Quando una stazione appaltante esercita un'opzione di rinnovo prevista negli atti di gara, può concordare condizioni diverse da quelle originarie? Fino a che punto possono essere modificate le prestazioni migliorative offerte dall'aggiudicatario? E l'aumento del costo del personale conseguente al rinnovo del CCNL può giustificare una riduzione degli obblighi contrattuali?

La possibilità di proseguire un appalto con l'operatore economico uscente è legata alle condizioni definite nella procedura originaria, soprattutto quando la documentazione di gara prevede espressamente il rinnovo alle medesime condizioni e durante l'esecuzione emergono esigenze organizzative ed economiche che rendono opportuno rivedere alcuni aspetti del rapporto, la cui gestione deve comunque rispettare gli impegni assunti dall'aggiudicatario e le disposizioni che regolano le modifiche contrattuali.

La conferma arriva dalla delibera ANAC n. 435 del 28 ottobre 2026, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha esaminato il rinnovo di un appalto per servizi di refezione scolastica e altri servizi ristorativi comunali, la cui prosecuzione era stata accompagnata da modifiche delle prestazioni originarie e da una rimodulazione delle condizioni economiche.

Rinnovo del contratto: le modifiche contestate da ANAC

L'appalto era stato aggiudicato nel 2022 mediante una procedura aperta basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con una documentazione di gara che prevedeva la facoltà di rinnovo per ulteriori tre anni alle medesime condizioni.

In prossimità della scadenza, l'amministrazione aveva concordato con l'aggiudicatario alcune modifiche riguardanti l'organizzazione del servizio, le caratteristiche delle forniture e le condizioni economiche, sulla base di una proposta motivata anche dall'incremento del costo del personale conseguente al rinnovo del CCNL di settore, che l'operatore economico aveva stimato nella misura complessiva del 12,39% entro il 2027.

ANAC ha rilevato che le variazioni avevano interessato sia prescrizioni minime del capitolato sia impegni migliorativi contenuti nell'offerta tecnica, senza che la documentazione acquisita dimostrasse una verifica sufficientemente approfondita della loro ammissibilità rispetto alla disciplina contrattuale e all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, Codice dei Contratti Pubblici vigente ratione temporis e quindi applicabile all'affidamento, né una valutazione economica della prosecuzione che considerasse il rapporto tra i maggiori costi prospettati, il valore delle prestazioni ridotte e i benefici effettivamente riconosciuti all'amministrazione.

La delibera riguarda un appalto soggetto al D.Lgs. n. 50/2016, in quanto avviato nel 2021, secondo il regime transitorio previsto dall'art. 226, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, per cui il riferimento alle disposizioni del precedente Codice deve essere distinto dalla disciplina vigente, che regola le modifiche contrattuali attraverso l'art. 120 e la conservazione dell'equilibrio economico e la revisione dei prezzi attraverso gli articoli 9 e 60.

Rinnovo alle medesime condizioni: quando si può modificare il contratto?

La previsione di un'opzione di rinnovo negli atti di gara attribuisce alla stazione appaltante la facoltà di proseguire il rapporto con l'aggiudicatario, senza imporle di esercitarla alla scadenza del contratto, poiché la scelta resta subordinata alla valutazione dell'interesse pubblico e della convenienza della prosecuzione, conservando l'amministrazione la possibilità di avviare una nuova procedura di affidamento.

Quanto al contenuto del rinnovo, la clausola che ne prevede l'esercizio alle medesime condizioni delimita le possibilità di intervento sulle obbligazioni originarie, come evidenziato anche dal parere del Consiglio di Stato n. 855/2016, richiamato da ANAC, secondo cui il rinnovo deve mantenere inalterato il contenuto del contratto affinché gli operatori economici possano valutare fin dall'indizione della gara le condizioni dell'affidamento.

L'Autorità ha ricordato anche l'orientamento giurisprudenziale che ammette l'adeguamento di condizioni non più attuali, precisando che le eventuali variazioni restano subordinate ai limiti della documentazione di gara e della disciplina delle modifiche contrattuali, senza che la natura negoziale del rinnovo, che lo distingue dalla proroga, attribuisca alle parti una generale libertà di ridefinire le prestazioni.

Quando la prosecuzione del rapporto comporta condizioni diverse da quelle originarie, la loro ammissibilità deve quindi essere verificata rispetto alle specifiche previsioni contrattuali e alle fattispecie contemplate dalla normativa, che per l'appalto esaminato trovavano riferimento nell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, non potendo la sola previsione dell'opzione di rinnovo costituire un titolo autonomo per modificare le obbligazioni dell'aggiudicatario.

Offerta tecnica: gli impegni migliorativi possono essere ridotti?

Le prestazioni migliorative diventano vincolanti quando l'offerta tecnica viene recepita nel contratto, anche se prevedono caratteristiche ulteriori rispetto agli standard minimi richiesti dalla stazione appaltante, per cui la loro eventuale riduzione durante il rinnovo deve essere valutata considerando gli obblighi contrattuali e il contributo che tali prestazioni hanno avuto nell'attribuzione del punteggio tecnico.

Nel caso esaminato, alcune modifiche avevano comportato la sostituzione di derrate biologiche con prodotti convenzionali, altre avevano eliminato requisiti di provenienza locale o ridotto il quantitativo di pasti gratuiti offerti dall'aggiudicatario, interessando caratteristiche che, come verificato da ANAC, in alcuni casi costituivano già prescrizioni minime del capitolato e in altri derivavano dagli impegni migliorativi contenuti nell'offerta tecnica, entrambi recepiti tra le obbligazioni contrattuali.

L'Autorità ha osservato che il mantenimento dell'apporto nutrizionale e della sicurezza alimentare, richiamato dall'amministrazione per giustificare alcune sostituzioni, non era sufficiente a dimostrare il rispetto delle caratteristiche qualitative originariamente pattuite, che comprendevano anche la provenienza biologica e locale dei prodotti, mentre il minore fabbisogno di pasti gratuiti riscontrato durante l'esecuzione poteva essere considerato nella valutazione delle esigenze del servizio, senza rendere automaticamente disponibile l'impegno migliorativo assunto in gara.

Modifiche sostanziali del contratto: i limiti a tutela della concorrenza

La modifica degli impegni contenuti nell'offerta tecnica può avere conseguenze sulle condizioni dell'originario confronto concorrenziale, specialmente quando riguarda prestazioni che hanno contribuito all'attribuzione del punteggio, considerato che l'art. 106, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 qualifica come modifica sostanziale quella che introduce condizioni che, se previste nella procedura iniziale, avrebbero consentito la partecipazione di candidati diversi, l'accettazione di un'altra offerta oppure attirato ulteriori concorrenti.

La conservazione della natura generale dell'appalto non esclude che le variazioni possano alterare le condizioni sulle quali si è sviluppata la competizione, come nel caso esaminato, nel quale le caratteristiche biologiche e locali delle derrate e il quantitativo di pasti gratuiti erano stati valorizzati attraverso specifici criteri premiali.

ANAC ha rilevato l'assenza di una valutazione documentata della possibile influenza delle variazioni sulla partecipazione alla gara e sulla selezione delle offerte, senza affermare che le modifiche avrebbero necessariamente determinato un diverso esito della procedura, poiché la verifica della loro natura sostanziale deve considerare le condizioni originarie della competizione e non può limitarsi alla permanenza dell'oggetto generale del servizio.

Rinnovo del CCNL e aumento del costo del lavoro: quando spetta la revisione prezzi?

L'aumento del costo del personale derivante dal rinnovo del CCNL era stato indicato tra le ragioni della rimodulazione delle prestazioni, con l'obiettivo di assorbire i maggiori oneri senza compromettere la continuità del servizio, mentre l'amministrazione aveva successivamente richiamato l'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, relativo alle modifiche rese necessarie da circostanze impreviste e imprevedibili.

ANAC ha ricordato che il periodico rinnovo dei contratti collettivi costituisce un'evenienza ordinariamente prevedibile, della quale l'operatore economico deve tenere conto nella formulazione dell'offerta, sicché i conseguenti aumenti del costo del personale non integrano, di per sé, i presupposti previsti dalla disposizione, ferma restando la possibilità di valutare eventuali istanze di revisione dei prezzi secondo la disciplina applicabile e le clausole contrattuali, che per gli affidamenti regolati dal D.Lgs. n. 50/2016 trovano riferimento nell'art. 106, comma 1, lettera a).

Il contratto esaminato prevedeva un meccanismo di adeguamento del prezzo unitario mediante l'indice FOI, la cui applicazione avrebbe dovuto essere considerata anche nella valutazione delle modifiche proposte, tenendo conto degli adeguamenti già riconosciuti e degli ulteriori incrementi eventualmente ammissibili, senza che l'aumento del costo del personale determinasse automaticamente un diritto dell'appaltatore alla compensazione integrale dei maggiori oneri o consentisse di ridurre le prestazioni contrattuali prescindendo dai presupposti previsti dalla normativa.

Convenienza economica del rinnovo: il rapporto tra prezzi e prestazioni

La valutazione della convenienza economica del rinnovo deve comprendere le condizioni economiche e prestazionali complessivamente concordate, poiché la riduzione del corrispettivo può essere accompagnata da una diminuzione delle obbligazioni dell'aggiudicatario, con conseguenze che non possono essere apprezzate attraverso il solo confronto tra i prezzi unitari.

ANAC ha rilevato che il venir meno di uno dei principali presupposti organizzativi della soluzione scelta avrebbe giustificato una nuova valutazione della convenienza economica del rinnovo, considerando anche le ulteriori variazioni introdotte con l'addendum contrattuale, mentre la documentazione acquisita non conteneva un'analisi sufficientemente approfondita delle economie organizzative, del valore delle prestazioni ridotte e dei benefici effettivamente riconosciuti all'amministrazione.

Rinnovo degli appalti: le verifiche richieste alle stazioni appaltanti

ANAC ha concluso il procedimento rilevando criticità nell'istruttoria e nelle motivazioni del rinnovo, senza disporre l'annullamento del contratto, e ha richiamato l'amministrazione alla necessità di assicurare, nei futuri affidamenti, una verifica preventiva della compatibilità delle modifiche con la disciplina di gara e dei relativi effetti economici e concorrenziali.

La decisione di rinnovare un contratto deve quindi essere preceduta da una ricostruzione delle obbligazioni originarie, dal confronto con le condizioni proposte per la prosecuzione e dalla verifica dei presupposti che consentono eventuali variazioni, tenendo conto anche dell'alternativa di una nuova procedura di gara quando le esigenze sopravvenute richiedono prestazioni sensibilmente diverse da quelle inizialmente affidate.