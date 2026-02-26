SAIE 2026: il 9 marzo a Bologna la conferenza stampa ufficiale della Fiera delle Costruzioni
Dal 7 al 10 ottobre SAIE torna a BolognaFiere come hub strategico per progettazione, edilizia e impianti. La presentazione ufficiale punterà su futuro del settore, PNRR e nuove opportunità di partenariato pubblico-privato
Il 9 marzo 2026 Bologna ospiterà la conferenza stampa di presentazione di SAIE 2026, la manifestazione che dal 7 al 10 ottobre tornerà a occupare gli spazi di BolognaFiere come appuntamento centrale per l’intera filiera delle costruzioni.
Il titolo della conferenza stampa - “Oltre il PNRR: il futuro delle costruzioni tra partenariato pubblico-privato e nuove opportunità” – indica già la traiettoria. Dopo la stagione straordinaria delle risorse legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il settore è chiamato a misurarsi con una nuova fase, nella quale diventano centrali la capacità di investimento, la collaborazione tra pubblico e privato e la strutturazione di modelli sostenibili nel medio periodo.
Conferenza stampa SAIE 2026: istituzioni e associazioni a confronto sul futuro delle costruzioni
L’apertura dei lavori, nella prestigiosa cornice della Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio presso Piazza Maggiore a Bologna, è prevista alle ore 11.00, dopo la registrazione dei partecipanti.
Interverranno rappresentanti istituzionali e vertici delle principali organizzazioni del comparto:
- Matteo Lepore, Sindaco di Bologna
- Emanuele Ferraloro, Presidente Federcostruzioni
- Stefano Betti, Presidente ANCE Emilia Area Centro
- Rosa Grimaldi, Vice Presidente BolognaFiere Group
- Ivo Nardella, Presidente Senaf / Gruppo Tecniche Nuove
- Tommaso Sironi, Project Manager SAIE
La conferenza stampa è organizzata con il patrocinio del Comune di Bologna.
SAIE Bologna 2026: un ecosistema per il sistema delle costruzioni
SAIE 2026 si presenta con un format espositivo evoluto, orientato a rafforzare il dialogo tra imprese, progettisti, imprese di costruzione, mondo dell’impiantistica e professionisti tecnici.
L’obiettivo è offrire soluzioni concrete per il mercato, valorizzando innovazione tecnologica, digitalizzazione dei processi, efficienza energetica, qualità dei materiali e organizzazione del cantiere. Non solo esposizione, quindi, ma piattaforma di aggiornamento e sviluppo.
Dal 2018, con il rilancio promosso da Senaf, la manifestazione ha intrapreso un percorso di rinnovamento che l’ha riportata al centro del panorama fieristico nazionale, consolidando una community qualificata e progressivamente ampliata.
In un mercato che sta ridefinendo le proprie priorità – tra transizione energetica, revisione degli incentivi, digitalizzazione e nuove modalità di partenariato – SAIE si propone come spazio strategico di incontro e di costruzione di opportunità. Un ecosistema nel quale la filiera può confrontarsi, aggiornarsi e misurare la propria capacità di innovare.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale o inviare una mail.