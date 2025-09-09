Il nuovo Codice dei contratti pubblici ha cercato di razionalizzare il ruolo del Responsabile Unico del Progetto (RUP), figura centrale in tutte le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione. Ma fino a che punto il RUP può cumulare le proprie funzioni con quelle di progettista o di direttore dei lavori? È possibile concentrare tutte le responsabilità in un’unica persona oppure vi sono limiti invalicabili?

RUP, progettista e direttore dei lavori: il parere del MIT

Ha risposto a queste domande il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, con il parere n. 3533 del 23 giugno 2025, ha fornito una importante interpretazione del comma 3, art. 4, Allegato I.2 al D.Lgs. n. 36/2023.

In particolare, viene chiesto: