È possibile liberarsi di un immobile semplicemente rinunciando alla sua proprietà? Quali effetti produce una scelta del genere sul piano giuridico e amministrativo? E, soprattutto, fino a che punto la funzione sociale della proprietà può impedire al privato di smettere di essere proprietario?

Rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare: la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazioni

Sono domande tutt’altro che teoriche, esplose nel pieno dell’estate scorsa con la pubblicazione della sentenza n. 23093 dell’11 agosto 2025, con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato un tema che da anni divide dottrina e giurisprudenza: l’ammissibilità della cosiddetta rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare.

Ci siamo presi del tempo per approfondire una pronuncia lunga e articolata, che prende le mosse da un procedimento avviato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e dall’Agenzia del Demanio contro alcuni atti notarili con cui i proprietari avevano rinunciato a terreni di fatto inservibili e privi di valore economico, perché sottoposti – come attestato dal certificato di destinazione urbanistica – a vincolo di pericolosità elevata (P2) previsto dal Piano di Assetto Idrogeologico.

Secondo MEF e Demanio, quelle rinunce equivalevano a trasferire oneri e responsabilità sulla collettività. La questione, come spesso accade per i temi di confine tra diritto civile e diritto pubblico, è quindi approdata alle Sezioni Unite.