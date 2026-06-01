La disciplina delle riserve negli appalti pubblici rappresenta uno dei punti più delicati della fase esecutiva del contratto. Non solo perché attiene alla tutela delle pretese dell’esecutore, ma soprattutto perché gli effetti riverberano sulla corretta gestione economica, tecnica e amministrativa della commessa.

Nel sistema del d.Lgs. n. 36/2023 e dell’Allegato II.14, la riserva non può essere letta come un mero atto difensivo dell’appaltatore, né come una semplice anticipazione del contenzioso. Essa infatti svolge una funzione più ampia, rendendo tempestivamente conoscibili alla stazione appaltante le pretese economiche che sorgono durante l’esecuzione, quando il contratto è ancora in corso e le eventuali decisioni correttive sono ancora praticabili.

Questa impostazione consente di ricondurre la riserva alla sua vera natura, quale istituto fisiologico di governo dell’esecuzione e non come elemento patologico della commessa. La riserva serve a far emergere il dissenso, a renderlo tracciabile, a collegarlo a un fatto tecnico o contabile e a consentire alla stazione appaltante di valutarlo nei tempi corretti.

Riserve negli appalti pubblici: natura e funzione dell’istituto tecnico-contabile

La riserva appartiene anzitutto alla dimensione tecnico-contabile dell’appalto. Non qualunque contestazione dell’esecutore è una riserva in senso proprio: per assumere tale qualificazione, la pretesa deve avere un collegamento con l’esecuzione del contratto e con i suoi riflessi economici, che includono quantità, prezzi, modalità esecutive, sospensioni, ordini di servizio, nuovi prezzi, interferenze, fatti incidenti sul tempo o sull’economia dell’appalto.

Questa precisazione è essenziale, perché evita che il registro di contabilità diventi un contenitore indistinto di doglianze eterogenee. La riserva deve poter essere ricondotta a una posta economicamente valutabile e a un fatto dell’esecuzione; in caso contrario, la pretesa potrà eventualmente essere proposta attraverso altri strumenti formali, ma non dovrebbe essere impropriamente trattata come riserva contabile.

La riserva, quindi, non è solo una dichiarazione di dissenso, ma deve essere considerata come una domanda che deve essere specifica, motivata, riferita a un fatto concreto e, nei limiti del possibile, quantificata. Solo così può essere istruita dal Direttore dei Lavori e valutata dalla stazione appaltante.

Il registro di contabilità come sede naturale della riserva

Il punto centrale, spesso trascurato nella pratica, è che il registro di contabilità resta la sede naturale e propria delle riserve.

È qui che la pretesa dell’esecutore entra ufficialmente nella dimensione economica della commessa, collegando la riserva alle partite contabili, alle lavorazioni eseguite, ai prezzi applicati, agli stati di avanzamento e, più in generale, alla rappresentazione economica del contratto.

In questo passaggio la riserva assume consistenza tecnico-contabile e il Direttore dei Lavori è chiamato a formulare le proprie deduzioni. L’esecutore espone la propria pretesa; il Direttore dei Lavori la esamina, la qualifica, la collega agli atti della commessa e risponde con argomentazioni tecniche, contabili e contrattuali.

Ne deriva una prima regola operativa: una riserva non può vivere stabilmente fuori dalla contabilità. Comunicazioni, note, diffide o dichiarazioni autonome possono avere rilievo nella ricostruzione del fatto o nella tempestiva informazione della stazione appaltante, ma non sostituiscono il registro di contabilità quale sede propria della riserva.

Il “primo atto idoneo”: funzione di tempestività, non sostituzione del registro

L’art. 7 dell’Allegato II.14 utilizza l’espressione “primo atto dell’appalto idoneo a riceverle”. Si tratta di una formula significativa, da leggere con attenzione.

Il primo atto idoneo non va inteso come una sede alternativa e definitiva rispetto al registro di contabilità, piuttosto va considerato come il primo momento formale nel quale il dissenso dell’esecutore può e deve emergere, se il fatto pregiudizievole è già conoscibile e se l’atto è effettivamente idoneo a documentarlo.

In questa prospettiva, il “primo atto idoneo” svolge una funzione di presidio della tempestività: serve a evitare che l’esecutore rimanga silente davanti a un fatto già percepibile e formalizzato, per poi formulare la riserva solo in un momento successivo, quando la stazione appaltante non ha più la stessa possibilità di valutare e governare l’evento.

Tuttavia, questo non significa che il primo atto idoneo sostituisca il registro. La sequenza corretta prevede due piani: la riserva può dover emergere nel primo atto idoneo, ma deve comunque trovare la propria sede naturale nel registro di contabilità, luogo in cui la pretesa viene contabilmente formalizzata, istruita e dedotta.

Il parere MIT n. 4241/2026: un chiarimento autorevole da leggere nel sistema

In questo quadro si inserisce il parere del Servizio Supporto Giuridico del MIT n. 4241 del 21 aprile 2026, dedicato alla tempestività delle riserve.

Il parere è certamente autorevole e offre un contributo utile alla lettura dell’art. 7 dell’Allegato II.14. Esso chiarisce che la norma non contiene un elenco chiuso degli atti idonei e che, oltre al registro di contabilità, possono assumere rilievo anche altri atti della fase esecutiva, quali verbali di consegna, verbali di sospensione e ripresa, verbali di nuovi prezzi e ordini di servizio, purché siano formali, inseriti nel flusso procedimentale dell’appalto e idonei a rendere conoscibile il fatto pregiudizievole.

Il passaggio più delicato riguarda l’ipotesi in cui l’esecutore non abbia formulato riserva su un atto precedente, pur potenzialmente idoneo, e provveda poi a iscriverla nel registro di contabilità. Il parere afferma che, se la percezione del danno era già precedente e l’impresa aveva avuto occasione di firmare o ricevere un atto idoneo senza eccepire nulla, la riserva iscritta solo successivamente nel registro può essere considerata intempestiva.

Questa indicazione va però letta dentro il sistema normativo, tenendo come riferimento principale l’Allegato II.14. Il MIT non trasforma ogni omissione sul precedente atto in una decadenza meccanica e indifferenziata, in quanto è necessario verificare in concreto almeno quattro elementi: se il fatto pregiudizievole fosse già conoscibile; se l’atto precedente fosse realmente idoneo a ricevere la riserva; se l’esecutore avesse avuto una effettiva occasione di manifestare il dissenso; se la successiva iscrizione nel registro sia stata accompagnata da una motivazione coerente e tempestiva.

In altri termini, il parere rafforza la centralità della tempestività, senza però eliminare la centralità del registro di contabilità.

La riserva può essere iscritta nel registro, ma resta valutabile la sua tempestività

Vale la pena distinguere due piani che nella pratica vengono spesso sovrapposti.

Il primo è quello della possibilità materiale di iscrivere la riserva nel registro di contabilità. Su questo punto non vi sono dubbi: il registro resta la sede propria della riserva e l’esecutore può formulare in quella sede la propria pretesa, con le relative motivazioni.

Il secondo invece attiene la valutazione della tempestività e dell’ammissibilità della riserva. Qui entra in gioco la disciplina del primo atto idoneo: se il fatto pregiudizievole era già noto, se era stato formalizzato in un atto dell’appalto e se l’impresa aveva avuto occasione di manifestare il proprio dissenso, la riserva iscritta solo successivamente nel registro potrà essere contestata sotto il profilo della tardività.

La distinzione è importante: dire che il registro è la sede naturale della riserva non significa affermare che qualunque riserva iscritta nel registro sia automaticamente tempestiva. Allo stesso modo, dire che la riserva deve emergere nel primo atto idoneo non significa svuotare il registro della sua funzione centrale.

La corretta lettura è sistematica, e va fatta tenendo conto che il primo atto idoneo presidia la tempestività, mentre il registro di contabilità presidia la formalizzazione tecnico-contabile della pretesa.

Il ruolo del Direttore dei Lavori

Questa impostazione ha delle rilevanti conseguenze operative per il Direttore dei Lavori, che deve anzitutto presidiare la qualità degli atti della fase esecutiva. Verbali di consegna, sospensione, ripresa, accertamento, nuovi prezzi e ordini di servizio non sono semplici adempimenti documentali, ma possono diventare atti sensibili ai fini della nascita, della tempestività e della successiva valutazione delle riserve.

Ciò impone una verbalizzazione accurata dei fatti: data, causa, circostanze, soggetti presenti, effetti sulle lavorazioni, eventuali riflessi su tempi e costi. Un atto generico o ambiguo rende difficile stabilire quando il fatto sia sorto, se fosse percepibile e se l’esecutore avesse effettivamente una sede idonea per formulare la riserva.

In secondo luogo, il DL deve garantire la continuità tra atti tecnici e contabilità. Se un evento potenzialmente pregiudizievole emerge in un verbale o in un ordine di servizio, la successiva contabilità deve consentire di comprendere se e come quell’evento sia stato portato nel registro. La contabilità deve diventare il naturale sviluppo documentale di quanto accaduto in cantiere e non una ricostruzione tardiva.

In terza battuta, il Direttore Lavori deve formulare deduzioni motivate. La riserva non va lasciata sospesa, ma deve essere esaminata, qualificata e collegata agli atti disponibili come contratto, capitolato, progetto, ordini di servizio, verbali, misure, cronoprogramma, SAL. Le deduzioni generiche non aiutano la stazione appaltante e non rafforzano la difesa della commessa.

Il registro non deve essere “sporcato”

Il fatto che il registro di contabilità abbia un ruolo particolarmente rilevante non autorizza, tuttavia, un uso disordinato dello strumento.

La riserva deve essere trattata come posta contestata, non come alterazione della contabilità. Le quantità realmente eseguite devono restare tali; i prezzi contrattuali devono essere applicati correttamente; le partite contabili devono conservare la loro coerenza. La misura non deve essere deformata, bensì accompagnata come contestazione distinta e riconoscibile.

Questo è un punto essenziale per evitare che il contenzioso comprometta la leggibilità della contabilità. La contabilità deve restare pulita, ordinata, coerente e la riserva si innesta su di essa, senza confondere il dato tecnico-contabile con la pretesa economica dell’esecutore.

Una lettura operativa della disciplina

La disciplina delle riserve può essere ricondotta a una sequenza semplice così composta:

fatto pregiudizievole;

primo atto idoneo eventualmente disponibile;

manifestazione tempestiva del dissenso;

iscrizione nel registro di contabilità;

deduzioni motivate del Direttore dei Lavori;

mantenimento della riserva nei successivi atti, ove necessario;

valutazione finale nel conto finale, nel collaudo o negli strumenti di definizione della controversia.

Questa sequenza dimostra che la riserva è una vera propria filiera che quindi regge solo se i passaggi sono coerenti tra loro.

Il problema, quindi, non è scegliere tra primo atto idoneo e registro di contabilità, ma comprendere la funzione di ciascuno: il primo atto idoneo serve a far emergere tempestivamente il dissenso, il registro serve a formalizzare la pretesa nella sua sede naturale e a consentire le deduzioni tecniche del Direttore dei Lavori.

Un esempio operativo: ordine di servizio, mancata riserva e successiva iscrizione nel registro

Si immagini un appalto di lavori stradali nel quale, durante l’esecuzione, il Direttore dei Lavori impartisca un ordine di servizio con cui modifica la sequenza esecutiva di alcune lavorazioni, imponendo all’impresa di anticipare un tratto secondario dell’opera per esigenze di interferenza con altra attività di cantiere.

L’impresa ritiene che tale modifica determini maggiori oneri organizzativi: spostamento di mezzi, diversa allocazione delle squadre, riduzione della produttività e duplicazione di alcune attività preparatorie. L’ordine di servizio viene sottoscritto dall’impresa senza alcuna annotazione o riserva.

Dopo alcune settimane, in occasione della firma del registro di contabilità relativo al SAL successivo, l’impresa iscrive una riserva chiedendo il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti proprio da quella modifica della sequenza esecutiva.

In un caso simile occorre evitare due letture estreme. La prima lettura, troppo rigida, porterebbe a dire che la riserva è senz’altro inammissibile solo perché non è stata apposta sull’ordine di servizio. La seconda, troppo ampia, porterebbe invece a ritenere che l’iscrizione nel registro di contabilità sia sempre sufficiente, a prescindere da ciò che è accaduto prima.

La lettura corretta è invece intermedia e sistematica. L’ordine di servizio può certamente costituire il primo atto idoneo a ricevere la manifestazione del dissenso, se in quel momento il fatto pregiudizievole era già percepibile dall’impresa. In questo senso, la mancata annotazione della riserva sull’ordine di servizio può incidere sulla valutazione della tempestività della successiva riserva iscritta nel registro. Il parere MIT n. 4241/2026 si muove proprio in questa direzione, affermando che atti come ordini di servizio, verbali di consegna, sospensione, ripresa o nuovi prezzi possono assumere rilievo ai fini della tempestiva emersione della contestazione.

Tuttavia, il registro di contabilità resta la sede naturale nella quale la riserva assume la propria formalizzazione tecnico-contabile, collegando la pretesa alla contabilità dell’appalto, quantificata, motivata e sottoposta alle deduzioni del Direttore dei Lavori. Il manuale, infatti, richiama il registro come perno dell’intero sistema contabile e come luogo in cui trovano spazio le domande dell’esecutore e le deduzioni motivate del DL.

Pertanto, nell’esempio proposto, l’impresa può materialmente iscrivere la riserva nel registro di contabilità. Il Direttore dei Lavori non dovrebbe impedire l’iscrizione, né trasformare il registro in una sede chiusa alla contestazione. Piuttosto, avrà il dovere di formulare le proprie deduzioni, evidenziando che il fatto generatore della pretesa era già contenuto nell’ordine di servizio precedentemente sottoscritto senza riserva e che, pertanto, la domanda potrebbe essere ritenuta tardiva sotto il profilo della tempestività.

La differenza è decisiva: il problema non è se il registro possa ricevere la riserva, perché il registro resta la sede propria della riserva, ma se essa, una volta iscritta nel registro, sia ancora tempestiva rispetto al momento in cui il fatto pregiudizievole era sorto ed era stato formalizzato in un precedente atto dell’appalto.

In questo modo si evita sia di svuotare il registro di contabilità della sua funzione centrale, sia di rendere irrilevante il principio del primo atto idoneo. Il primo atto idoneo serve a verificare se l’esecutore abbia manifestato tempestivamente il proprio dissenso; il registro serve a dare alla riserva la sua sede tecnico-contabile naturale, consentendo alla Direzione Lavori di dedurre e alla stazione appaltante di valutare.

In definitiva, l’omessa riserva sul primo atto idoneo non impedisce materialmente l’iscrizione nel registro di contabilità, ma può influire sulla valutazione della sua tempestività. Il registro resta il luogo della riserva; il primo atto idoneo resta il parametro attraverso cui verificarne la tempestiva emersione.

Conclusioni: indicazioni operative per imprese, DL e stazioni appaltanti

Il tema delle riserve non può essere ridotto a una contrapposizione tra pareri interpretativi e dato normativo. Il riferimento principale resta la disciplina del Codice dei contratti pubblici e dell’Allegato II.14. I pareri, anche quando autorevoli, devono essere letti come contributi interpretativi da collocare dentro il sistema.

Esempio ne è il parere MIT citato, che richiama correttamente l’attenzione sulla tempestività della riserva e sulla possibile idoneità di atti precedenti al registro di contabilità. Ma la lettura operativa della disciplina deve restare equilibrata: il registro di contabilità rimane la sede naturale e propria della riserva; gli atti precedenti rilevano soprattutto per verificare se il dissenso sia stato manifestato tempestivamente rispetto al fatto pregiudizievole.

Per le imprese, ciò significa che non è prudente attendere il registro quando il fatto è già chiaro e formalizzato in un atto precedente. Guardando dalla parte delle stazioni appaltanti e del Direttore dei Lavori, significa invece costruire atti chiari, contabilità ordinate e deduzioni motivate.

La riserva non nasce per alimentare il contenzioso, ma per rendere leggibile una pretesa economica dentro l’esecuzione del contratto. Quando viene gestita correttamente, non indebolisce la commessa: la rende più trasparente, più governabile e più difendibile.