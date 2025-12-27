sed edilizia espositori
Rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare: dal 2026 è nulla senza conformità urbanistica, ambientale e sismica

La Legge di Bilancio 2026 recepisce l’indirizzo della Cassazione SS.UU. n. 23093/2025 e introduce un filtro tecnico obbligatorio per evitare il trasferimento allo Stato di immobili abusivi, fatiscenti o a rischio.

di Redazione tecnica - 27/12/2025

Quadro normativo di riferimento

L’intervento del legislatore si è innestato su un impianto normativo che, in realtà, non è mai stato indifferente rispetto agli effetti della rinuncia abdicativa. L’art. 827 del codice civile, che disciplina l’acquisto a titolo originario in capo allo Stato dei beni che non appartengono ad alcuno, ha rappresentato una norma di chiusura del sistema proprietario, non uno strumento concepito per assorbire passivamente immobili problematici.

A questo profilo civilistico si è affiancata la disciplina urbanistico-edilizia, che da sempre ha subordinato la legittima circolazione degli immobili alla loro conformità alla normativa vigente. Conformità che non ha riguardato soltanto l’assetto urbanistico in senso stretto, ma ha investito la sicurezza strutturale e sismica, la compatibilità ambientale e, più in generale, l’idoneità del bene a permanere nel territorio senza generare rischi o oneri collettivi.

La Legge di Bilancio 2026 ha reso esplicito questo intreccio di livelli normativi, chiarendo che la rinuncia abdicativa non avrebbe potuto essere utilizzata per trasferire allo Stato immobili abbandonati, fabbricati inutilizzabili o privi di valore commerciale senza una verifica preventiva. La conformità urbanistica, ambientale e sismica è diventata così un presupposto essenziale dell’atto, non un profilo eventuale o rimesso a valutazioni successive.

