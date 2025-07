SAIE Bari 2025: integrazione edificio-impianto protagonista nell’Area Demo SAIE Impianti

SAIE Bari 2025 – La Fiera delle Costruzioni: progettazione, edilizia, impianti – in programma alla Fiera del Levante dal 23 al 25 ottobre, è l’appuntamento di riferimento per il mercato e per la filiera delle costruzioni italiane.

SAIE, tra i suoi capisaldi, ha la valorizzazione dell’integrazione tra edificio e impianto intesa come progettazione coordinata e sinergica di struttura e tecnologie per garantire efficienza energetica, comfort, sostenibilità e prestazioni ottimali dell’intero sistema edilizio.

A SAIE Bari 2025 questi aspetti saranno trattati da una iniziativa verticale specifica, l’Area Demo SAIE IMPIANTI, uno spazio concepito per valorizzare l’integrazione tra Edificio e Impianto, offrendo una piattaforma unica per l’esposizione e la dimostrazione delle più avanzate tecnologie disponibili sul mercato. L’area demo SAIE Impianti, organizzata a SAIE 2025 in collaborazione con Simone Gualandi, Presidente Nazionale Giovani CNA e Amministratore de Iltermotecnico.it, metterà in mostra prodotti innovativi e sarà arricchita di nuove soluzioni impiantistiche, distinguendosi per l’approccio pratico, in grado di permettere ai visitatori di osservare dal vivo le soluzioni tecnologiche in azione.

Inoltre, l’Area Demo SAIE IMPIANTI sarà caratterizzata da speech tecnici tenuti dalle aziende partner, durante i quali verranno presentati in dettaglio nuove tecnologie e soluzioni.

Le nuove tematiche trattate nell’Area DEMO SAIE Impianti a SAIE Bari 2025

impiantistica termica ad alta efficienza;

impiantistica elettrica e domotica;

impianti e sistemi antincendio;

impiantistica per la climatizzazione di aree produttive;

pompe di calore ed efficientamento energetico;

sistemi a secco per l’impiantistica sanitaria.

AMBITI DI APPLICAZIONE

Residenziale

Commerciale

Turistico

VISITATORI COINVOLTI

progettisti architettonici ed impiantistici;

installatori idraulici ed elettrici;

progettisti e consulenti antincendio

Nella parole di Simone Gualandi, Presidente Nazionale Giovani CNA e organizzatore insieme a SAIE dell’Iniziativa Speciale, “I risultati ottenuti a SAIE Bologna 2024 e l’entusiasmo dei partecipanti, sia sul palco che in platea, ci hanno convinto che il progetto di un’iniziativa speciale dedicata all’integrazione edificio-impianto possa avere un interessante sviluppo già con l’edizione di Bari 2025, all’interno della quale vorremmo proporre scenari più ampi, rivolgendoci anche agli edifici commerciali e turistici, amplificando il progetto e differenziando le tematiche. Data la centrale importanza della Regione Puglia in termini di turismo e strutture turistico-ricettive, è stato automatico aprire il tema anche a tutto il tema della sicurezza interna, principalmente sotto il profilo antincendio, ragione per cui, il progetto vedrà più comparti, massimizzando il concetto di fondo che ci ha spinto su questa strada: la collaborazione ed il dialogo di tutte le figure professionali”.

Visita SAIE BARI 2025: il biglietto omaggio, valido per i professionisti del settore sarà disponibile su www.saiebari.it

Per richiedere informazioni alla segreteria organizzativa info@saiebari.it