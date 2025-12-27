Conclusioni operative

Dal 2026 la rinuncia abdicativa ha cambiato definitivamente natura. Non è più risultata una scorciatoia per disfarsi di immobili fatiscenti, inutilizzabili o privi di valore commerciale, ma è diventata un atto tecnicamente oneroso e giuridicamente selettivo, sottoposto a condizioni di validità stringenti. In assenza della documentazione attestante la conformità urbanistica, ambientale e sismica, la rinuncia è nulla e non produce alcun effetto.

La scelta del legislatore ha segnato un passaggio chiaro: la proprietà immobiliare, anche quando economicamente “scomoda”, non può essere abbandonata trasferendo automaticamente sul patrimonio pubblico i costi e i rischi legati all’irregolarità del bene. La rinuncia abdicativa è rimasta astrattamente ammissibile, ma solo entro un perimetro di piena regolarità tecnica, che esclude a monte gli immobili abusivi, pericolosi o strutturalmente compromessi.

In questo nuovo assetto, il ruolo del tecnico è diventato centrale e non più accessorio. La verifica preventiva della conformità non è un adempimento formale, ma il presupposto stesso di validità dell’atto, con tutte le responsabilità che ne conseguono. Una linea di rigore che ha recepito l’insegnamento della giurisprudenza e lo ha tradotto in regola positiva, destinata a incidere concretamente sulle scelte patrimoniali dei proprietari e sulle pratiche future di gestione degli immobili problematici.