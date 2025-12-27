sed edilizia espositori
systab consolidamento fondazioni
systab consolidamento fondazioni

Rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare: dal 2026 è nulla senza conformità urbanistica, ambientale e sismica

La Legge di Bilancio 2026 recepisce l’indirizzo della Cassazione SS.UU. n. 23093/2025 e introduce un filtro tecnico obbligatorio per evitare il trasferimento allo Stato di immobili abusivi, fatiscenti o a rischio.

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 27/12/2025

I principi richiamati dalla Cassazione e recepiti dal legislatore

La relazione di accompagnamento al disegno di legge ha chiarito espressamente la ratio della norma, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

In quella decisione, la Corte aveva ricostruito l’istituto della rinuncia abdicativa, evidenziandone la compatibilità con l’ordinamento, ma anche i suoi effetti pubblicistici. In particolare, era stato messo in luce come l’utilizzo della rinuncia avrebbe potuto determinare il trasferimento allo Stato di immobili fatiscenti, abusivi, inutilizzabili o situati in aree a rischio, con conseguenze tutt’altro che marginali in termini di costi di gestione, messa in sicurezza o demolizione.

La norma di bilancio si è inserita esattamente in questa scia: non ha negato l’istituto, ma ne ha ridimensionato l’uso distorto, trasformando un principio giurisprudenziale in una regola positiva vincolante. In altri termini, l’attenzione si è spostata dal “se” la rinuncia sia ammissibile al “come” possa essere esercitata senza produrre effetti finanziari e amministrativi distorsivi.

© Riproduzione riservata
Tag:
STIME E IMMOBILI Compravendite immobiliari

INDICE

1
Rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare: dal 2026 è nulla senza conformità urbanistica, ambientale e sismica
2
I principi richiamati dalla Cassazione e recepiti dal legislatore
3
Quadro normativo di riferimento
4
Analisi tecnica e ricadute operative
5
Conclusioni operative
Assicurazione professionale

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026