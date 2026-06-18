Come sta cambiando il ruolo dei professionisti della riqualificazione energetica in un mercato che, dopo la stagione dei grandi incentivi, richiede sempre più capacità di dialogo, orientamento e supporto alle decisioni del committente?

A questa domanda proverà a rispondere il secondo appuntamento della Masterclass "Facilitatore della Riqualificazione Energetica", il percorso formativo promosso da ENEA in collaborazione con SAIE - La Fiera delle Costruzioni, in programma il prossimo 23 giugno 2026.

Dopo il successo del primo webinar, che ha registrato la partecipazione di circa 480 professionisti, il nuovo incontro sarà dedicato a un tema che sta assumendo un'importanza crescente per tutta la filiera delle costruzioni: l'evoluzione del ruolo del tecnico, chiamato oggi non solo a progettare e proporre soluzioni, ma anche ad accompagnare il cliente nelle proprie scelte.

Il professionista come guida nel processo decisionale sulla riqualificazione energetica

Il webinar, dal titolo "Dal tecnico al facilitatore. Nuove competenze per accompagnare la decisione", approfondirà le competenze che possono aiutare progettisti, consulenti energetici, installatori e professionisti del settore a gestire con maggiore efficacia il rapporto con il committente.

Nel contesto attuale, infatti, la sola competenza tecnica non sempre è sufficiente per favorire l'avvio di un intervento di efficientamento energetico. Sempre più spesso il professionista si trova a confrontarsi con dubbi, incertezze e valutazioni economiche che richiedono capacità di ascolto, comunicazione e costruzione della fiducia.

L'incontro analizzerà quindi aspetti quali l'ascolto attivo delle esigenze del cliente, la comunicazione del valore degli interventi, la gestione delle obiezioni e il posizionamento del tecnico come figura di riferimento capace di accompagnare il committente lungo il percorso decisionale.

L'importanza delle competenze relazionali e comunicative oltre a quelle tecniche

L'attenzione dedicata a questi temi nasce anche dalle indicazioni raccolte all'interno della community che segue la Masterclass.

Tra i partecipanti è infatti emersa la necessità di rafforzare non soltanto le competenze specialistiche, ma anche quelle relazionali e comunicative, considerate sempre più importanti per valorizzare le opportunità offerte dalla riqualificazione energetica e trasformare l'interesse del cliente in decisioni operative.

Secondo quanto evidenziato dagli organizzatori, molti professionisti avvertono l'esigenza di migliorare la propria capacità di incidere nel processo decisionale del committente, spiegando in modo efficace benefici, costi, tempi e risultati degli interventi proposti.

Il percorso della Masterclass ENEA-SAIE

La Masterclass "Facilitatore della Riqualificazione Energetica" si sviluppa attraverso un percorso strutturato che comprende quattro webinar online, tre laboratori pratici e un evento conclusivo in presenza durante il SAIE 2026, in programma a Bologna dal 7 al 10 ottobre.

L'appuntamento finale consentirà ai partecipanti di confrontarsi con simulazioni operative e casi reali, mettendo alla prova le competenze acquisite durante il percorso formativo.

A supporto delle attività sarà inoltre messo a disposizione il Toolkit del Facilitatore della Riqualificazione, una raccolta di strumenti operativi che comprende checklist, schemi di analisi, mappe delle obiezioni e modelli utilizzabili nell'attività professionale quotidiana.

Masterclass ENEA-SAIE: destinatari, partecipazione gratuita e modalità di iscrizione

La partecipazione alla Masterclass è gratuita ed è rivolta a progettisti, tecnici, consulenti energetici, installatori e professionisti della filiera delle costruzioni interessati ad approfondire le nuove competenze richieste dal mercato della riqualificazione energetica.

Il programma completo dell'iniziativa e le modalità di iscrizione sono disponibili sul portale ENEA Academy dedicato al progetto.