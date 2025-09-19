Quando un intervento di demolizione e ricostruzione può essere considerato ristrutturazione edilizia e quando, invece, deve qualificarsi come nuova costruzione? È possibile modificare la natura di un titolo edilizio già rilasciato per beneficiare delle agevolazioni fiscali sopravvenute?

Ristrutturazione edilizia o nuova costruzione: interviene il Consiglio di Stato

Domande certamente interessanti, soprattutto alla luce delle normative fiscali che nel corso degli ultimi anni sono intervenute per incentivare gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale con detrazioni che hanno raggiunto punte del 110% (il superbonus).

L’argomento, fortemente dibattuto in giurisprudenza, non riguarda però il solo inquadramento giuridico di un intervento edilizio ma anche la possibilità che in corso d’opera possa essere richiesta e ottenuta una sua riqualificazione. Se, ad esempio, un intervento di demolizione e ricostruzione era stato assentito tramite permesso di costruire e inquadrato come “nuova costruzione”, successivamente – per meri motivi fiscali – è possibile richiedere una riqualificazione in “ristrutturazione edilizia”, considerando anche le modifiche normativa arrivate alla definizione contenuta alla lettera d), comma 1, art. 3, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)?

Ha risposto il Consiglio di Stato che, con la sentenza 25 giugno 2025, n. 5520, affronta una vicenda concreta che ha posto queste domande al centro della controversia, confermando la linea di rigore già espressa dalla giurisprudenza amministrativa.

Nel caso oggetto della sentenza, viene appellata una decisione del TAR che aveva respinto il ricorso presentato da una società per l’annullamento della nota del Comune che aveva negato la riqualificazione di un intervento assentito tramite permesso di costruire, da “nuova costruzione” a “ristrutturazione edilizia”.

Entrando nel dettaglio, la società aveva ottenuto nel 2015 un permesso di costruire per realizzare un edificio bifamiliare, previa demolizione di un fabbricato esistente. L’intervento, avviato ma mai completato, fu successivamente oggetto di istanza di “riqualificazione” come ristrutturazione edilizia, dopo che il D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito in Legge n. 120/2020 aveva modificato la definizione dell’art. 3, comma 1, lett. d), del Testo Unico Edilizia.

L’obiettivo della società era chiaro: usufruire dei bonus fiscali introdotti negli anni successivi (sisma bonus ed eco bonus). Tuttavia, sia il Comune che il TAR hanno respinto la richiesta. Quindi il ricorso al Consiglio di Stato.