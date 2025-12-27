Analisi tecnica e ricadute operative

Dal punto di vista pratico, il comma 13 dell’art. 129 ha prodotto un effetto molto chiaro. La rinuncia abdicativa, che in passato è stata talvolta utilizzata come strumento di dismissione “difensiva” di immobili difficili da gestire, è stata ricondotta entro un perimetro di piena responsabilità tecnica.

Chi ha inteso rinunciare alla proprietà ha dovuto dimostrare che l’immobile fosse conforme sotto il profilo urbanistico, ambientale e sismico, esattamente come sarebbe avvenuto in caso di trasferimento a terzi. In mancanza di tale dimostrazione, l’atto è risultato nullo, con la conseguenza immediata di impedire l’effetto acquisitivo in capo allo Stato.

Le ricadute operative sono state, quindi, molto concrete:

è stato impedito il trasferimento allo Stato di immobili abusivi o pericolosi attraverso un atto unilaterale privo di filtri;

si è ridotto il rischio di oneri futuri per la finanza pubblica legati a manutenzioni straordinarie, messa in sicurezza o demolizioni;

il ruolo del tecnico è diventato centrale, perché la rinuncia è stata subordinata a verifiche che non avrebbero potuto essere improvvisate né ridotte a un adempimento meramente formale.

In prospettiva, la disposizione ha spostato il baricentro della valutazione: non basta più “rinunciare” per chiudere una partita patrimoniale scomoda, ma occorre prima dimostrare che quel bene possa entrare nel patrimonio pubblico senza trasferire irregolarità, rischi e costi.