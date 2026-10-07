Dal 7 al 10 ottobre Bologna torna al centro della filiera delle costruzioni con la 60ª edizione di SAIE – La Fiera delle Costruzioni: progettazione, edilizia, impianti.

Un traguardo importante per una manifestazione che accompagna il settore dal 1965 e che quest’anno si presenta con 567 aziende espositrici, 68 associazioni partner, 235 convegni formativi e 22 iniziative speciali, distribuiti tra i quattro settori dedicati a Progettazione e Digitalizzazione, Edilizia, Impianti, Servizi e Media e i percorsi tematici su Infrastrutture, Sostenibilità, Innovazione e Persone al Centro.

Per quattro giorni BolognaFiere diventerà uno dei principali punti di incontro tra imprese, professionisti, associazioni e istituzioni, con un programma che affianca esposizione, aggiornamento professionale e confronto sui temi che stanno accompagnando l’evoluzione dell’edilizia e dell’impiantistica.

A dare ulteriore peso all’edizione 2026 sarà anche la presenza di quattro Commissari straordinari di Governo, impegnati su alcuni dei principali fronti aperti nel Paese: dalla ricostruzione post-sisma e post-alluvione al Piano Casa, fino al programma per gli stadi degli Europei 2032.

Saranno presenti Guido Castelli, Commissario straordinario alla ricostruzione del sisma del Centro Italia del 2016; Fabrizio Curcio, Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dalle alluvioni del 2023; Felice Squitieri, Commissario straordinario per la ricognizione dei fabbisogni e il programma di interventi in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale; e Massimo Sessa, presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e Commissario per gli stadi di EURO 2032.

SAIE 2026 a Bologna: numeri, programma e 60 anni di Fiera delle Costruzioni

La prima edizione di SAIE risale all’ottobre del 1965. Da allora la manifestazione ha seguito le trasformazioni del comparto delle costruzioni, attraversando stagioni molto diverse e accompagnando il progressivo ingresso nel dibattito di temi come sicurezza, sostenibilità, digitalizzazione, efficienza energetica, riqualificazione del patrimonio esistente e gestione delle infrastrutture.

Dal 2018, SAIE si svolge alternativamente tra Bologna e Bari e l’edizione 2026 arriva in una fase in cui la filiera continua ad avere un peso rilevante nell’economia nazionale. Secondo i dati Movimprese-Unioncamere richiamati dagli organizzatori, il comparto conta infatti oltre 700 mila imprese, pari a circa il 14% del totale delle imprese italiane.

La giornata inaugurale del 7 ottobre porterà allo stesso tavolo rappresentanti delle principali associazioni di settore e delle istituzioni. Accanto al presidente di Federcostruzioni Emanuele Ferraloro e al vicepresidente ANCE Stefano Betti parteciperanno il sindaco di Bologna Matteo Lepore e il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla, mentre il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini interverrà in videocollegamento.

Tra i momenti centrali dell’apertura ci sarà la presentazione del Rapporto Federcostruzioni, realizzato per la prima volta insieme a CRESME e dedicato allo stato di salute della filiera delle costruzioni.

Aree SAIE Lab | Live: Piano Casa, ricostruzione, BIM e infrastrutture

Una parte importante del programma 2026 ruoterà attorno alle Aree SAIE Lab | Live, sei spazi tematici che riuniscono esposizione, aggiornamento professionale, dimostrazioni pratiche e confronto tra operatori, riprendendo e sviluppando i contenuti affrontati durante l’anno nelle tappe dei SAIE Lab | On Tour.

All’interno delle Aree troveranno spazio anche gli interventi dei quattro Commissari straordinari. Guido Castelli porterà a Bologna il bilancio di dieci anni di lavoro sulla ricostruzione dopo il terremoto del Centro Italia del 2016, mentre Fabrizio Curcio farà il punto sulla ricostruzione nei territori colpiti dalle alluvioni del 2023, con particolare attenzione alla riqualificazione idrogeologica dell’Emilia-Romagna.

Sul fronte delle politiche abitative, Felice Squitieri parteciperà sia al convegno inaugurale sia ai lavori dell’Area Piano Casa, Piano Città, dedicata ai fabbisogni abitativi, all’edilizia residenziale pubblica e sociale e alla rigenerazione urbana. Massimo Sessa, nella doppia veste di presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e Commissario per gli stadi degli Europei 2032, sarà invece tra i protagonisti dell’edizione che celebra i sessant’anni della manifestazione.

Il programma delle sei Aree coprirà una parte molto ampia dei temi che oggi interessano il settore, con contenuti costruiti insieme alle associazioni e agli organismi tecnici che operano nei diversi segmenti della filiera.

Nell’Area Piano Casa, Piano Città si parlerà di rigenerazione urbana, politiche abitative, edilizia residenziale e trasformazione delle città. Alla costruzione dei contenuti hanno contribuito ANCE Giovani, Confindustria Ceramica, Conpaviper, Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Consiglio Nazionale Geologi, Federcasa, Federcostruzioni, GBC Italia, OICE e Ordine degli Ingegneri di Bologna. All’interno dell’Area troveranno spazio anche la riqualificazione energetica, con il contributo di ENEA, e i temi della formazione e della sicurezza, con CNCE e Formedil.

L’Arena Prevenzione sismica e Ricostruzione sarà invece dedicata alla riduzione del rischio, alla sicurezza strutturale e agli interventi nei territori colpiti da eventi calamitosi. I contenuti sono stati sviluppati con il contributo di Federcostruzioni, ANCE Giovani, OICE, Associazione Master, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Consiglio Nazionale delle Ricerche, CODIS, Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Consiglio Nazionale Geologi, Consorzio Fabre, Eucentre, INDEP, ISI e Reluis.

L’area Comfort e Finiture affronterà i temi dell’efficientamento energetico, della qualità dell’aria indoor, dell’impiego del legno e dell’integrazione tra edificio e impianti. A costruirne i contenuti hanno contribuito AIBACS, AIISA, AIST, ANCE Giovani, ANICA, Assistal, Assobim, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Confindustria Ceramica, Conpaviper, Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Consiglio Nazionale Geologi, ENEA, Federcostruzioni, GBC Italia, OICE e SIMA.

Sul fronte dell’innovazione, l’Area AI, BIM e Digital porterà il confronto su Building Information Modeling, intelligenza artificiale, macchinari, stampa 3D e diagnostica applicata al risanamento strutturale. All’Area hanno lavorato AIS, AIST, ANCE Giovani, Artiste, Assobim, Clust-ER Build, Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Consiglio Nazionale Geologi, Federcostruzioni, IBIMI, ISI e OICE.

L’Area Infrastrutture e Territori sarà dedicata a progettazione, manutenzione e monitoraggio delle opere e vedrà il contributo di AIS, ANCE Giovani, ASSIAD, Associazione Master, ATECAP, Collegio degli Ingegneri Ferroviari Italiani, Conpaviper, Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Consiglio Nazionale Geologi, Consorzio Fabre, Eucentre, Federcostruzioni, Gruppo PML, INDEP, ISI, Istituto Italiano Saldatura, OICE, Reluis e Ucomesa.

A completare il quadro sarà l’Area Pavimentazioni e Impermeabilizzazioni, focalizzata su materiali e sistemi applicativi per le diverse tipologie di pavimentazione. Tra gli operatori coinvolti figurano AIPPL, ANCE Giovani, ASSIMP, Assoposa, ATECAP, Clust-ER Build, Confindustria Ceramica, Conpaviper, Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Consiglio Nazionale Geologi, Consorzio Qrad, Federcostruzioni, GBC Italia e OICE.

Una presenza diffusa che restituisce anche la logica con cui sono state costruite le Aree: non semplici spazi espositivi, ma luoghi nei quali associazioni professionali, organismi tecnici e rappresentanze della filiera contribuiscono direttamente alla definizione dei contenuti.

SAIE Bologna 2026: le novità della 60ª edizione

Tra le novità del 2026 ci sarà anche la presenza, per la prima volta a SAIE, dell’Esercito Italiano, con il 6° Reparto Infrastrutture e il Reggimento Genio Ferrovieri. Nello spazio dedicato saranno presentati progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio infrastrutturale, con attenzione agli interventi di tutela, manutenzione e riqualificazione.

La ricorrenza dei sessant’anni sarà inoltre accompagnata da una mostra e da una serie di incontri dedicati alla storia della manifestazione e all’evoluzione del settore delle costruzioni, ripercorrendo un arco temporale che va dall’industrializzazione edilizia alla sicurezza, fino alla sostenibilità e alla digitalizzazione.

«Raggiungere la 60ª edizione è un traguardo che ci riempie di orgoglio e che racconta, meglio di ogni altro dato, il legame profondo che SAIE ha costruito in questi sessant’anni sia con la filiera delle costruzioni sia con la città di Bologna», ha sottolineato Emilio Bianchi, Direttore Generale di SAIE.

«Fin dalla prima edizione del 1965, SAIE ha avuto l’ambizione di mettere in dialogo progettisti, imprese, tecnici e istituzioni e, nel tempo, ha saputo anticipare trasformazioni che sarebbero diventate centrali per il settore: dall’industrializzazione edilizia alla digitalizzazione, dalla sicurezza alla sostenibilità. È questa capacità di evolversi restando fedele alla propria identità che ci ha permesso di arrivare fino a qui. SAIE è oggi un punto di riferimento stabile e riconosciuto per le istituzioni, le imprese, i professionisti e le associazioni del comparto. Ma i sessant’anni non sono un punto di arrivo: sono uno stimolo a fare sempre meglio, aiutando le imprese a mostrare le proprie innovazioni e a raccontare quanto sia vitale la filiera del costruire in Italia. Anche il legame con Bologna ha una storia speciale: una storia fatta di innovazione, architettura e cultura del costruire, che nel tempo ha lasciato tracce in città, come il Padiglione dell’Esprit Nouveau di Le Corbusier, nato nell’ambito di SAIE 1977. Siamo felici per questa nuova edizione di SAIE a Bologna, città che ci ricorda ogni volta l’importanza della sua vocazione industriale, della sua posizione strategica e della passione che sa trasmettere.»

Per i professionisti del settore è disponibile anche il biglietto omaggio per l’ingresso a SAIE 2026.