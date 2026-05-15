Come scegliere il rubinetto in base allo stile del bagno?

Uno dei primi elementi da valutare è lo stile del bagno, in cui si andrà a inserire il rubinetto. Se ci troviamo di fronte a un ambiente moderno e minimalista si vanno a privilegiare le linee pulite e forme geometriche essenziali: meglio optare per finiture contemporanee. Il materiale adatto è il cromo lucido, il nero opaco, che oggi molto gettonato, e l'acciaio inox spazzolato.

Se invece ci troviamo in un bagno classico o in stile vintage, ci vogliono rubinetti con un design tradizionale: sono molto adatti quelli con manopole, dettagli decorativi e finiture calde quale può essere l'ottone, il bronzo e l'oro. L'importante è mantenere nella scelta una coerenza tra design e materiale per un'armonia visiva tra tutti gli elementi presenti, andando a evitare un contrasto che crea un uno squilibrio estetico.

L’importanza dei materiali e della forma

I materiali non sono solo legati a un aspetto estetico, sono tutti elementi che bisogna pensare in un'ottica a lungo termine. Infatti l'ottone cromato è una scelta che resiste nel tempo alla corrosione ed è facile da pulire. L'acciaio inox, invece, è il materiale giusto per chi cerca l'effetto stile post industriale, ma che al contempo ha un alto livello di igiene. Ci sono poi delle finiture speciali, che si ottengono attraverso trattamenti PVD e che offrono dei colori intensi e resistenti nel tempo. Il nero ne è un esempio ed è oggi una tinta molto richiesta, a cui seguono oro e rame: hanno la peculiarità di non graffiarsi facilmente. Nella scelta del rubinetto è bene trovare un equilibrio tra prezzo e qualità, prendendo visione di ciò che può fare il proprio caso su cataloghi specializzati, come quello disponibile qui.

Altro aspetto da considerare con attenzione sono le misure e lo spazio disponibile. Infatti bisogna capire se scegliere una rubinetteria da installare a muro o su un piano e valutare bene la compatibilità con il lavandino. Infatti, l'altezza della fuoriuscita dell'acqua dal rubinetto è importante in base alla forma della lavandino, per far sì che a livello funzionale non fuoriesca dalla bacinella.

Rubinetti monocomando o bicomando - quale soluzione scegliere?

Si possono scegliere delle versioni monocomando o bicomando, che sono tra le soluzioni più adottate. I rubinetti monocomando sono molto comodi, perché regolano la temperatura e l'intensità con una sola mano: sono particolarmente adatti per la doccia e la vasca e permettono di mantenere una temperatura costante dell'acqua e una maggiore sicurezza, soprattutto laddove ci siano bambini o anziani.

Nella scelta è sempre meglio coordinare la rubinetteria a livello di materiale e design tra lavandino, doccia o vasca e scegliere quindi dei set che siano adatti alle proprie esigenze ma siano anche uguali fra di loro.Una progettazione ben studiata porta a un risultato piacevole e funzionale.