Rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare: cosa cambia dopo la Legge di Bilancio 2026
La nuova disciplina chiarisce quando l’atto è nullo e perché, dal 2026, la conformità urbanistica, ambientale e sismica diventa un presupposto essenziale
Le ricadute operative per proprietari e tecnici
Sul piano pratico, la nuova disciplina modifica in modo significativo l’approccio alla rinuncia abdicativa.
Non è più sufficiente manifestare la volontà di rinunciare alla proprietà. È necessario dimostrare, attraverso idonea documentazione tecnica, che l’immobile:
- è conforme dal punto di vista urbanistico;
- non presenta irregolarità o criticità rilevanti sotto il profilo ambientale;
- rispetta la normativa in materia di sicurezza strutturale e sismica.
In questo contesto, il ruolo del tecnico assume una funzione centrale e non più accessoria. La verifica preventiva della conformità diventa il presupposto stesso di validità dell’atto, con evidenti riflessi in termini di responsabilità professionale.
IL NOTIZIOMETRO