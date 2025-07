Riqualificazione urbana con i sistemi Mapei: un viaggio tra innovazione e tradizione

I sistemi Mapei hanno contribuito alla riqualificazione di spazi urbani iconici come Piazza Mostra a Trento, il borgo montano di Valleve, il centro storico di Tradate, Piazza Sant'Oronzo a Lecce e il Parco Santa Maria della Pietà a Roma.

Con soluzioni innovative come il sistema MAPESTONE, MAPESTONE JOINT e JOINT GHOST, MAPESTONE GR7, MAPESTONE CALCIX e MAPEI COLOR PAVING®, questi interventi combinano durabilità, sicurezza ed eleganza.

Quando la storia incontra l'innovazione: i sistemi MAPEI per la riqualificazione urbana

La riqualificazione urbana rappresenta una sfida cruciale per valorizzare il patrimonio storico e migliorare la vivibilità degli spazi pubblici. Mapei, leader nei materiali per l'edilizia, ha sviluppato soluzioni tecniche avanzate come MAPESTONE, MAPESTONE JOINT e JOINT GHOST, MAPESTONE GR7, MAPEI COLOR PAVING® e MAPESTONE CALCIX, che si sono dimostrate ideali per garantire pavimentazioni resistenti, esteticamente armoniose e sostenibili. Queste tecnologie sono state protagoniste di interventi significativi in cinque contesti diversi: Piazza Mostra a Trento, il borgo montano di Valleve, il centro storico di Tradate, Piazza Sant'Oronzo a Lecce e il Parco Santa Maria della Pietà a Roma.

Piazza Mostra a Trento: una nuova vita per un luogo simbolico

Piazza Mostra, situata ai piedi del Castello del Buonconsiglio a Trento, è stata oggetto di un ambizioso intervento di riqualificazione durato 620 giorni con un investimento di 1,5 milioni di euro. L'obiettivo era trasformare questa storica piazza in un moderno spazio pedonale senza compromettere il suo valore culturale. La pavimentazione in porfido è stata realizzata con MAPESTONE TFB 60, una malta premiscelata conforme alla norma UNI 11714-1:2018, ideale, con i suoi 60 Mpa di resistenza a compressione, per resistere al traffico intenso e agli agenti atmosferici come gelo/disgelo e sali disgelanti. Per le fughe è stato utilizzato MAPESTONE PFS 2 FLEX, che garantisce elevata adesione e durabilità anche sotto sollecitazioni meccaniche elevate.

L'intervento ha interessato 6.000 m² di superficie totale, con 4.000 m² dedicati ai pedoni e un aumento degli spazi verdi fino a 1.800 m². La nuova configurazione della piazza ha eliminato le barriere architettoniche grazie a rampe accessibili e ha migliorato la fruibilità per eventi culturali e fiere. Inoltre, i percorsi pedonali intorno al castello sono stati realizzati con smolleri in porfido sigillati con MAPESTONE JOINT, una resina poliuretanica che migliora la durabilità delle pavimentazioni drenanti ed elastiche, anche in presenza di sbalzi termici significativi.

Valleve: rigenerazione urbana di un piccolo borgo in alta montagna

Nel borgo montano di Valleve (BG), situato a quasi 1.200 metri d'altitudine nella Valle Brembana, l'intervento ha rigenerato il centro storico migliorando accessibilità e vivibilità. La pavimentazione in cubetti di porfido è stata posata su un allettamento sciolto su massetto cementizio armato, e sigillata con MAPESTONE JOINT, una resina poliuretanica esente da solventi conforme alla norma UNI 11714-1:2018.

Per le ultime fasi del progetto, complici le difficili condizioni climatiche autunnali, è stato utilizzato MAPESTONE JOINT GHOST, una versione innovativa del legante formulata per lavorare anche in presenza di umidità e mettere in esercizio la pavimentazione in tempi rapidi. Questo prodotto ha permesso di completare i lavori nei tempi previsti nonostante le piogge frequenti. L'intervento ha valorizzato gli spazi pubblici del borgo rendendoli più accoglienti per residenti e turisti, con particolare attenzione alla pavimentazione antistante il Museo delle Tradizioni Locali.

Tradate: riqualificazione del centro storico

Nel cuore del centro storico di Tradate (VA), l'intervento ha riguardato la riqualificazione delle pavimentazioni in pietra naturale per migliorare l'estetica e la funzionalità degli spazi pubblici. Il progetto ha previsto l'utilizzo dei sistemi MAPESTONE TFB 60 per la posa dei cubetti di porfido su sottofondi in calcestruzzo adeguatamente preparati. Questo sistema garantisce elevata resistenza al traffico veicolare e pedonale intenso. Le fughe sono state sigillate con MAPESTONE PFS 2 FLEX per assicurare elasticità e durabilità nel tempo. Per la pavimentazione dei percorsi pedonali all'interno del parco, è stata adottata una soluzione filtrante ad alta sostenibilità, con la posa della pietra su letto sciolto e la stuccatura delle fughe con l'innovativo MAPESTONE GR7, malta premiscelata a base di fibre vegetali ed esente da cemento e calce.

Grazie all'impiego dei prodotti Mapei, le nuove pavimentazioni si integrano perfettamente nel contesto storico della città pur offrendo prestazioni moderne. L'intervento ha contribuito a migliorare la fruibilità degli spazi pubblici rendendoli più sicuri e accessibili.

Lecce: un viaggio nel tempo tra conservazione e innovazione

Piazza Sant'Oronzo a Lecce rappresenta un ulteriore esempio straordinario di rigenerazione urbana, dove la storia millenaria si incontra con l'innovazione tecnologica. Questo spazio simbolico, che ha attraversato più di quattrocento anni di trasformazioni urbanistiche, è stato oggetto di un importante progetto di riqualificazione nel 2021, con l'obiettivo di restituire alla cittadinanza l'antico basolato entro il 2026.

L'intervento ha coperto una superficie di 3.164 m², compresi 1.255 m² di marciapiedi, e si è contraddistinto per un approccio conservativo unico. La scelta di Mapei è ricaduta sul sistema MAPESTONE CALCIX, una soluzione rivoluzionaria completamente priva di cemento e a base di calce. Questo sistema non solo risponde alle rigorose prescrizioni della Soprintendenza, ma garantisce anche prestazioni tecniche superiori, con resistenze che superano i 20 MPa rispetto ai 10-12 MPa delle malte tradizionali.

Un aspetto particolarmente significativo del progetto è l'impatto ambientale: da un lato il completo riutilizzo del basolato storico, che è stato smontato e rimontato, dall’altro la scelta di MAPESTONE CALCIX, che riduce le emissioni di quasi il 70% rispetto ai metodi tradizionali, risparmiando circa 15 kg di CO₂ per metro quadrato. Un intervento che ha meritato la candidatura al CRESCO AWARD per le città sostenibili, promosso da Fondazione Sodalitas.

Roma: ampia area pedonale

Il Parco di Santa Maria della Pietà a Roma, parte di un ex complesso manicomiale, è stato oggetto di un ampio progetto di riqualificazione per migliorarne la fruibilità e trasformarlo in un polo culturale e ambientale. Nell'ambito di questi interventi, è stata creata un'ampia area pedonale di oltre 10.000 m², con percorsi accessibili e spazi dedicati ad attività ludiche e smart working.

Per la realizzazione della nuova viabilità pedonale, soggetta però anche al traffico dei mezzi interni, Mapei ha impiegato il sistema MAPEI COLOR PAVING®, una soluzione in calcestruzzo architettonico colorato che garantisce elevata durabilità e un effetto estetico simile alla pietra seminata. Il sistema prevede due strati: un primo strato strutturale con fibre sintetiche MAPEFIBRE ST 42, seguito da uno strato di finitura con il premiscelato COLOR PAVING ADMIX Yellow, che assicura stabilità cromatica e resistenza. Per ottimizzare l'adesione tra i due strati è stata utilizzata una boiacca con lattice PLANICRETE, mentre il ritardante MAPEWASH PO 3 Viola ha permesso di ottenere l'effetto "ghiaia a vista" mediante idrolavaggio. La versatilità del sistema ha permesso di sagomare il manto stradale creando anche le cunette laterali per convogliare le acque meteoriche: in questo modo, gli assi stradali sono più ampi e permettono anche il doppio senso di marcia.

L’efficacia dei sistemi Mapei nella riqualificazione urbana

Gli interventi a Trento, Valleve, Tradate, Lecce e Roma sono cinque delle numerose referenze che dimostrano l'efficacia dei sistemi Mapei nella riqualificazione urbana e nella protezione del patrimonio storico. Grazie a soluzioni come MAPESTONE, MAPESTONE JOINT e JOINT GHOST, MAPESTONE GR7, MAPESTONE CALCIX e MAPEI COLOR PAVING®, è stato possibile creare pavimentazioni resistenti alle sollecitazioni meccaniche e agli agenti atmosferici senza sacrificare estetica o sostenibilità. Questi progetti rappresentano esempi virtuosi dell'applicazione dell'innovazione tecnologica al servizio della tradizione italiana.