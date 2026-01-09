Analisi tecnica

Alla luce del quadro normativo ricostruito, il nodo centrale della controversia non riguarda tanto la formulazione letterale dell’art. 68, comma 11, quanto il modo in cui tale disposizione può essere utilizzata dal giudice in presenza di una lex specialis chiara.

Il Consiglio di Stato muove dal presupposto per cui, se la normativa di riferimento – nazionale ed europea – non prevede, per gli appalti di servizi, una regola generale di corrispondenza tra quota di esecuzione e requisito di qualificazione, tale regola non può essere introdotta per via interpretativa, né tantomeno attraverso un’eterointegrazione della legge di gara.

In questo senso, il rinvio all’allegato II.12, richiamato dal comma 11 dell’art. 68, non assume la portata attribuitagli dal giudice di primo grado. Come emerge dall’excursus normativo svolto dal Collegio, quell’allegato disciplina un sistema di qualificazione pensato per i lavori pubblici, fondato sulla scomponibilità della prestazione. Trasporre automaticamente tale logica nei servizi significa ignorare la diversa natura della prestazione, che nei servizi e nelle forniture resta, di regola, unitaria.

Una volta esclusa l’esistenza di una norma imperativa che imponga la corrispondenza quote–requisiti, viene meno il presupposto stesso dell’eterointegrazione. Se, come nel caso in esame, la legge di gara ha previsto che i requisiti di capacità tecnica e professionale debbano essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, il giudice non può sostituire a quella scelta una diversa regola, fondata su un’interpretazione estensiva dell’art. 68.

Questa conclusione è ulteriormente rafforzata dal fatto che la direttiva 2014/24/UE consente alle amministrazioni aggiudicatrici di individuare, caso per caso, eventuali compiti essenziali da riservare a uno specifico componente del RTI. Proprio perché tale scelta è rimessa alla stazione appaltante, essa non può essere surrogata dal giudice attraverso l’applicazione automatica di un vincolo che la lex specialis non ha previsto.

In definitiva, in assenza di una previsione chiara nella legge di gara, l’art. 68 del Codice non consente di imporre nei servizi una corrispondenza tra quote di esecuzione e requisiti di qualificazione.