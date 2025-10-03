Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
blumatica corso formativo fondamenti bim
geosec crepe nei muri
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti

Rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare: le Sezioni Unite fissano i confini dell’istituto

Le Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione hanno confermato l’ammissibilità della rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare e i suoi effetti tra diritto civile, edilizia e urbanistica

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Gianluca Oreto - 03/10/2025

È possibile liberarsi di un immobile semplicemente rinunciando alla sua proprietà? Quali effetti produce una scelta del genere sul piano giuridico e amministrativo? E, soprattutto, fino a che punto la funzione sociale della proprietà può impedire al privato di smettere di essere proprietario?

Rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare: la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazioni

Sono domande tutt’altro che teoriche, esplose nel pieno dell’estate scorsa con la pubblicazione della sentenza n. 23093 dell’11 agosto 2025, con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato un tema che da anni divide dottrina e giurisprudenza: l’ammissibilità della cosiddetta rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare.

Ci siamo presi del tempo per approfondire una pronuncia lunga e articolata, che prende le mosse da un procedimento avviato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e dall’Agenzia del Demanio contro alcuni atti notarili con cui i proprietari avevano rinunciato a terreni di fatto inservibili e privi di valore economico, perché sottoposti – come attestato dal certificato di destinazione urbanistica – a vincolo di pericolosità elevata (P2) previsto dal Piano di Assetto Idrogeologico.

Secondo MEF e Demanio, quelle rinunce equivalevano a trasferire oneri e responsabilità sulla collettività. La questione, come spesso accade per i temi di confine tra diritto civile e diritto pubblico, è quindi approdata alle Sezioni Unite.

© Riproduzione riservata
Tag:
STIME E IMMOBILI Compravendite immobiliari

Documenti Allegati

INDICE

1
Rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare: le Sezioni Unite fissano i confini dell’istituto
2
Principi espressi dalla sentenza
3
Quadro normativo di riferimento
4
Analisi tecnica
5
Conclusioni operative
Umidità di risalita? scegli aquapol

IL NOTIZIOMETRO

1
ENERGIA - 30/09/2025
Conto Termico 3.0: gli interventi ammessi per i privati nel residenziale
2
EDILIZIA - 24/09/2025
Agibilità e altezza interna dei locali: il TAR Lombardia sulle deroghe del Salva Casa
3
EDILIZIA - 29/09/2025
Sanatoria edilizia e doppia conformità: la Cassazione sui limiti dell’art. 36 del Testo Unico Edilizia
4
EDILIZIA - 01/10/2025
Compravendita immobiliare, vizi ed abusi edilizi: le conseguenze per il venditore
5
FISCO E TASSE - 27/09/2025
Conto Termico 3.0: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto MASE
6
LAVORI PUBBLICI - 30/09/2025
Principio di rotazione: il TAR sulle deroghe al divieto di riaffidamento all'OE uscente