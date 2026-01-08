deas Gestione completa successioni e volture catastali
Rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare: cosa cambia dopo la Legge di Bilancio 2026

La nuova disciplina chiarisce quando l’atto è nullo e perché, dal 2026, la conformità urbanistica, ambientale e sismica diventa un presupposto essenziale

di Redazione tecnica - 08/01/2026

Le ricadute operative per proprietari e tecnici

Sul piano pratico, la nuova disciplina modifica in modo significativo l’approccio alla rinuncia abdicativa.

Non è più sufficiente manifestare la volontà di rinunciare alla proprietà. È necessario dimostrare, attraverso idonea documentazione tecnica, che l’immobile:

  • è conforme dal punto di vista urbanistico;
  • non presenta irregolarità o criticità rilevanti sotto il profilo ambientale;
  • rispetta la normativa in materia di sicurezza strutturale e sismica.

In questo contesto, il ruolo del tecnico assume una funzione centrale e non più accessoria. La verifica preventiva della conformità diventa il presupposto stesso di validità dell’atto, con evidenti riflessi in termini di responsabilità professionale.

