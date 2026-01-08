Dal 1° gennaio 2026 la rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare non può più essere letta come un istituto “di confine”, affidato esclusivamente all’elaborazione giurisprudenziale. Con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) il legislatore è intervenuto in modo espresso, incidendo direttamente sulla validità dell’atto di rinuncia e chiarendo, senza margini di ambiguità, quali siano le condizioni minime per la sua efficacia.

Il tema è tutt’altro che marginale. Negli ultimi anni la rinuncia abdicativa è stata spesso evocata come possibile via d’uscita per immobili privi di valore economico, difficili da gestire o caratterizzati da criticità urbanistiche e strutturali. Uno scenario che ha sollevato interrogativi non solo civilistici, ma anche di carattere pubblicistico e finanziario. È proprio su questo terreno che si colloca l’intervento della Legge di Bilancio 2026.

Il passaggio dalla giurisprudenza alla norma

Il nuovo assetto normativo trova il suo antecedente diretto nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 23093 dell’11 agosto 2025, che aveva affrontato in modo organico il tema della rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare.

In quella pronuncia la Corte aveva riconosciuto l’ammissibilità, in astratto, dell’atto unilaterale di rinuncia, ma ne aveva al tempo stesso messo in evidenza gli effetti sistemici. In particolare, era stato sottolineato come l’acquisto a titolo originario da parte dello Stato, ai sensi dell’art. 827 del codice civile, potesse tradursi nel trasferimento di immobili abusivi, fatiscenti o situati in aree a rischio, con conseguenze rilevanti in termini di costi pubblici e responsabilità amministrative.

La Legge di Bilancio 2026 ha raccolto questo insegnamento e lo ha trasformato in diritto positivo, superando la fase di incertezza interpretativa.

Il riferimento normativo oggi centrale è l’articolo 1, comma 731, della Legge n. 199/2025. La disposizione stabilisce che:

L’atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, cui consegue l’acquisto a titolo originario in capo allo Stato ai sensi dell’articolo 827 del codice civile, è nullo se allo stesso non è allegata la documentazione attestante la conformità del bene alla vigente normativa, ivi compresa quella in materia urbanistica, ambientale e sismica.

Il legislatore ha quindi operato una scelta netta, introducendo una causa espressa di nullità che colpisce l’atto privo della documentazione tecnica richiesta. Il successivo comma 732 estende l’applicazione della norma anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, nel rispetto dei relativi statuti e delle norme di attuazione.

Si tratta di una precisazione non secondaria, che rafforza la portata generale della disposizione e ne conferma la natura di principio destinato a incidere in modo uniforme sulla prassi.