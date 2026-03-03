La stagione straordinaria del Superbonus si è chiusa. Dopo anni in cui le detrazioni fiscali hanno rappresentato uno strumento eccezionale di politica economica, il sistema è rientrato in un perimetro più ordinario. I bonus edilizi non sono scomparsi, ma sono stati nuovamente rimodulati e prorogati attraverso interventi inseriti nelle ultime leggi di bilancio, senza una riforma organica capace di garantire stabilità nel medio periodo.

Chi oggi decide di ristrutturare la propria casa si muove quindi in un quadro meno espansivo, ma ancora pienamente operativo.

Se ristrutturo la mia abitazione nel 2026, quanto posso realmente recuperare? L’aliquota è al 36% oppure al 50%? Resta il limite di 96.000 euro per unità immobiliare? E quella detrazione potrò utilizzarla per intero?

Nel 2026 convivono la disciplina a regime dell’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) e la proroga prevista dall’art. 16 del D.L. n. 63/2013 (come modificato dalle più recenti leggi di bilancio), che per il triennio 2025-2027 ha ridisegnato percentuali e limiti. A questo si aggiunge il nuovo art. 16-ter del TUIR, che introduce un tetto complessivo alle detrazioni per i contribuenti con redditi più elevati.

Non basta quindi conoscere l’aliquota. Occorre valutare la qualificazione dell’immobile, il limite di spesa, la ripartizione decennale e la propria posizione reddituale.

In questo articolo ci concentriamo sulla singola unità immobiliare residenziale e ricostruiamo, in modo operativo, cosa cambia davvero nel 2026 per chi decide di ristrutturare la propria casa.

Il quadro generale su costi, titoli edilizi e assetto complessivo degli incentivi è invece approfondito nella guida dedicata “Ristrutturare casa: costi, permessi e detrazioni”.

Il quadro normativo di riferimento

La base strutturale: l’art. 16-bis del TUIR

Il punto di partenza resta l’art. 16-bis del TUIR, che disciplina in via ordinaria la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

A regime la norma prevede una detrazione pari al 36% delle spese sostenute, entro il limite massimo di 48.000 euro per unità immobiliare, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

Per le singole unità immobiliari residenziali l’agevolazione riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, come definiti dall’art. 3, comma 1, lettere b), c) e d) del d.P.R. 380/2001.

La detrazione non copre soltanto il costo delle opere. Rientrano tra le spese agevolabili anche la progettazione e le prestazioni professionali connesse all’intervento, secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo.

Un ulteriore elemento strutturale riguarda la circolazione del beneficio: in caso di vendita dell’immobile la detrazione non ancora utilizzata si trasferisce, salvo diverso accordo, all’acquirente persona fisica; in caso di decesso, il diritto passa all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Questo è l’assetto ordinario della detrazione per ristrutturazione edilizia.

È il riferimento normativo di base, ma non è la disciplina che nel 2026 determina, in concreto, percentuali e limiti applicabili.

La disciplina speciale 2025-2027: l’art. 16 del D.L. 63/2013

Se l’art. 16-bis rappresenta la disciplina a regime, oggi la detrazione per chi ristruttura una singola unità immobiliare trova applicazione nella versione rimodulata dall’art. 16 del D.L. 63/2013.

Non si tratta di un incentivo autonomo, ma della proroga della detrazione per recupero edilizio, con percentuali e limiti temporaneamente modificati.

Per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026 l’aliquota ordinaria è pari al 36%.

Per le spese sostenute nel 2027 scende al 30%.

Nel triennio 2025-2027 sono espressamente escluse dalle agevolazioni le spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, come previsto sia dall’art. 14 sia dall’art. 16 del D.L. 63/2013.

La vera differenza rispetto alla disciplina a regime riguarda il limite di spesa: nel triennio 2025-2027 il tetto massimo è pari a 96.000 euro per unità immobiliare. È questa la soglia oggi effettivamente rilevante per chi interviene sulla propria abitazione.

Accanto all’aliquota ordinaria è prevista una maggiorazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale al momento del sostenimento della spesa. In questo caso:

nel 2025 e nel 2026 la detrazione è pari al 50%;

nel 2027 è pari al 36%.

La qualificazione dell’immobile non è un aspetto formale. Incide direttamente sulla misura dell’agevolazione e, quindi, sull’equilibrio economico dell’intervento.

Nel 2026 la pianificazione della ristrutturazione deve essere effettuata avendo come riferimento questa disciplina speciale, che modifica temporaneamente aliquote e limiti dell’art. 16-bis, lasciando invariata la struttura della detrazione e la ripartizione in dieci quote annuali.

Attenzione al nuovo tetto complessivo delle detrazioni: l’art. 16-ter del TUIR

Fin qui abbiamo ragionato su aliquote e limiti di spesa per unità immobiliare. Dal 2026, tuttavia, la valutazione non può fermarsi a questo livello.

Con l’art. 16-ter del TUIR è stato introdotto un limite complessivo all’utilizzo delle detrazioni per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro. Non si tratta di un tetto specifico del bonus ristrutturazioni, ma di un limite generale che incide sull’ammontare delle detrazioni dall’imposta lorda complessivamente fruibili in ciascun anno.

Il meccanismo si fonda su due variabili: il reddito complessivo e la composizione del nucleo familiare.

L’importo base è pari a:

14.000 euro per redditi superiori a 75.000 euro e fino a 100.000 euro;

8.000 euro per redditi superiori a 100.000 euro.

Tale importo va moltiplicato per un coefficiente che varia in funzione del numero di figli fiscalmente rilevanti nel nucleo familiare, fino a raggiungere 1 in presenza di almeno tre figli o di un figlio con disabilità.

Il risultato è un tetto massimo complessivo alle detrazioni annualmente utilizzabili.

Per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia, il punto centrale è che la detrazione è ripartita in dieci quote annuali. Ai fini dell’applicazione dell’art. 16-ter rileva quindi la singola rata annuale e non l’intero importo dei lavori sostenuti.

Su questo aspetto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6/E/2025, chiarendo che nel computo del nuovo limite rientrano le rate riferite a spese sostenute dal 1° gennaio 2025, mentre restano escluse le rate relative a spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. La stessa circolare ha precisato le modalità di determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini del limite, da assumere al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.

Il quadro che ne deriva è netto: nel 2026 la pianificazione fiscale di una ristrutturazione non può limitarsi al calcolo dell’aliquota e del tetto di 96.000 euro per unità immobiliare. Per i contribuenti con redditi medio-alti occorre verificare la capienza effettiva della detrazione alla luce del limite complessivo introdotto dall’art. 16-ter.

La struttura dell’agevolazione non cambia, ma cambia la sua concreta utilizzabilità. Il limite introdotto dall’art. 16-ter del TUIR non incide sulle aliquote né sui massimali di spesa previsti per ciascun intervento, ma opera esclusivamente sulla quota annuale di detrazione effettivamente fruibile in dichiarazione.

Quanto puoi detrarre se ristrutturi la tua casa nel 2026

Abitazione principale: l’aliquota più alta (ma con un requisito preciso)

Se l’intervento riguarda un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nel 2025 e nel 2026 si applica l’aliquota maggiorata prevista dall’art. 16 del D.L. 63/2013.

Tuttavia, la norma impone una condizione stringente: l’aliquota maggiorata spetta esclusivamente se le spese sono sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita a propria abitazione principale.

La maggiorazione non si estende ai meri detentori dell’immobile (come locatari o comodatari), anche se l’unità è utilizzata come abitazione principale.

Non è quindi sufficiente che l’immobile sia destinato ad abitazione principale. È necessario che il soggetto che sostiene la spesa sia proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale. In mancanza di questo requisito soggettivo, si applica l’aliquota ordinaria.

Chiarito questo punto, le percentuali sono le seguenti:

50% per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026;

36% per le spese sostenute nel 2027.

Il limite massimo di spesa resta pari a 96.000 euro per unità immobiliare, con ripartizione in dieci quote annuali di pari importo.

In concreto, nel 2025, a fronte di una spesa di 60.000 euro sostenuta dal proprietario per la propria abitazione principale, la detrazione spettante sarà pari a 30.000 euro, recuperabile in dieci rate annuali da 3.000 euro ciascuna.

La differenza rispetto alla seconda casa non è solo percentuale. È una differenza che nasce dall’incrocio tra qualificazione oggettiva dell’immobile e posizione soggettiva di chi sostiene la spesa.

Seconda casa o immobile non abitazione principale

Se l’immobile non è adibito ad abitazione principale, si applica l’aliquota ordinaria.

Nel 2025 e nel 2026 la detrazione è pari al 36%.

Nel 2027 scende al 30%.

Il limite di spesa resta pari a 96.000 euro per unità immobiliare, con ripartizione in dieci quote annuali.

Anche in questo caso restano fermi i requisiti soggettivi previsti dall’art. 16-bis del TUIR: la detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile sulla base di un titolo idoneo, nei limiti e alle condizioni previste dalla norma.

Ciò che cambia, rispetto all’abitazione principale, non è l’accesso al beneficio, ma esclusivamente la misura dell’aliquota applicabile.

La differenza oggi è tutta nella qualificazione dell’immobile e, per l’aliquota maggiorata, nella posizione del soggetto che sostiene la spesa.

A parità di intervento, l’effetto economico può essere molto diverso.

Su 60.000 euro di lavori sostenuti nel 2025, la detrazione sarà pari a 30.000 euro se si tratta di abitazione principale del proprietario, ma si fermerà a 21.600 euro se l’immobile è una seconda casa.

Nel 2026 la pianificazione dell’intervento non può quindi limitarsi al calcolo percentuale. Occorre verificare con precisione sia la qualificazione dell’unità immobiliare sia la posizione giuridica del soggetto che sostiene la spesa.

Quali lavori rientrano quando intervieni su una singola unità immobiliare

Gli interventi ammessi sulle singole unità (art. 3, lett. b), c), d) d.P.R. 380/2001)

Quando si interviene su una singola unità immobiliare residenziale, la detrazione per ristrutturazione edilizia si applica solo a determinate categorie di intervento, individuate dall’art. 16-bis del TUIR attraverso il rinvio alle definizioni dell’art. 3 del d.P.R. 380/2001.

Sono agevolabili:

gli interventi di manutenzione straordinaria ;

; gli interventi di restauro e risanamento conservativo ;

; gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Il perimetro è chiaro e non ammette interpretazioni estensive.

La manutenzione ordinaria, se eseguita sulla singola unità immobiliare, non dà diritto alla detrazione. È ammessa solo quando riguarda le parti comuni condominiali. Sulla singola unità, quindi, opere di mera riparazione o sostituzione senza innovazione non sono agevolabili, salvo che si inseriscano in un intervento complessivamente qualificabile come manutenzione straordinaria o categoria superiore.

La corretta qualificazione edilizia dell’intervento è il primo passaggio tecnico da verificare, prima ancora di parlare di aliquote e limiti di spesa.

Accanto alle categorie edilizie “classiche”, l’art. 16-bis individua una serie di interventi espressamente ammessi alla detrazione, che ampliano il perimetro applicativo.

Autorimesse e posti auto pertinenziali

Sono agevolabili le spese per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune.

La pertinenzialità deve essere effettiva e formalmente riconosciuta. Non è sufficiente la semplice prossimità all’immobile: occorre un vincolo giuridico che colleghi stabilmente il posto auto all’unità abitativa.

Eliminazione delle barriere architettoniche

Rientrano tra le spese detraibili gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, inclusi ascensori, montacarichi e strumenti tecnologici idonei a favorire la mobilità delle persone con disabilità.

Si tratta di una previsione autonoma dell’art. 16-bis, distinta dal bonus barriere 75%, ma che continua a operare nel quadro ordinario della detrazione per recupero edilizio.

Interventi antisismici

Sono espressamente agevolati gli interventi di adozione di misure antisismiche e di messa in sicurezza statica.

Qui si innesta la disciplina del cosiddetto Sismabonus, regolata dall’art. 16 del D.L. 63/2013, che nel triennio 2025-2027 segue la stessa rimodulazione percentuale prevista per la ristrutturazione edilizia, con regole specifiche per gli interventi che comportano riduzione del rischio sismico.

È un ambito che richiede una valutazione tecnica autonoma, soprattutto nei casi di interventi strutturali complessi.

Bonifica amianto

Rientrano nella detrazione le spese per la bonifica dall’amianto e per interventi finalizzati alla tutela della salute e della sicurezza domestica.

La ratio è evidente: si tratta di opere che incidono direttamente sulla salubrità dell’immobile e sulla sicurezza degli occupanti.

Sicurezza e prevenzione di atti illeciti

Sono agevolabili anche le opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi, come sistemi di allarme, porte blindate, grate o impianti di videosorveglianza.

Non si tratta di un incentivo autonomo, ma di una previsione specifica ricompresa nella disciplina generale dell’art. 16-bis.

Risparmio energetico: il raccordo con l’art. 14 del D.L. 63/2013

Tra gli interventi ammessi figurano anche quelli finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compresa l’installazione di impianti basati su fonti rinnovabili.

Tuttavia, per l’efficienza energetica opera una disciplina parallela e più articolata, contenuta nell’art. 14 del D.L. 63/2013. Nel triennio 2025-2027 tale disciplina prevede percentuali specifiche, requisiti tecnici puntuali e obblighi di trasmissione dei dati all’ENEA.

Quando l’intervento ha una prevalente finalità energetica, è quindi necessario valutare quale regime applicare, perché la scelta tra detrazione per ristrutturazione edilizia ed ecobonus non è sempre neutra sotto il profilo economico e procedurale.

Interventi energetici sulla singola casa: quando si applica l’art. 14

Efficienza energetica 2025-2027

Quando l’intervento sulla singola unità immobiliare ha una finalità specificamente energetica, il riferimento normativo è l’art. 14 del D.L. 63/2013.

Il comma 3-quinquies ha ridefinito il quadro per il triennio 2025-2027, stabilendo che la detrazione spetta:

nella misura del 36% per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026;

nella misura del 30% per le spese sostenute nel 2027.

La detrazione è elevata:

al 50% per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026;

al 36% per le spese sostenute nel 2027,

quando le spese sono sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Il meccanismo percentuale è quindi coerente con quello previsto, per la ristrutturazione edilizia, dall’art. 16 del medesimo decreto-legge. La differenza non è nella percentuale, ma nella struttura tecnica dell’agevolazione.

Un punto, tuttavia, accomuna entrambe le discipline ed è decisivo:

nel triennio 2025-2027 sono escluse dalle agevolazioni le spese per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

L’esclusione è espressamente prevista sia dall’art. 14 sia dall’art. 16. Non è quindi possibile ricondurre l’intervento alla detrazione per ristrutturazione edilizia per superare il divieto.

Al di fuori di questa fattispecie, le due discipline restano distinte ma coordinabili.

L’art. 14 richiede il rispetto di requisiti tecnici specifici, definiti dai decreti attuativi, l’eventuale rispetto di massimali di costo per singola tipologia di intervento e l’obbligo di trasmissione telematica dei dati all’ENEA. L’adempimento non è meramente formale e si inserisce nel sistema di monitoraggio e controllo dell’efficienza energetica.

Nel triennio 2025-2027 la detrazione per recupero edilizio, come rimodulata dall’art. 16 del D.L. 63/2013, opera su un limite unitario di 96.000 euro per unità immobiliare e non impone requisiti energetici puntuali, salvo quelli propri dell’intervento edilizio.

Quando, nello stesso intervento complessivo, si eseguono sia opere edilizie sia interventi di efficientamento energetico, le detrazioni possono coesistere, a condizione che le spese siano correttamente distinte e imputate alle rispettive categorie agevolate, nel rispetto dei massimali e degli adempimenti previsti per ciascun regime. Il nodo diventa tecnico-contabile: occorre separare le spese, verificare i diversi massimali e rispettare gli adempimenti propri di ciascun regime.

Nel 2026 la pianificazione fiscale di un intervento energetico sulla singola casa non è una scelta alternativa tra art. 14 e art. 16. È una valutazione integrata che deve tenere conto di:

qualificazione dell’intervento;

percentuali applicabili;

limiti di spesa;

requisiti tecnici;

obblighi ENEA;

capienza fiscale complessiva.

È su questo livello di analisi che si misura oggi la corretta impostazione di una ristrutturazione con finalità energetica.

Spese detraibili: non solo lavori

Progettazione, direzione lavori, asseverazioni

La detrazione fiscale non riguarda soltanto il costo materiale delle opere. Il perimetro delle spese agevolabili è più ampio e include una componente tecnica che spesso incide in modo significativo sul costo complessivo dell’intervento.

L’art. 16-bis, comma 2, del TUIR prevede espressamente che siano detraibili anche le spese per progettazione e per le prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie. Rientrano quindi nel beneficio i compensi per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e gestione delle pratiche edilizie.

Nel caso degli interventi antisismici, la disciplina del Sismabonus riconosce la detraibilità anche delle spese sostenute per la classificazione e la verifica sismica dell’immobile, nonché per la documentazione tecnica necessaria a dimostrare la riduzione del rischio.

Per gli interventi di efficienza energetica disciplinati dall’art. 14 del D.L. 63/2013 assumono rilievo centrale le asseverazioni tecniche relative al rispetto dei requisiti energetici e dei massimali di costo. In questo ambito è obbligatoria la trasmissione telematica dei dati all’ENEA entro i termini previsti. L’adempimento non ha natura meramente formale: costituisce parte integrante del procedimento che consente di accedere all’agevolazione.

Il dato che emerge è strutturale.

La corretta impostazione tecnica dell’intervento incide direttamente sulla spettanza della detrazione. La qualificazione edilizia, la verifica dei requisiti energetici, la redazione delle asseverazioni e il rispetto degli adempimenti documentali non sono elementi accessori, ma condizioni sostanziali del beneficio fiscale.

Nel 2026 il tecnico non si limita a progettare l’opera. È il soggetto che assicura la coerenza tra disciplina urbanistica, requisiti tecnici e corretta fruizione dell’agevolazione. Una gestione superficiale della parte documentale può compromettere non solo la regolarità edilizia dell’intervento, ma anche il diritto alla detrazione.

Cosa succede se vendi la casa prima dei 10 anni

Il trasferimento della detrazione

La detrazione per ristrutturazione edilizia è ripartita in dieci quote annuali. Se l’immobile viene venduto prima dell’esaurimento del periodo decennale, occorre verificare cosa accade alle rate residue.

L’art. 16-bis, comma 8, del TUIR stabilisce che, in caso di vendita dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento, la detrazione non ancora utilizzata si trasferisce automaticamente all’acquirente persona fisica per i rimanenti periodi d’imposta.

Il trasferimento opera di diritto. Tuttavia, la norma consente alle parti di prevedere un diverso accordo nell’atto di compravendita, mantenendo in capo al venditore il diritto alle quote residue.

La qualificazione soggettiva dell’acquirente è rilevante: il trasferimento riguarda l’acquirente persona fisica. In presenza di soggetti diversi, il meccanismo automatico non opera nei medesimi termini.

Un’ulteriore ipotesi è quella del decesso del contribuente che ha sostenuto la spesa. In questo caso la detrazione residua si trasmette per intero all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Non è sufficiente la mera qualità di erede: è necessaria la disponibilità effettiva del bene.

Si tratta di un profilo che incide direttamente sulla pianificazione patrimoniale. La decisione di vendere l’immobile prima del completamento del decennio comporta il trasferimento automatico delle quote residue all’acquirente persona fisica, salvo diverso accordo espressamente previsto nell’atto di compravendita.

Nel contesto 2025-2027, con limiti di spesa fino a 96.000 euro per unità immobiliare, il valore economico delle rate ancora da utilizzare può essere significativo. Anche questo aspetto deve quindi essere valutato prima di avviare l’intervento.

Bonus mobili collegato alla ristrutturazione

Quando puoi detrarre anche mobili ed elettrodomestici

La detrazione per ristrutturazione edilizia può essere affiancata dal cosiddetto bonus mobili, disciplinato dall’art. 16 del D.L. 63/2013.

Per le spese sostenute negli anni 2024, 2025 e 2026 la detrazione è pari al 50% su un ammontare massimo di 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Il beneficio massimo teorico è quindi pari a 2.500 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

Il punto centrale non è la percentuale, ma il collegamento con l’intervento edilizio.

L’agevolazione spetta solo se è stato avviato un intervento di recupero del patrimonio edilizio che dia diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR. Non è richiesto che i lavori siano conclusi al momento dell’acquisto dei mobili, ma è necessario che siano iniziati prima della spesa per arredi.

Il limite di 5.000 euro è autonomo rispetto al tetto di 96.000 euro previsto per i lavori, ma resta strettamente collegato alla realizzazione di un intervento di recupero edilizio agevolato ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR. Le spese per mobili ed elettrodomestici non si sommano al plafond degli interventi edilizi, ma costituiscono un plafond separato.

Resta fermo che il bonus mobili è accessorio rispetto alla detrazione per ristrutturazione: se l’intervento edilizio non rientra tra quelli agevolabili, anche la detrazione per arredi viene meno.

Nel 2026 il bonus mobili mantiene quindi una funzione complementare, ma subordinata. È un’estensione del beneficio edilizio, non un incentivo autonomo.

Schema riepilogativo delle detrazioni per singola unità immobiliare (2026-2027)

Intervento Aliquota

2026 Aliquota

2027 Limite di spesa Condizioni principali Recupero edilizio (art. 16 D.L. 63/2013) 36% 30% 96.000 € per unità immobiliare Spese sostenute da soggetti aventi titolo ai sensi dell’art. 16-bis TUIR Recupero edilizio – abitazione principale 50% 36% 96.000 € per unità immobiliare Spesa sostenuta da titolare di proprietà o diritto reale su unità adibita ad abitazione principale Efficienza energetica (art. 14 D.L. 63/2013) 36% 30% Massimali previsti per ciascuna tipologia di intervento Rispetto requisiti tecnici e obbligo di trasmissione ENEA Efficienza energetica – abitazione principale 50% 36% Massimali previsti per ciascuna tipologia di intervento Proprietà o diritto reale + abitazione principale + requisiti tecnici + ENEA Bonus mobili 50% — 5.000 € per unità immobiliare Collegamento con intervento edilizio agevolato e inizio lavori antecedente alla spesa

Attenzione: per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro si applica inoltre il limite complessivo alle detrazioni previsto dall’art. 16-ter del TUIR, che incide sulla concreta fruibilità delle rate annuali.

Il bonus mobili resta subordinato alla realizzazione di un intervento di recupero edilizio che dia diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, come richiamato dall’art. 16 del D.L. 63/2013.

Esclusione: nel triennio 2025-2027 non sono agevolabili le spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (artt. 14 e 16 D.L. 63/2013).

Conclusioni operative

Nel 2026 la detrazione per chi ristruttura la propria casa è pienamente operativa.

Non siamo più nella stagione espansiva del Superbonus, ma il quadro normativo continua a offrire un incentivo strutturale, con percentuali rimodulate e limiti ben definiti.

Il tetto di 96.000 euro per unità immobiliare resta il riferimento centrale per il triennio 2025-2027. È su questo limite che si costruisce la sostenibilità economica dell’intervento.

La distinzione tra abitazione principale e altra unità immobiliare è oggi decisiva. Non è un dettaglio formale: incide direttamente sulla misura dell’aliquota applicabile e, quindi, sull’ammontare effettivo della detrazione.

Per i contribuenti con redditi medio-alti occorre inoltre verificare l’impatto dell’art. 16-ter del TUIR, che può limitare la concreta fruibilità delle rate annuali.

Nel 2026 la valutazione di una ristrutturazione non può esaurirsi nel computo metrico estimativo.

Chi interviene su una singola unità immobiliare deve verificare il corretto inquadramento edilizio, l’aliquota applicabile, il limite di spesa effettivamente utilizzabile e la propria capienza fiscale, perché da questi elementi dipende una quota rilevante dell’equilibrio economico dell’operazione. L’analisi preventiva del quadro fiscale deve accompagnare fin dall’inizio la progettazione tecnica dell’intervento, perché nel regime 2025-2027 l’errore di impostazione può incidere direttamente sulla misura effettivamente recuperabile.