Rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare: cosa cambia dopo la Legge di Bilancio 2026
La nuova disciplina chiarisce quando l’atto è nullo e perché, dal 2026, la conformità urbanistica, ambientale e sismica diventa un presupposto essenziale
Il quadro normativo di riferimento
L’intervento della Legge di Bilancio 2026 si inserisce in un contesto normativo che, già prima della riforma, mostrava una chiara attenzione agli effetti pubblici della circolazione immobiliare.
L’articolo 827 del codice civile, spesso richiamato come base dell’acquisto a titolo originario dei beni vacanti, non è mai stato concepito come uno strumento di gestione passiva delle criticità edilizie. A questo si affianca l’intero sistema della normativa urbanistica, edilizia, ambientale e sismica, che subordina la legittima permanenza degli immobili sul territorio alla loro regolarità.
La Legge di Bilancio 2026 ha reso esplicito questo intreccio, chiarendo che la rinuncia abdicativa non può essere utilizzata per eludere controlli, responsabilità e oneri connessi alla proprietà immobiliare.
IL NOTIZIOMETRO