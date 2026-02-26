Il 9 marzo 2026 Bologna ospiterà la conferenza stampa di presentazione di SAIE 2026, la manifestazione che dal 7 al 10 ottobre tornerà a occupare gli spazi di BolognaFiere come appuntamento centrale per l’intera filiera delle costruzioni.

Il titolo della conferenza stampa - “Oltre il PNRR: il futuro delle costruzioni tra partenariato pubblico-privato e nuove opportunità” – indica già la traiettoria. Dopo la stagione straordinaria delle risorse legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il settore è chiamato a misurarsi con una nuova fase, nella quale diventano centrali la capacità di investimento, la collaborazione tra pubblico e privato e la strutturazione di modelli sostenibili nel medio periodo.

Conferenza stampa SAIE 2026: istituzioni e associazioni a confronto sul futuro delle costruzioni

L’apertura dei lavori, nella prestigiosa cornice della Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio presso Piazza Maggiore a Bologna, è prevista alle ore 11.00, dopo la registrazione dei partecipanti.

Interverranno rappresentanti istituzionali e vertici delle principali organizzazioni del comparto:

Matteo Lepore, Sindaco di Bologna

Emanuele Ferraloro, Presidente Federcostruzioni

Stefano Betti, Presidente ANCE Emilia Area Centro

Rosa Grimaldi, Vice Presidente BolognaFiere Group

Ivo Nardella, Presidente Senaf / Gruppo Tecniche Nuove

Tommaso Sironi, Project Manager SAIE

La conferenza stampa è organizzata con il patrocinio del Comune di Bologna.

SAIE Bologna 2026: un ecosistema per il sistema delle costruzioni

SAIE 2026 si presenta con un format espositivo evoluto, orientato a rafforzare il dialogo tra imprese, progettisti, imprese di costruzione, mondo dell’impiantistica e professionisti tecnici.

L’obiettivo è offrire soluzioni concrete per il mercato, valorizzando innovazione tecnologica, digitalizzazione dei processi, efficienza energetica, qualità dei materiali e organizzazione del cantiere. Non solo esposizione, quindi, ma piattaforma di aggiornamento e sviluppo.

Dal 2018, con il rilancio promosso da Senaf, la manifestazione ha intrapreso un percorso di rinnovamento che l’ha riportata al centro del panorama fieristico nazionale, consolidando una community qualificata e progressivamente ampliata.

In un mercato che sta ridefinendo le proprie priorità – tra transizione energetica, revisione degli incentivi, digitalizzazione e nuove modalità di partenariato – SAIE si propone come spazio strategico di incontro e di costruzione di opportunità. Un ecosistema nel quale la filiera può confrontarsi, aggiornarsi e misurare la propria capacità di innovare.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale o inviare una mail.