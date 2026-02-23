Quando un intervento edilizio può dirsi davvero “conservativo”? La sostituzione degli elementi strutturali è compatibile con la nozione di risanamento, oppure segna il passaggio alla ristrutturazione edilizia? E cosa accade se un intervento viene presentato con SCIA ma, per caratteristiche e consistenza, richiede in realtà il permesso di costruire?

Il confine tra restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia continua a rappresentare uno dei passaggi più delicati nell’applicazione dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). Non è una distinzione solo teorica perché dalla corretta qualificazione dipendono il titolo edilizio necessario e la legittimità dell’intervento.

Su questo punto è intervenuto il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 1331 del 19 febbraio 2026, ha ribadito che la qualificazione dell’intervento non dipende dalla denominazione utilizzata nella SCIA, ma dalla natura effettiva delle opere realizzate.

Il caso: SCIA per risanamento conservativo e dichiarazione di inefficacia per intervento soggetto a permesso di costruire

La vicenda riguarda un immobile ad uso laboratorio artigianale, legittimato con concessione edilizia in sanatoria ai sensi della Legge n. 724/1994, a seguito di domanda di condono.

I proprietari hanno presentato una SCIA qualificando l’intervento come restauro e risanamento conservativo ai sensi della normativa regionale dell’Emilia-Romagna, cui è seguita una variante.

L’intervento ha comportato la rimozione del manufatto precario preesistente – realizzato in materiali misti (legno e tubi innocenti) – e la realizzazione di una nuova struttura in acciaio con tamponamenti in lamiera.

È stata successivamente ottenuta un’autorizzazione paesaggistica in sanatoria ed è stata presentata la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità.

All’esito dell’istruttoria il Comune ha ritenuto che le opere non fossero riconducibili al risanamento conservativo, ma alla ristrutturazione edilizia, soggetta a permesso di costruire. Ha, quindi, dichiarato l’inefficacia della SCIA e della variante, adottando l’ordinanza di demolizione e ripristino.

I proprietari hanno impugnato i provvedimenti dinanzi al TAR, sostenendo che non vi fosse stata demolizione e ricostruzione ma un consolidamento dell’esistente, rimasto invariato per funzione, dimensioni, volume e destinazione d’uso. Sono state inoltre contestate le valutazioni sui profili paesaggistici e sismici, la mancata formazione del silenzio assenso sull’agibilità e la legittimità dell’ordine di demolizione anche in relazione all’art. 38 del d.P.R. 380/2001.

Il TAR, però, ha qualificato l’intervento come ristrutturazione edilizia e ritenuto improprio l’utilizzo della SCIA. Da qui l’appello al Consiglio di Stato.

Il quadro normativo: differenza tra risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia nell’art. 3 del d.P.R. 380/2001

Per comprendere la decisione occorre tornare alle definizioni contenute nell’art. 3, comma 1, lettere c) e d), del d.P.R. n. 380/2001.

La lettera c) individua il restauro e risanamento conservativo negli interventi diretti a conservare l’organismo edilizio, nel rispetto dei suoi elementi tipologici, formali e strutturali, consentendone il consolidamento e il rinnovo senza alterarne l’identità.

La lettera d) definisce invece la ristrutturazione edilizia come l’insieme di interventi diretti a trasformare l’organismo edilizio, anche mediante opere che possono condurre a un edificio in tutto o in parte diverso dal precedente, includendo espressamente la demolizione e ricostruzione.

Il discrimine è sostanziale: conservazione nel primo caso, trasformazione nel secondo.

La decisione del Consiglio di Stato sulla qualificazione dell’intervento edilizio

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la qualificazione operata dal TAR.

Dalla documentazione in atti è emerso che il manufatto originario era un agglomerato precario in materiali eterogenei, mentre dopo l’intervento risultava costituito da una struttura in acciaio con tamponamenti in lamiera.

Per i giudici di secondo grado non si è trattato di un consolidamento, ma di una trasformazione dell’organismo edilizio, con elementi strutturali e tipologici diversi rispetto a quelli originari.

Anche la relazione allegata alla SCIA, che menzionava la modifica delle aperture e la demolizione di tramezzi interni, è stata letta come indicativa di un intervento non riconducibile al risanamento conservativo.

La qualificazione come ristrutturazione edilizia è stata quindi ritenuta corretta.

Sotto altro profilo, il Consiglio di Stato ha chiarito che il Comune, annullando la SCIA, non ha utilizzato l’autotutela. La SCIA, infatti, era stata presentata per un intervento soggetto a permesso di costruire e proprio per questo motivo non poteva né produrre effetti né consolidarsi per decorso del tempo.

Infine, l’ordinanza di demolizione è stata ritenuta atto vincolato, in presenza di opere realizzate senza il titolo corretto. L’appello, quindi, è stato respinto.

Analisi tecnica: quando la SCIA è improduttiva di effetti e serve il permesso di costruire

La sentenza conferma che la qualificazione non è un dato formale, ma dipende dall’effetto dell’intervento sull’organismo edilizio.

Il passaggio da un manufatto precario a una struttura in acciaio è stato considerato una trasformazione strutturale, indipendentemente dalla conservazione di volume o destinazione d’uso.

Il risanamento conservativo presuppone la permanenza dell’identità strutturale dell’edificio. Quando gli elementi portanti vengono integralmente sostituiti e l’organismo assume caratteristiche diverse, si ricade nella ristrutturazione edilizia.

Sul piano operativo, la decisione dei giudici rappresenta un monito sull’utilizzo della SCIA fuori dal suo ambito applicativo: in questi casi l’istanza non produce effetti e non può consolidarsi nel tempo.

Il discrimine, quindi, non è meramente planivolumetrico, ma strutturale.

Conclusioni operative su risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e titolo abilitativo corretto

In conclusione, quando l’intervento comporta la sostituzione degli elementi strutturali e determina un assetto tipologico diverso rispetto al preesistente, non è sufficiente il mantenimento di volume o destinazione d’uso per ricondurlo al risanamento conservativo. In questi casi l’intervento rientra nella ristrutturazione edilizia, con la conseguente necessità del permesso di costruire.

La decisione chiarisce, inoltre, che la presentazione di una SCIA per un intervento soggetto a diverso titolo non produce un effetto legittimante destinato a consolidarsi nel tempo. Se la segnalazione è utilizzata fuori dal suo ambito applicativo, l’amministrazione può dichiararne l’inefficacia senza dover ricorrere agli strumenti dell’autotutela.

Quanto all’ordine di demolizione, viene confermato che, in presenza di opere realizzate senza il titolo corretto, si tratta di un atto vincolato.

Concludendo, la valutazione deve concentrarsi sulla struttura dell’intervento e sul risultato finale delle opere. È su questo piano – conservazione o trasformazione dell’organismo edilizio – che si gioca la corretta qualificazione e, di conseguenza, la legittimità del titolo edilizio.