Il quadro normativo di riferimento: continuità e limiti dell’art. 68

Per valorizzare i passaggi logici che sorreggono la propria decisione, il Consiglio di Stato ha dedicato un passaggio significativo alla ricostruzione del quadro normativo di riferimento, chiarendo come l’art. 68 del d.lgs. n. 36/2023 non possa essere interpretato come una norma di discontinuità rispetto al passato.

Il punto di partenza è la distinzione strutturale tra appalti di lavori e appalti di servizi e forniture.

Solo nei lavori, infatti, opera storicamente il principio della necessaria corrispondenza tra quota di partecipazione, quota di esecuzione e requisiti di qualificazione, in ragione del sistema SOA fondato su categorie e classifiche predeterminate.

Nei servizi e nelle forniture, invece, tale principio non ha mai avuto valore generale, essendo rimessa alla lex specialis la scelta di imporre – o meno – requisiti pro quota.

In questa prospettiva si colloca la nuova formulazione dell’art. 68, comma 11. Secondo il Collegio, la disposizione non introduce una regola generale di corrispondenza anche per servizi e forniture, ma ribadisce un principio già noto, destinato a trovare applicazione piena nei lavori e solo qualitativa negli altri settori.

Determinante è, a tal fine, il rinvio all’allegato II.12, il cui art. 30 riproduce la disciplina già contenuta nel d.P.R. n. 207/2010, chiaramente riferita al sistema di qualificazione dei lavori pubblici. Questo richiamo non può essere esteso in via analogica a servizi e forniture senza alterare l’impianto complessivo della norma.

Il Consiglio di Stato richiama poi la legge delega n. 78/2022, evidenziando come i criteri direttivi non abbiano consentito delle innovazioni restrittive sul cumulo dei requisiti nei RTI per servizi e forniture, anche perché un’interpretazione diversa dell’art. 68, comma 11, avrebbe posto seri profili di incompatibilità con l’art. 76 Cost., per eccesso di delega.

Il quadro si completa con il riferimento alla disciplina unionale, in particolare all’art. 63 della direttiva 2014/24/UE, che ammette il ricorso alle capacità di altri soggetti e consente alle stazioni appaltanti di imporre vincoli solo in relazione allo svolgimento di compiti essenziali, secondo un approccio qualitativo e proporzionato.

In questo assetto, l’art. 68, comma 11, assume dunque natura suppletiva e derogabile: una regola di default, destinata a operare solo in assenza di una diversa e motivata disciplina della lex specialis, che resta il fulcro della regolazione dei requisiti nei RTI per servizi e forniture.