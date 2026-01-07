deas Gestione completa successioni e volture catastali
sed edilizia espositori

RTI e requisiti nei servizi e forniture: i chiarimenti del Consiglio di Stato

Negli appalti di servizi e forniture non vige una regola generale di corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione: l’art. 68, comma 11, del d.lgs. 36/2023 ha natura suppletiva e derogabile dalla lex specialis

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 07/01/2026

Conclusioni

L’appello è stato quindi respinto, confermando la decisione di primo grado e ribadendo un principio che ha un impatto operativo rilevante: l’art. 68, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023 non ha introdotto, per i servizi e le forniture, una regola generale di necessaria corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di partecipazione o di esecuzione.

Una simile corrispondenza resta circoscritta agli appalti di lavori, dove opera il sistema strutturato delle qualificazioni SOA, mentre nei servizi e nelle forniture continua a valere la regola del cumulo dei requisiti in capo al RTI nel suo complesso, salvo diversa previsione della legge di gara.

Al netto delle novità formali del nuovo Codice, la sentenza riafferma quindi una linea di continuità sostanziale con il passato e offre un punto di riferimento operativo per stazioni appaltanti e operatori economici nella predisposizione della lex specialis e nella verifica dei requisiti negli affidamenti di servizi e forniture.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Codice dei contratti RTI Codice Appalti 2023

Documenti Allegati

INDICE

1
RTI e requisiti nei servizi e forniture: i chiarimenti del Consiglio di Stato
2
Il quadro normativo di riferimento: continuità e limiti dell’art. 68
3
L’analisi del Consiglio di Stato
4
Conclusioni
Assicurazione professionale

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026