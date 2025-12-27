Dal 1° gennaio 2026 sarà ancora possibile disfarsi di un immobile problematico con un semplice atto unilaterale di rinuncia abdicativa? E cosa succede se l’immobile non risulta conforme dal punto di vista urbanistico, ambientale o sismico?

Domande tutt’altro che teoriche, esplose all’indomani della ormai celebre sentenza n. 23093 dell’11 agosto 2025, con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato un tema che da anni divide dottrina e giurisprudenza: l’ammissibilità della cosiddetta rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare.

Una pronuncia che ha inevitabilmente riacceso il dibattito sulle cosiddette case abbandonate e sugli immobili privi di valore commerciale, riportando al centro dell’attenzione un istituto spesso evocato come soluzione d’uscita da situazioni patrimoniali complesse. Questioni che, oggi, hanno trovato una risposta normativa destinata a incidere in modo immediato sulle pratiche operative: la Legge di Bilancio 2026.

Rinuncia abdicativa e Legge di Bilancio 2026

Con l’approvazione del disegno di legge di Bilancio 2026 da parte del Senato e la convocazione della Camera dei Deputati per il 28 dicembre 2025, il quadro è apparso sostanzialmente definito. Le tempistiche imposte dalla necessità di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre hanno reso di fatto certo che il testo definitivo sarebbe stato quello già licenziato dal Senato, senza margini reali per modifiche sostanziali.

All’interno di questo contesto si è collocata una disposizione che, pur inserita tra le norme di revisione e razionalizzazione della spesa, ha prodotto un impatto diretto sull’edilizia e sulla gestione del patrimonio immobiliare. Si tratta dell’art. 129, comma 13, che ha inciso in modo netto sull’atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare.

Entrando nel dettaglio, il comma 13 dell’art. 129 dispone che:

L’atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, cui consegue l’acquisto a titolo originario in capo allo Stato ai sensi dell’articolo 827 del codice civile, è nullo se allo stesso non è allegata la documentazione attestante la conformità del bene alla vigente normativa, ivi compresa quella urbanistica, ambientale, sismica.

Il passaggio è stato di quelli che non hanno lasciato spazio a interpretazioni attenuate. Dall’1 gennaio 2026, data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, la rinuncia abdicativa non è più risultata un atto “neutro” sul piano tecnico, ma è diventata subordinata alla dimostrazione preventiva della piena conformità dell’immobile. In mancanza di tale documentazione, l’atto è nullo e non ha prodotto effetti.