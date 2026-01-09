deas Gestione completa successioni e volture catastali
Rinnovo autorizzazioni ambientali: il Consiglio di Stato sulla verifica di compatibilità urbanistica

Palazzo Spada chiarisce quando il rinnovo degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti consente un riesame ambientale e quando il diniego dell'Amministrazione diventa illegittimo

09/01/2026

Conclusioni

Sulla base di questi presupposti, l’appello è stato accolto, con annullamento del provvedimento di diniego del rinnovo dell’autorizzazione, fatti salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione.

La sentenza chiarisce, in primo luogo, che il rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti di gestione dei rifiuti non ha natura automatica. L’amministrazione può – e in taluni casi deve – verificare la compatibilità urbanistica e ambientale dell’attività alla luce della normativa sopravvenuta e dei vincoli introdotti nel tempo.

Allo stesso tempo, però, l’ampiezza del potere di verifica non attenua l’onere istruttorio. Le valutazioni di incompatibilità non possono essere fondate su considerazioni generiche o su prudenziali sovrastime del rischio. Quando il procedimento evidenzia valutazioni tecniche divergenti, l’istruttoria deve essere rafforzata e condotta fino a una ricostruzione puntuale dello stato dei luoghi e degli impatti effettivi.

Nei procedimenti di rinnovo diventa quindi essenziale la qualità della documentazione tecnica: studi ambientali, relazioni paesaggistiche e analisi idrogeologiche non rappresentano un adempimento formale, ma il vero terreno su cui si gioca la legittimità del provvedimento finale.

Senza ridimensionare la centralità della tutela ambientale, la pronuncia richiama tutti gli attori del procedimento a un uso responsabile, motivato e tecnicamente sorretto dei poteri amministrativi, soprattutto quando si incide sulla continuità di attività produttive complesse e regolamentate.

