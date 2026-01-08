Blumatica Energy
Rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare: cosa cambia dopo la Legge di Bilancio 2026

La nuova disciplina chiarisce quando l’atto è nullo e perché, dal 2026, la conformità urbanistica, ambientale e sismica diventa un presupposto essenziale

di Redazione tecnica - 08/01/2026

Una scelta di sistema

Con la Legge di Bilancio 2026 il legislatore ha compiuto una scelta di sistema chiara. La rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare resta astrattamente ammissibile, ma solo entro un perimetro di piena regolarità tecnica e giuridica.

La proprietà immobiliare, anche quando economicamente “scomoda” o priva di valore di mercato, non può essere abbandonata trasferendo automaticamente sul patrimonio pubblico irregolarità, rischi e costi. La rinuncia non è più una scorciatoia, ma un atto selettivo, che presuppone consapevolezza tecnica, istruttoria preventiva e responsabilità.

Una linea di rigore che recepisce l’insegnamento della giurisprudenza e lo traduce in regola positiva, destinata a incidere concretamente sulle scelte dei proprietari e sulle future pratiche di gestione degli immobili problematici.

