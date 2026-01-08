Rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare: cosa cambia dopo la Legge di Bilancio 2026
La nuova disciplina chiarisce quando l’atto è nullo e perché, dal 2026, la conformità urbanistica, ambientale e sismica diventa un presupposto essenziale
La nullità come strumento di selezione preventiva
La previsione della nullità rappresenta il cuore della riforma. Dall’1 gennaio 2026 la rinuncia abdicativa non è semplicemente inefficace, ma radicalmente invalida se non accompagnata dalla documentazione attestante la conformità dell’immobile.
In termini operativi, ciò comporta che:
- l’acquisto a titolo originario in capo allo Stato non si perfeziona;
- il bene resta nella sfera giuridica del proprietario che ha tentato la rinuncia;
- non è possibile sanare l’atto mediante integrazioni documentali successive.
La conformità urbanistica, ambientale e sismica diventa così un presupposto indefettibile, che deve essere verificato e documentato prima della stipula dell’atto, e non un profilo rimesso a controlli successivi.
