’aggiudicazione;

la modifica delle condizioni economiche prima della stipula è ammessa solo in presenza di sopravvenienze straordinarie e imprevedibili;

tali sopravvenienze devono essere esterne al normale ciclo economico e incidere in modo significativo sull’equilibrio del contratto;

il riferimento resta il principio di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il prezzo offerto in gara, quindi, non può essere rimesso in discussione ogni volta che il mercato si muove. Solo quando quell’equilibrio si rompe davvero, per effetto di eventi esterni e non prevedibili, si apre uno spazio per intervenire.

Ed è proprio su questo confine, spesso sottile ma decisivo, che si giocheranno le valutazioni più delicate nella fase che precede la stipula del contratto.