Il quadro normativo

Per comprendere il senso della decisione del Consiglio di Stato è necessario collocare l’art. 68 del d.lgs. n. 36/2023, che disciplina la partecipazione dei raggruppamenti temporanei, il riparto delle prestazioni e le modalità di verifica dei requisiti, all’interno di un percorso normativo che non nasce con il nuovo Codice, ma che affonda le sue radici nella disciplina previgente e, soprattutto, nel diritto unionale.

Va in particolare evidenziato che il principio di necessaria corrispondenza tra qualificazione e quota di esecuzione è sempre stato circoscritto agli appalti di lavori, mentre per i servizi e le forniture la disciplina dei requisiti è stata storicamente rimessa alla lex specialis di gara. Questa distinzione non è venuta meno con l’entrata in vigore del d.lgs. 36/2023 e non può essere superata sulla base di una lettura isolata del comma 11 dell’art. 68.

Un ruolo decisivo è attribuito, poi, alla legge delega n. 78 del 2022, che ha imposto al legislatore delegato di muoversi in un’ottica di continuità e semplificazione del sistema di qualificazione degli operatori economici. In questa prospettiva, un’interpretazione dell’art. 68 tale da introdurre ex novo, per i servizi, un divieto di cumulo dei requisiti all’interno del RTI finirebbe per oltrepassare i limiti della delega.

Allo stesso modo, il rinvio contenuto nel comma 11 all’allegato II.12 non può essere letto come un’estensione generalizzata ai servizi delle regole proprie dei lavori. L’allegato, infatti, disciplina il sistema di qualificazione in un contesto strutturalmente diverso, nel quale la prestazione è scomponibile in categorie e lavorazioni autonome, mentre nei servizi e nelle forniture la prestazione assume, di regola, un carattere unitario.

Infine, va ricordato che la direttiva 2014/24/UE adotta un approccio qualitativo alla partecipazione dei raggruppamenti, consentendo agli operatori economici di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti e riservando alle amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di imporre che taluni compiti essenziali siano svolti direttamente da un determinato componente del RTI. Anche sotto questo profilo, l’idea di una regola generale e inderogabile di corrispondenza quote–requisiti risulta difficilmente compatibile con il quadro europeo.

In questo contesto, l’art. 68 del Codice viene così ricondotto dal Consiglio di Stato alla sua funzione naturale: una norma di sistema, che lascia spazio alla discrezionalità regolatoria della stazione appaltante e che non introduce automatismi idonei a comprimere, in via generalizzata, la partecipazione ai raggruppamenti nei servizi e nelle forniture.