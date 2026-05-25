È sufficiente iscrivere una riserva nel registro di contabilità oppure, dopo il d.Lgs. n. 36/2023, l’appaltatore deve contestare già i verbali e gli ordini di servizio sottoscritti durante l’esecuzione? E cosa accade se l’impresa firma gli atti di cantiere senza formulare rilievi, rinviando tutto al momento della contabilizzazione?

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