Rinnovabili: aggiornate le regole operative FER X transitorio

Con il decreto direttoriale del 3 settembre 2025, n. 36, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato l’aggiornamento delle regole operative del Decreto FERX Transitorio (DM 30 dicembre 2024). L’intervento si inserisce nel percorso di adeguamento al DM 4 agosto 2025, con il quale sono stati introdotti criteri non di prezzo in attuazione del Net Zero Industry Act (Reg. UE 2024/1735).

FERX Transitorio: aggiornate le Regole Operative

Il quadro regolatorio punta a favorire lo sviluppo di impianti fotovoltaici i cui componenti principali non siano di origine cinese, rafforzando la capacità industriale europea nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette.

Il decreto definisce anche i contingenti di potenza che il GSE metterà a bando per la tecnologia fotovoltaica. Sono previsti:

un contingente minimo di 0,2 GW ;

; un contingente obiettivo pari a 0,9 GW ;

; un contingente massimo di 1,6 GW.

Nel calcolo effettivo, il GSE terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute: il contingente messo a gara sarà determinato come il minimo tra la somma delle potenze richieste (decurtata del 10%) e il contingente obiettivo definito dal decreto.