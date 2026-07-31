È già disponibile il biglietto omaggio per partecipare a SAIE Bologna 2026, la Fiera delle Costruzioni dedicata a progettazione, edilizia, impianti e servizi, in programma negli spazi di BolognaFiere dal 7 al 10 ottobre 2026.

Professionisti, tecnici, imprese e operatori del settore possono completare il preaccredito online e ottenere gratuitamente il titolo di ingresso, valido per accedere all’area espositiva, ai convegni e alle iniziative speciali organizzate durante le quattro giornate della manifestazione.

SAIE Bologna 2026: quattro giorni per la filiera delle costruzioni

SAIE riunirà imprese, progettisti, tecnici, installatori, produttori, distributori e professionisti, offrendo uno spazio dedicato all’innovazione, all’aggiornamento tecnico, al confronto sulle principali tendenze di mercato e alla costruzione di nuove relazioni professionali.

La manifestazione coinvolgerà l’intera filiera delle costruzioni, mettendo in relazione i soggetti che operano nella progettazione, nella produzione di materiali e tecnologie, nella realizzazione degli interventi, nell’impiantistica e nei servizi collegati al patrimonio edilizio e infrastrutturale.

All’offerta espositiva si affiancherà un programma di convegni, dimostrazioni applicative e iniziative speciali, pensato per approfondire le trasformazioni che stanno interessando il settore.

I quattro saloni espositivi

L’edizione 2026 sarà articolata nei quattro saloni dedicati a Progettazione, Edilizia, Impianti e Servizi.

La suddivisione accompagnerà i visitatori attraverso le diverse componenti del processo costruttivo, dalla fase progettuale alla realizzazione delle opere, fino alle soluzioni impiantistiche, alle tecnologie e ai servizi professionali.

L’obiettivo è offrire una lettura integrata del comparto, favorendo il confronto tra competenze, prodotti e soluzioni che intervengono nelle diverse fasi di sviluppo, esecuzione e gestione degli interventi.

Le sei aree tematiche di SAIE Bologna 2026

Tra le novità dell’edizione 2026 figura la presenza di sei aree tematiche verticali, dedicate ad alcuni dei principali ambiti di innovazione e aggiornamento della filiera.

La prima riguarderà infrastrutture e territori, con attenzione alle tecnologie, ai materiali e ai processi destinati alla progettazione, alla realizzazione e alla manutenzione delle opere.

Uno spazio specifico sarà riservato alla prevenzione sismica e alla ricostruzione, temi centrali per la sicurezza del patrimonio edilizio e per la gestione degli interventi nei territori colpiti da eventi sismici.

L’area AI, BIM e digital sarà invece dedicata alla trasformazione digitale delle costruzioni, con approfondimenti sull’intelligenza artificiale, sulla modellazione informativa e sugli strumenti destinati a modificare i processi di progettazione, esecuzione e gestione delle opere.

Le altre aree riguarderanno pavimentazioni e impermeabilizzazioni, comfort e finiture e Piano Casa, Piano Città, con particolare attenzione alle politiche abitative, alla rigenerazione urbana e alla trasformazione del patrimonio immobiliare.

Cosa comprende il biglietto omaggio

Il biglietto gratuito consente di accedere all’area espositiva e di partecipare ai convegni, alle dimostrazioni e alle iniziative speciali previste durante i quattro giorni di SAIE Bologna 2026.

Ogni registrazione dà diritto a un solo biglietto omaggio. Il collegamento per il preaccredito può tuttavia essere condiviso con colleghi e collaboratori, permettendo a ciascun partecipante di effettuare la propria registrazione e organizzare una visita comune alla manifestazione.

Come registrarsi a SAIE Bologna 2026

Per ottenere il biglietto omaggio è necessario completare la procedura di registrazione disponibile sul sito ufficiale di SAIE Bologna.

Sul portale della manifestazione saranno pubblicati progressivamente il programma aggiornato degli appuntamenti, l’elenco degli espositori, le informazioni organizzative e le modalità di accesso.