Riqualificazione energetica: al via i contributi PNRR per l’edilizia residenziale pubblica

Con l’Avviso Pubblico del 31 luglio 2025, il GSE ha dato attuazione all’Investimento 17 della Missione 7 del PNRR, destinato a finanziare interventi di efficientamento energetico sugli edifici di edilizia residenziale pubblica (ERP).

Edilizia Residenziale Pubblica: gli incentivi per la riqualificazione energetica

Si tratta di una misura strategica che mobilita oltre 1,3 miliardi di euro a favore della transizione energetica del patrimonio pubblico, con l’obiettivo minimo di ridurre di almeno il 30% l’EPgl,nren per ciascun edificio oggetto di intervento.

L’accesso ai finanziamenti sarà regolato tramite due procedure a sportello, entrambe accompagnate da strumenti operativi, incontri tecnici e attività di supporto alle stazioni appaltanti, per garantire efficacia, trasparenza e tempi certi.

Vediamo nel dettaglio: