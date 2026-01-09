Il rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti è un ambito in cui la stabilità dei titoli abilitativi può facilmente entrare in conflitto con l’evoluzione del quadro normativo ambientale e urbanistico.

Si tratta di procedimenti che si collocano fisiologicamente su archi temporali lunghi, durante i quali possono intervenire nuovi vincoli paesaggistici, aggiornamenti della pianificazione territoriale, modifiche della disciplina ambientale o una diversa sensibilità istituzionale verso la tutela del territorio.

In questo contesto, la fase del rinnovo diventa spesso il momento in cui le amministrazioni sono coinvolte non solo sulla permanenza delle condizioni originarie, ma anche sulla compatibilità attuale di attività che, per loro natura, presentano profili di potenziale impatto sull’ambiente e sul paesaggio.

Ed è proprio qui che emergono i principali nodi applicativi: il rinnovo è una mera prosecuzione del titolo precedente o un nuovo snodo valutativo? I vincoli sopravvenuti possono incidere su attività già autorizzate? E quali sono i limiti entro cui l’amministrazione può esercitare questo potere senza trasformarlo in una revisione impropria del passato?

A queste domande ha dato risposta la sentenza del Consiglio di Stato del 25 settembre 2025, n. 7532, che offre spunti di particolare interesse per i tecnici chiamati a confrontarsi con procedimenti autorizzativi complessi e con un quadro normativo in continua evoluzione.

Rinnovo delle autorizzazioni rifiuti: fino a che punto l’amministrazione può riesaminare urbanistica e ambiente?

La controversia trae origine dalla richiesta di rinnovo dell’autorizzazione unica rilasciata per la gestione di un complesso di attività legate al trattamento dei rifiuti, comprendente un impianto di recupero di rifiuti da costruzione e demolizione, una discarica per rifiuti inerti e interventi di recupero ambientale mediante terre e rocce da scavo, localizzati all’interno di un’area già interessata da una cava dismessa.

Il procedimento di rinnovo si è sviluppato nell’ambito di una conferenza di servizi, nel corso della quale sono emerse valutazioni tecniche non univoche: da un lato, l’amministrazione regionale aveva espresso un parere complessivamente favorevole, pur accompagnato da una serie di prescrizioni; dall’altro, altre amministrazioni avevano sollevato rilievi critici, contestando alcune valutazioni tecniche e prospettando possibili profili di incompatibilità con i vincoli ambientali e territoriali insistenti sull’area.

Proprio questo contrasto ha costituito il presupposto del provvedimento finale di diniego del rinnovo, fondato sull’assunto che l’attività non potesse più ritenersi compatibile con il quadro pianificatorio e vincolistico nel frattempo intervenuto.

La società interessata ha quindi impugnato il provvedimento, lamentando, tra l’altro, un’errata applicazione della disciplina sul rinnovo e un difetto di istruttoria, anche alla luce del fatto che alcune delle attività autorizzate non avevano mai prodotto effetti ambientali significativi.

In sede di appello, il quadro si è ulteriormente complicato per effetto della persistente divergenza di valutazioni tra le amministrazioni coinvolte, in particolare con riferimento ai profili idrogeologici, paesaggistici e alle interferenze con i vincoli esistenti. Proprio per superare questa situazione di incertezza tecnica, il giudice amministrativo ha ritenuto necessario disporre una verificazione tecnica, finalizzata a ricostruire in modo oggettivo lo stato dei luoghi, il contenuto delle attività autorizzate e la loro effettiva incidenza sui valori ambientali e paesaggistici tutelati.