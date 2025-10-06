Il RUP: una figura cruciale che muove il 15% dell'economia nazionale

Nel 2024 gli appalti pubblici hanno mosso 271,8 miliardi di euro, pari a oltre il 15% del PIL nazionale, ma il 40% delle stazioni appaltanti non investe in formazione.

Un paradosso che rischia di compromettere la qualità della spesa e l’impatto industriale di uno strumento che, con appena l’1% di efficienza in più, potrebbe liberare risorse per 2,7 miliardi l’anno.

Il ruolo del RUP: riflessioni e proposte al 3° Congresso Nazionale

Sono queste cifre, evidenziate dal presidente Daniele Ricciardi, a rappresentare il punto di partenza del 3° Congresso Nazionale ASSORUP “Il RUP fa bene, fa’ bene il RUP”, che si terrà a Firenze il prossimo 10 ottobre presso l’Auditorium del Duomo in via de’ Cerretani 54/r.

Una giornata di confronto per mettere al centro il ruolo cruciale del Responsabile Unico del Progetto negli appalti pubblici, leva strategica per la competitività italiana.

Il tema è fare il punto sul valore economico degli appalti pubblici in Italia e quanto una gestione corretta del Rup possa incidere non solo sull’efficienza della spesa pubblica, ma anche sulla competitività delle imprese italiane, alla luce delle sfide internazionali sempre più complesse dal punto di vista economico e politico.

“Il RUP è l’arbitro silenzioso di un mercato che vale quasi 272 miliardi l’anno – sottolinea Ricciardi – investire sulle sue competenze significa rendere la spesa pubblica un motore di crescita, innovazione e competitività".

Il programma del congresso

Il congresso aprirà alle ore 8:30 con i saluti istituzionali dei parlamentari Erica Mazzetti, Marco Simiani e Massimo Milani, Dario Nardella e l’Avv. Giuseppe Busia, presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Alle 9:45 interverrà il presidente ASSORUP Daniele Ricciardi, seguito dal contributo di Pierpaolo Grauso, consigliere TAR Toscana, mentre gli ingegneri Pietro Flori e Antonio Zitti presenteranno il caso “Narni” sul ciclo del contratto.

Dalle 11:10 spazio alla tavola rotonda “Il RUP fa bene”, moderata dal caporedattore Tgcom24 Alan Patarga, con la partecipazione dell’Avv. Paolo Cavallo, Errico Stravato (Sogesid Spa), Fabrizio Capaccioli (Green Building Council), Andrea Loro Piana (AFIDAMP), Carlo Scarsciotti (ORICON), Massimo Stronati (Confcooperative Lavori e Servizi) e Roberto Chierchia (CISL FP).

In chiusura, alle ore 12:35, la tavola “Il RUP arbitro del risultato” con Nicola Rizzoli, ex arbitro internazionale e formatore, a cui seguiranno le conclusioni del congresso con Daniele Ricciardi, Massimo Romano (UNA – Aziende della Comunicazione Unite) e Angelo Contessa (ANCE Brindisi). È attesa la partecipazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.