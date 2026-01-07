L’analisi del Consiglio di Stato

Sulla base di questi presupposti normativi, il Consiglio di Stato ha chiarito che, nei servizi e nelle forniture, la prestazione è normalmente unitaria e non frazionabile.

Di conseguenza, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale sono richiesti, come regola generale, al raggruppamento nel suo insieme, mentre al singolo esecutore è richiesto il possesso della qualificazione qualitativa necessaria per svolgere la parte di prestazione assunta.

In questa prospettiva:

non rilevano eventuali disallineamenti minimi tra quota di esecuzione e quota di esperienza dichiarata dalla singola impresa;

eventuali disallineamenti minimi tra quota di esecuzione e quota di esperienza dichiarata dalla singola impresa; non è necessaria una corrispondenza matematica tra percentuale di prestazione ed entità del requisito posseduto;

una corrispondenza matematica tra percentuale di prestazione ed entità del requisito posseduto; assume rilievo decisivo la lex specialis, che può imporre regole più rigorose o, al contrario, confermare il cumulo dei requisiti, purché in modo proporzionato e giustificato.

Nel caso esaminato, il disciplinare prevedeva espressamente che il requisito delle forniture analoghe fosse posseduto dal RTI nel complesso, e tale previsione è stata ritenuta pienamente legittima.

Allo stesso modo, non rileva nemmeno la mancata indicazione delle quote delle mandanti. Sul punto, il Collegio ha evidenziato come, trattandosi di un RTI orizzontale, la quota residua fosse logicamente ripartita in parti uguali tra le mandanti, circostanza poi confermata dal mandato collettivo.

In ogni caso, l’assenza di una previsione espressa di esclusione nel disciplinare e il divieto di automatismi espulsivi sancito dall’art. 10 del Codice impedivano di qualificare l’asserita omissione come causa di esclusione.