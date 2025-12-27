I principi richiamati dalla Cassazione e recepiti dal legislatore

La relazione di accompagnamento al disegno di legge ha chiarito espressamente la ratio della norma, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

In quella decisione, la Corte aveva ricostruito l’istituto della rinuncia abdicativa, evidenziandone la compatibilità con l’ordinamento, ma anche i suoi effetti pubblicistici. In particolare, era stato messo in luce come l’utilizzo della rinuncia avrebbe potuto determinare il trasferimento allo Stato di immobili fatiscenti, abusivi, inutilizzabili o situati in aree a rischio, con conseguenze tutt’altro che marginali in termini di costi di gestione, messa in sicurezza o demolizione.

La norma di bilancio si è inserita esattamente in questa scia: non ha negato l’istituto, ma ne ha ridimensionato l’uso distorto, trasformando un principio giurisprudenziale in una regola positiva vincolante. In altri termini, l’attenzione si è spostata dal “se” la rinuncia sia ammissibile al “come” possa essere esercitata senza produrre effetti finanziari e amministrativi distorsivi.