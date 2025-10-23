Può un proprietario liberarsi di un immobile semplicemente rinunciando alla proprietà? E cosa accade se l’immobile non rispetta la normativa edilizia o ambientale?

Rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare: il Governo interviene con la Legge di Bilancio 2026

Sono domande a cui aveva risposto la Corte di Cassazione con la sentenza delle Sezioni Unite n. 23093 dell’11 agosto 2025, che aveva riconosciuto piena validità alla rinuncia abdicativa come atto unilaterale idoneo a determinare l’acquisto a titolo originario dello Stato.

Una sentenza che ha acceso il dibattito tra professionisti e, con ogni probabilità, spinto il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) a intervenire per evitare problematiche allo Stato. E lo sta facendo con un semplice comma “nascosto” tra gli attuali 137 articoli del disegno di Legge di Bilancio 2026, approvato dal Governo e presto al vaglio del Parlamento.

Ricordiamo che la pronuncia della Suprema Corte aveva chiarito che il diritto di proprietà può essere oggetto di rinuncia abdicativa, ossia di un atto unilaterale con cui il titolare manifesta la volontà di dismettere il bene, senza necessità di trasferirlo a un altro soggetto. Un principio coerente con l’art. 827 del codice civile, secondo cui i beni immobili che non appartengono a nessuno diventano automaticamente dello Stato.

Proprio questa conclusione, tuttavia, aveva sollevato numerose perplessità. La possibilità di rinunciare alla proprietà anche di immobili abusivi o privi di conformità edilizia e urbanistica avrebbe potuto tradursi in un comodo strumento per “scaricare” sullo Stato beni problematici o di difficile gestione, privi di valore economico e gravati da vincoli o da abusi edilizi.