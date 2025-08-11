blumatica corso formativo fondamenti bim
Riqualificazione energetica: al via i contributi PNRR per l’edilizia residenziale pubblica

Due sportelli per l’accesso ai fondi della Misura M7C1 I.17 e un kit operativo per accompagnare le stazioni appaltanti e degli operatori coinvolti nella realizzazione degli interventi

di Redazione tecnica - 11/08/2025

Con l’Avviso Pubblico del 31 luglio 2025, il GSE ha dato attuazione all’Investimento 17 della Missione 7 del PNRR, destinato a finanziare interventi di efficientamento energetico sugli edifici di edilizia residenziale pubblica (ERP).

Edilizia Residenziale Pubblica: gli incentivi per la riqualificazione energetica

Si tratta di una misura strategica che mobilita oltre 1,3 miliardi di euro a favore della transizione energetica del patrimonio pubblico, con l’obiettivo minimo di ridurre di almeno il 30% l’EPgl,nren per ciascun edificio oggetto di intervento.

L’accesso ai finanziamenti sarà regolato tramite due procedure a sportello, entrambe accompagnate da strumenti operativi, incontri tecnici e attività di supporto alle stazioni appaltanti, per garantire efficacia, trasparenza e tempi certi.

Vediamo nel dettaglio:

  • soggetti beneficiari;
  • interventi incentivati;
  • meccanismo di accesso al contributo;
  • le scadenze e le modalità operative;
  • gli strumenti di supporto per stazioni appaltanti e operatori.
INDICE

1
2
Soggetti beneficiari e interventi incentivabili
3
Modalità di pagamento e scadenze
4
Strumenti di supporto: kit operativo per le stazioni appaltanti
