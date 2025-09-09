RUP, progettista e direttore dei lavori: i limiti al cumulo di funzioni nel Codice dei contratti
Il parere MIT n. 3533/2025 chiarisce quando il RUP può ricoprire anche gli incarichi di progettista e direttore dei lavori e quando, invece, scatta l’incompatibilità
Il nuovo Codice dei contratti pubblici ha cercato di razionalizzare il ruolo del Responsabile Unico del Progetto (RUP), figura centrale in tutte le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione. Ma fino a che punto il RUP può cumulare le proprie funzioni con quelle di progettista o di direttore dei lavori? È possibile concentrare tutte le responsabilità in un’unica persona oppure vi sono limiti invalicabili?
RUP, progettista e direttore dei lavori: il parere del MIT
Ha risposto a queste domande il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, con il parere n. 3533 del 23 giugno 2025, ha fornito una importante interpretazione del comma 3, art. 4, Allegato I.2 al D.Lgs. n. 36/2023.
In particolare, viene chiesto:
- se il primo periodo– “Il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione, o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche” – consenta al RUP di ricoprire anche il ruolo di progettista oppure di direttore dei lavori, ma non entrambi (RUP e progettista SI - RUP e direttore dei lavori SI - RUP, progettista e direttore dei lavori NO);
- se il secondo periodo – “La formazione professionale è soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del codice” – comporti, nei lavori complessi, di particolare rilevanza o di importo sopra soglia, il divieto per il RUP di svolgere qualsiasi funzione aggiuntiva.
