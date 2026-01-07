Conclusioni

L’appello è stato quindi respinto, confermando la decisione di primo grado e ribadendo un principio che ha un impatto operativo rilevante: l’art. 68, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023 non ha introdotto, per i servizi e le forniture, una regola generale di necessaria corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di partecipazione o di esecuzione.

Una simile corrispondenza resta circoscritta agli appalti di lavori, dove opera il sistema strutturato delle qualificazioni SOA, mentre nei servizi e nelle forniture continua a valere la regola del cumulo dei requisiti in capo al RTI nel suo complesso, salvo diversa previsione della legge di gara.

Al netto delle novità formali del nuovo Codice, la sentenza riafferma quindi una linea di continuità sostanziale con il passato e offre un punto di riferimento operativo per stazioni appaltanti e operatori economici nella predisposizione della lex specialis e nella verifica dei requisiti negli affidamenti di servizi e forniture.