È davvero inevitabile che una violazione fiscale, imputabile a un solo mandante, determini l’esclusione automatica dell’intero raggruppamento? E fino a che punto il principio di immodificabilità soggettiva può spingersi fino a sacrificare la proporzionalità e il favor partecipationis, anche quando l’assetto residuo del RTI è pienamente affidabile? E ancora: cambia qualcosa se la mandataria e gli altri componenti non sapevano (e non potevano ragionevolmente sapere) della posizione fiscale irregolare del mandante?

Sono questi i punti al centro della scelta del CGARS di rimettere alla Corte di giustizia UE delle questioni pregiudiziali legate a una causa di esclusione per un componente di un raggruppamento – e in particolare a una violazione fiscale definitivamente accertata.

Il punto è che, se si ammettesse la possibilità di “tagliare” il componente irregolare dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, si rischierebbe di trasformare il RTI in un contenitore flessibile, manipolabile a seconda delle verifiche, con un effetto distorsivo sulla par condicio.

Allo stesso tempo, però, questa lettura produce un effetto altrettanto evidente: un’irregolarità individuale finisce per travolgere l’intero RTI, anche quando il mandante ha un ruolo operativo marginale, gli altri operatori sono integralmente qualificati e l’esclusione non migliora l’affidabilità dell’offerta, ma riduce solo la concorrenza.

È in questo spazio tra tutela della parità di trattamento ed esigenza di non introdurre automatismi espulsivi sproporzionati che quindi il CGARS, con l’ordinanza 9 dicembre 2025, n. 990, ha ritenuto necessario fermarsi e chiedere alla Corte di giustizia UE se il diritto europeo consenta una disciplina interna che nega in radice l’estromissione o la sostituzione del mandante, anche quando il raggruppamento “residuo” sarebbe in grado di eseguire correttamente l’appalto.

Quando l’irregolarità fiscale del mandante travolge l’intero RTI? Questione rinviata alla CGUE

La questione è sorta nell’ambito di un ricorso contro l’esclusione di un RTI, risultato inizialmente aggiudicatario di due lotti, nell’ambito di una procedura di gara per l’affidamento di servizi di progettazione.

All’esito delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale, la stazione appaltante aveva riscontrato, in capo a uno dei mandanti, la presenza di violazioni fiscali gravi e definitivamente accertate, riferite a periodi anteriori alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Si trattava, dunque, di una carenza non sopravvenuta in corso di gara, ma preesistente.

A fronte di tale esito, la mandataria aveva rappresentato che:

il mandante interessato aveva un ruolo quantitativamente marginale all’interno del raggruppamento;

gli altri componenti del RTI risultavano pienamente in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla lex specialis ;

; la posizione fiscale irregolare del mandante non era stata conosciuta prima delle verifiche effettuate dalla stazione appaltante.

Su queste basi, era stata avanzata l’istanza di modifica soggettiva per riduzione del raggruppamento, con estromissione del mandante irregolare e rimodulazione delle quote tra i restanti operatori.

La stazione appaltante aveva però respinto tale richiesta, ritenendo che la modifica proposta fosse strumentale a sanare ex post una causa di esclusione già esistente al momento della presentazione dell’offerta. Di conseguenza, aveva disposto l’esclusione dell’intero RTI e la revoca dell’aggiudicazione, facendo applicazione:

delle clausole del disciplinare che imponevano il possesso dei requisiti generali in capo a tutti i componenti del raggruppamento;

della disciplina nazionale allora vigente in materia di cause di esclusione e immodificabilità soggettiva del RTI.

Il provvedimento era stato impugnato davanti al giudice amministrativo, sostenendo che un’esclusione automatica dell’intero raggruppamento, in un caso come quello descritto, determinasse un effetto sproporzionato e non coerente con i principi del diritto europeo, soprattutto alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di avvalimento e sostituzione del soggetto carente.

Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso, ritenendo che la fattispecie fosse riconducibile allo schema tipico della carenza originaria del requisito di ordine generale e che la modifica soggettiva per riduzione non potesse essere utilizzata per eludere una causa di esclusione già esistente al momento della partecipazione alla gara.

La questione è così giunta all’esame del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, il quale, pur ricostruendo in modo puntuale il quadro normativo e giurisprudenziale interno, ha ritenuto che la soluzione non potesse prescindere da un confronto diretto con il diritto dell’Unione europea, soprattutto in relazione al principio di proporzionalità e al divieto di automatismi espulsivi.

Da qui la decisione di sospendere il giudizio e rimettere alla Corte di giustizia UE le questioni pregiudiziali, nei termini indicati dall’ordinanza 9 dicembre 2025, n. 990.

Il quadro normativo di riferimento: RTI, cause di esclusione e diritto UE

Per comprendere perché il CGARS abbia ritenuto necessario il rinvio pregiudiziale, occorre tenere insieme tre piani: disciplina nazionale, diritto europeo e interpretazioni giurisprudenziali.

La disciplina nazionale: esclusione e immodificabilità del RTI

All’epoca dei fatti trovavano applicazione gli artt. 80 e 48 del d.lgs. n. 50/2016.

L’art. 80, comma 4, imponeva l’esclusione automatica dell’operatore economico che avesse commesso violazioni fiscali gravi e definitivamente accertate. Nei raggruppamenti temporanei, tale requisito doveva essere posseduto da tutti i componenti, senza distinzione tra mandataria e mandanti.

L’art. 48 sanciva poi il principio di immodificabilità soggettiva del RTI, temperato da alcune eccezioni. In particolare:

i commi 17 e 18 riguardavano eventi sopravvenuti;

il comma 19 consentiva il recesso di uno o più componenti, a condizione che la modifica non fosse finalizzata a eludere un requisito di partecipazione.

Su quest’ultimo punto si è consolidata una lettura rigorosa: la modifica per riduzione non è ammessa quando la carenza del requisito sia originaria, cioè già esistente al momento della presentazione dell’offerta. In tali casi, l’estromissione del mandante irregolare viene considerata un rimedio elusivo, incompatibile con la par condicio.

Il diritto dell’Unione europea: proporzionalità e rimedi

Sul piano eurounitario, il riferimento è al combinato disposto degli artt. 18, 57 e 63 della direttiva 2014/24/UE.

L’art. 57, pur individuando le cause di esclusione obbligatorie, consente agli Stati membri di introdurre deroghe quando l’esclusione risulti manifestamente sproporzionata, facendo del principio di proporzionalità un criterio sostanziale e non meramente formale.

L’art. 63 introduce poi un meccanismo rimediale rilevante: nei casi di avvalimento, l’amministrazione aggiudicatrice impone la sostituzione del soggetto carente dei requisiti. La giurisprudenza della Corte di giustizia ha chiarito che tale sostituzione presuppone una valutazione concreta della condotta dell’offerente, anche sotto il profilo della diligenza e dell’eventuale ignoranza incolpevole.

L’art. 18, infine, richiama i principi di parità di trattamento, trasparenza e concorrenza, che devono essere bilanciati con il favor partecipationis e con l’interesse pubblico alla massima partecipazione.

Il nodo irrisolto: RTI e avvalimento

È proprio dal raffronto tra RTI e avvalimento che emerge la criticità. Nel sistema europeo, la sostituzione del soggetto carente è ammessa anche quando la causa di esclusione sia preesistente alla gara, purché l’offerente non sia rimproverabile per difetto di diligenza.

Nel sistema nazionale, invece, una carenza originaria del requisito in capo a un mandante comporta, di regola, l’esclusione dell’intero RTI, senza margini di valutazione individualizzata e indipendentemente dal ruolo concreto del componente irregolare o dalla capacità del raggruppamento residuo di eseguire l’appalto.

Il ragionamento del CGARS: tra proporzionalità, par condicio e autoresponsabilità

Il Collegio si è mosso dalla constatazione che l’ordinamento nazionale, così come interpretato in via consolidata, conduce a un automatismo espulsivo che non lascia alcuno spazio a valutazioni in concreto. Quando la violazione fiscale del mandante è grave, definitivamente accertata e preesistente alla gara, l’esclusione dell’intero RTI diventa un esito obbligato, indipendentemente da ogni altro elemento.

Questo automatismo, però, entra in tensione con più principi di matrice europea.

Da un lato, il CGARS riconosce pienamente il valore della par condicio e dell’autoresponsabilità: partecipare in RTI implica accettare una logica di gruppo, nella quale ciascun componente incide sull’affidabilità complessiva dell’offerta. In questa prospettiva, l’esclusione dell’intero raggruppamento può apparire come una conseguenza coerente della scelta di partecipare in forma aggregata.

Dall’altro lato, tuttavia, il Collegio evidenzia come una simile lettura rischi di trasformarsi in una sanzione sproporzionata, soprattutto quando:

la violazione è imputabile a un solo mandante;

gli altri componenti sono pienamente qualificati;

l’estromissione del soggetto irregolare non altera l’offerta né migliora la tutela della concorrenza.

È qui che il principio di proporzionalità, richiamato dalla direttiva 2014/24/UE, entra in gioco non come criterio astratto, ma come parametro di tenuta dell’intero impianto normativo.

Il CGARS osserva che, nel diritto dell’Unione, l’obiettivo delle cause di esclusione non è punitivo, ma funzionale: garantire l’affidabilità degli operatori e il corretto svolgimento della procedura. Se questo obiettivo può essere raggiunto senza espellere l’intero RTI, l’automatismo nazionale rischia di “andare oltre quanto necessario”.

Particolarmente significativo è poi il raffronto con la disciplina dell’avvalimento. La giurisprudenza europea ha ammesso la sostituzione del soggetto carente anche quando la causa di esclusione è preesistente alla gara, a condizione che l’offerente non sia rimproverabile per mancanza di diligenza.

Nel sistema dei RTI, invece, questa valutazione non è mai consentita: la conoscenza, l’ignoranza incolpevole e il momento in cui emerge la violazione diventano elementi giuridicamente irrilevanti.

Il CGARS non afferma che questa impostazione sia sicuramente incompatibile con il diritto UE, ma prende atto che:

non esiste una giurisprudenza europea consolidata sul punto;

la soluzione non si impone con evidenza tale da escludere ogni dubbio interpretativo;

il bilanciamento tra proporzionalità, concorrenza e par condicio non può essere risolto in via automatica.

Da qui la scelta – quasi obbligata per un giudice di ultima istanza – di rimettere la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea, affinché chiarisca se un sistema che nega in radice qualsiasi forma di estromissione del mandante irregolare sia compatibile con il diritto dell’Unione.

Le tre questioni pregiudiziali

Il CGARS ha quindi scomposto il problema in tre livelli successivi, ciascuno dei quali intercetta una diversa criticità del sistema nazionale.

L’automatismo espulsivo e la capacità del RTI residuo

La prima questione è quella più “strutturale”. Il giudice chiede se il diritto europeo, letto alla luce del principio di proporzionalità, consenta una normativa interna che precluda sempre l’estromissione o la sostituzione del mandante irregolare, anche quando:

la violazione fiscale è imputabile a un solo componente;

i restanti membri del raggruppamento possiedono autonomamente tutti i requisiti;

l’esecuzione dell’appalto sarebbe comunque garantita.

Qui il fuoco non è sulla condotta degli operatori, ma sull’effetto della regola: l’esclusione dell’intero RTI è davvero necessaria per tutelare l’interesse pubblico, oppure si traduce in una sanzione sproporzionata che riduce inutilmente la concorrenza?

È il primo punto di frizione tra il modello nazionale, fondato su un rigido automatismo, e la logica europea, che tende a valorizzare l’affidabilità sostanziale dell’offerta.

L’irrilevanza della conoscenza della causa di esclusione

La seconda questione compie un passo ulteriore e introduce un profilo soggettivo, spesso trascurato nella prassi.

Il CGARS chiede se sia compatibile con il diritto UE una disciplina che nega qualsiasi rilevanza alla conoscenza effettiva – o all’ignoranza incolpevole – della causa di esclusione del mandante da parte:

della mandataria;

degli altri componenti del RTI.

In altri termini, se sia legittimo trattare allo stesso modo il caso in cui l’irregolarità fiscale fosse nota (o facilmente conoscibile) e quello in cui sia stata taciuta dal mandante, senza possibilità di verifica preventiva.

Qui il raffronto con la giurisprudenza europea sull’avvalimento diventa inevitabile, perché in quel contesto la Corte ha più volte affermato che la sostituzione del soggetto carente è subordinata a una valutazione concreta della diligenza dell’offerente. Nel sistema nazionale dei RTI, invece, questa valutazione non viene mai effettuata.

La conoscenza solo dopo le verifiche della stazione appaltante

La terza questione porta il ragionamento alle sue estreme conseguenze operative. Il CGARS chiede se sia conforme al diritto UE una normativa che impedisce l’estromissione del mandante anche quando la causa di esclusione emerge solo a seguito delle verifiche della stazione appaltante, quindi:

dopo la presentazione dell’offerta;

senza che il RTI avesse strumenti per intercettarla prima.

È una situazione molto frequente nella pratica, soprattutto per i professionisti e per i raggruppamenti complessi, che mette in evidenza il paradosso per cui l’esclusione scatta proprio quando il sistema dei controlli funziona, ma senza alcuno spazio per un rimedio proporzionato.

In attesa della decisione della Corte di giustizia UE, l’ordinanza porta comunque al centro del dibattito un nodo operativo che le stazioni appaltanti e gli operatori incontrano spesso, quello del rapporto tra cause di esclusione, immodificabilità soggettiva del RTI e proporzionalità.

La risposta europea dirà se l’attuale automatismo espulsivo possa reggere anche quando il raggruppamento residuo è in grado di garantire l’esecuzione, oppure se sia necessario aprire spazi di valutazione in concreto, soprattutto nei casi in cui la causa emerga solo all’esito delle verifiche.