RTI, requisiti e appalti di servizi: interviene il Consiglio di Stato
Palazzo Spada chiarisce l'ambito di applicazione dell'art. 68 del Codice dei Contratti, perché non è ammessa l’eterointegrazione della lex specialis e come vanno letti i requisiti di partecipazione
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha accolto gli appelli proposti sul punto, escludendo che l’art. 68, comma 11, del Codice dei contratti possa essere qualificato come norma imperativa e inderogabile.
La disposizione non ha introdotto, per gli appalti di servizi e forniture, una regola generale di necessaria corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione dei singoli operatori del RTI, senza alcun obbligo quindi di eterointegrare la lex specialis quando questa preveda espressamente il possesso dei requisiti in capo al raggruppamento nel suo complesso.
Per le stazioni appaltanti, ciò significa poter continuare a modulare i requisiti in funzione della prestazione. Per gli operatori economici, significa poter evitare letture espansive del Codice che rischiano di produrre esclusioni non necessarie.
Una sentenza che non introduce novità dirompenti, ma che – ed è forse il merito maggiore – riporta l’art. 68 entro i suoi confini naturali, con una lettura che restituisce centralità alla progettazione consapevole delle regole di gara.
Documenti AllegatiSentenza
IL NOTIZIOMETRO