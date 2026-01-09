L'analisi del Consiglio di Stato

Il ragionamento dei giudici d’appello si è mosso lungo due piani distinti ma strettamente connessi:

da un lato, la definizione dell’ampiezza del potere amministrativo in sede di rinnovo;

in sede di rinnovo; dall’altro, la verifica della correttezza del suo concreto esercizio nel caso di specie.

Sul primo versante, il Collegio ha evidenziato che, in sede di rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l’amministrazione può procedere alla verifica della compatibilità urbanistica e ambientale delle attività oggetto di autorizzazione, tenendo conto della normativa sopravvenuta, dei vincoli eventualmente istituiti e della natura potenzialmente inquinante delle attività autorizzate.

Il giudice esclude quindi che il rinnovo possa essere degradato a una mera operazione formale o a una proroga automatica del titolo precedente. La valutazione deve essere attuale, perché attuali sono gli interessi pubblici coinvolti.

In questa prospettiva, viene respinta anche la tesi della continuità “di diritto” dell’attività, soprattutto quando – come accertato nel caso concreto – una parte delle attività autorizzate non era mai stata effettivamente esercitata.

Se il potere di verifica viene riconosciuto in termini ampi, decisivo diventa però il modo in cui tale potere viene esercitato. Proprio in ragione delle valutazioni tecniche contrastanti emerse nel procedimento, il giudice ha ritenuto necessario disporre una verificazione tecnica, per accertare se le criticità ambientali e territoriali poste a fondamento del diniego trovassero un riscontro oggettivo nello stato dei luoghi.

Secondo quanto emerso dalla relazione dei verificatori:

l’area non presentava un rischio idraulico significativo secondo il piano di assetto idrogeologico vigente;

secondo il piano di assetto idrogeologico vigente; i vincoli paesaggistici e archeologici non risultavano violati dal progetto, che anzi prevedeva un recupero ambientale migliorativo rispetto alla situazione esistente;

rispetto alla situazione esistente; non emergevano incidenze negative non governabili su acque reflue ed emissioni in atmosfera, purché nel rispetto delle prescrizioni tecniche individuate.

Alla luce di tali risultanze, il Consiglio di Stato ha ritenuto che le motivazioni addotte dall’amministrazione per negare il rinnovo fossero prive di un adeguato supporto istruttorio, risolvendosi in affermazioni non corroborate da analisi tecniche puntuali.

Il vizio non è stato quindi individuato nell’an della valutazione, ma nel difetto di istruttoria e nella mancata dimostrazione concreta dell’incompatibilità ambientale e urbanistica prospettata.