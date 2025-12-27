sed edilizia espositori
Rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare: dal 2026 è nulla senza conformità urbanistica, ambientale e sismica

La Legge di Bilancio 2026 recepisce l’indirizzo della Cassazione SS.UU. n. 23093/2025 e introduce un filtro tecnico obbligatorio per evitare il trasferimento allo Stato di immobili abusivi, fatiscenti o a rischio.

di Redazione tecnica - 27/12/2025

Analisi tecnica e ricadute operative

Dal punto di vista pratico, il comma 13 dell’art. 129 ha prodotto un effetto molto chiaro. La rinuncia abdicativa, che in passato è stata talvolta utilizzata come strumento di dismissione “difensiva” di immobili difficili da gestire, è stata ricondotta entro un perimetro di piena responsabilità tecnica.

Chi ha inteso rinunciare alla proprietà ha dovuto dimostrare che l’immobile fosse conforme sotto il profilo urbanistico, ambientale e sismico, esattamente come sarebbe avvenuto in caso di trasferimento a terzi. In mancanza di tale dimostrazione, l’atto è risultato nullo, con la conseguenza immediata di impedire l’effetto acquisitivo in capo allo Stato.

Le ricadute operative sono state, quindi, molto concrete:

  • è stato impedito il trasferimento allo Stato di immobili abusivi o pericolosi attraverso un atto unilaterale privo di filtri;
  • si è ridotto il rischio di oneri futuri per la finanza pubblica legati a manutenzioni straordinarie, messa in sicurezza o demolizioni;
  • il ruolo del tecnico è diventato centrale, perché la rinuncia è stata subordinata a verifiche che non avrebbero potuto essere improvvisate né ridotte a un adempimento meramente formale.

In prospettiva, la disposizione ha spostato il baricentro della valutazione: non basta più “rinunciare” per chiudere una partita patrimoniale scomoda, ma occorre prima dimostrare che quel bene possa entrare nel patrimonio pubblico senza trasferire irregolarità, rischi e costi.

STIME E IMMOBILI Compravendite immobiliari

