Dal 7 al 10 ottobre 2026 torna a BolognaFiere SAIE - La Fiera delle Costruzioni: progettazione, edilizia, impianti, giunta alla sua 60ª edizione.

Tra gli approfondimenti previsti durante la manifestazione, l’Arena SAIE Lab Comfort e Finiture, inserita nel settore SAIE Impianti, sarà dedicata ai principali temi che riguardano oggi la qualità prestazionale degli edifici: efficienza energetica, qualità dell’aria indoor, comfort abitativo, innovazione dei materiali, sostenibilità e prestazioni dell’involucro edilizio.

L’impostazione dell’Arena parte da un tema che negli ultimi anni ha assunto un peso sempre maggiore nella progettazione e nella riqualificazione del patrimonio costruito: la prestazione dell’edificio non dipende più soltanto dal contenimento dei consumi, ma dal rapporto tra involucro, impianti, materiali, sistemi di controllo, qualità degli ambienti interni e modalità di utilizzo.

Gli incontri in programma affronteranno quindi il comfort abitativo secondo una lettura integrata, mettendo insieme aspetti energetici, impiantistici, ambientali e tecnologici.

SAIE Bologna 2026: comfort abitativo, efficienza energetica e qualità indoor

Il tema dell’efficienza energetica, tra gli elementi centrali della progettazione, sarà analizzato insieme ad altri fattori rilevanti per le prestazioni complessive dell’immobile.

Tra questi rientrano la qualità dell’aria interna, il comfort acustico e termoigrometrico, la sicurezza, la gestione degli impianti, la manutenzione, le caratteristiche dei materiali e il comportamento dell’involucro edilizio.

Spazio anche all’evoluzione tecnologica, che sta rendendo sempre più stretto il rapporto tra componente edilizia e componente impiantistica. Domotica, sistemi di regolazione e monitoraggio, ventilazione, climatizzazione e gestione intelligente dell’energia devono essere valutati insieme alle caratteristiche fisiche dell’edificio, soprattutto negli interventi di nuova costruzione e riqualificazione.

L’Arena SAIE Lab Comfort e Finiture sarà articolata attraverso incontri tecnici, casi applicativi e confronti organizzati con associazioni, aziende e operatori del settore.

Arena SAIE Lab Comfort e Finiture: programma, temi e incontri

Mercoledì 7 ottobre 2026

10.30 – 12.00

Progettare la casa intelligente

Automatica, sicura, salubre, efficiente, manutenibile, sostenibile, a misura di utente

Organizzato da SAIE

12.00 – 13.00

Progettare la casa intelligente – FOCUS: la casa sicura

Domotica, qualità dell’aria, sicurezza antincendio e gestione integrata degli impianti

Organizzato da SAIE

14.00 – 15.00

Progettare la casa intelligente – FOCUS: la casa efficiente

Involucro, impianti e tecnologie intelligenti per ridurre consumi, aumentare comfort e valorizzare l’edificio

Organizzato da SAIE

15.00 – 16.00

Progettare la casa intelligente – FOCUS: la casa salubre

Qualità dell’aria, comfort acustico, materiali e tecnologie intelligenti per il benessere indoor

Organizzato da SAIE

16.00 – 17.00

Progettare la casa intelligente – FOCUS: una casa sostenibile

Materiali, energia, acqua ed economia circolare per ridurre l’impatto ambientale dell’abitare

Organizzato da SAIE

Giovedì 8 ottobre 2026

10.00 – 11.30

Dai sistemi di riscaldamento al comfort sostenibile

Competenze e formazione per l’impiantistica del decennio 2025-2035

Organizzato da ANICA

11.30 – 13.00

Energia e calore dei Data center: problema o risorsa

Un evento dedicato ai tetti terrazzati, alle coperture praticabili, ai lastrici solari

Organizzato da SAIE

14.00 – 15.30

COOL ROOF: la trasformazione funzionale delle coperture piane

Organizzato da CONPAVIPER e ASSIMP

Venerdì 9 ottobre 2026

10.00 – 14.00

CasaClima nell’edilizia del futuro: indicatori ambientali, innovazione e riqualificazione

Organizzato da Agenzia CasaClima

14.00 – 15.30

In casa respiriamo davvero aria sana?

La nuova sfida della salubrità negli edifici

Organizzato da SAIE in collaborazione con GBC e SIMA

Casa intelligente: involucro, impianti, sicurezza e salubrità indoor

La prima giornata sarà dedicata soprattutto alla casa intelligente, affrontata attraverso quattro componenti tra loro collegate: sicurezza, efficienza, salubrità e sostenibilità.

Il tema non sarà quindi limitato alla domotica, ma comprenderà la gestione degli impianti, la qualità dell’aria, la sicurezza antincendio, il comportamento dell’involucro, il comfort acustico e l’utilizzo di materiali e tecnologie orientati al miglioramento delle condizioni indoor.

Particolare attenzione sarà dedicata al rapporto tra involucro e impianti, sempre più rilevante negli edifici ad alte prestazioni, nei quali la riduzione delle dispersioni e il maggiore controllo degli scambi con l’esterno richiedono anche una corretta gestione della ventilazione, della climatizzazione e dell’umidità interna.

Impianti, recupero energetico e Cool Roof per il comfort degli edifici

La giornata dell’8 ottobre si concentrerà invece su alcuni temi specifici legati all’evoluzione dell’impiantistica e delle soluzioni tecnologiche per l’edificio.

L’incontro organizzato da ANICA affronterà il passaggio dai tradizionali sistemi di riscaldamento verso un approccio più ampio al comfort sostenibile, con particolare attenzione alle competenze che saranno richieste agli operatori dell’impiantistica nel prossimo decennio.

Il programma comprende anche un approfondimento sul rapporto tra energia e calore prodotto dai Data Center e un incontro dedicato ai Cool Roof, le coperture progettate per limitare l’assorbimento della radiazione solare e ridurre il surriscaldamento superficiale degli edifici.

Le coperture rappresentano infatti una componente significativa del comportamento energetico dell’involucro e possono assumere un ruolo rilevante sia negli interventi di riqualificazione sia nelle strategie di mitigazione del surriscaldamento estivo.

Riqualificazione edilizia e qualità dell’aria indoor: il focus su prestazioni e salubrità

Il 9 ottobre il programma affronterà il rapporto tra prestazioni ambientali, innovazione e riqualificazione edilizia, con un incontro organizzato dall’Agenzia CasaClima, seguito da un approfondimento dedicato alla salubrità degli ambienti interni.

La qualità dell’aria indoor è uno degli aspetti che stanno assumendo maggiore rilevanza nella valutazione delle prestazioni dell’edificio. La crescente attenzione all’efficienza energetica e alla tenuta dell’involucro rende infatti necessario considerare con maggiore attenzione ventilazione, ricambi d’aria, presenza di inquinanti e caratteristiche dei materiali utilizzati negli ambienti confinati.

Il tema del comfort si sposta quindi verso una valutazione più ampia delle condizioni dell’edificio, nella quale risparmio energetico, qualità degli ambienti e benessere degli occupanti devono essere considerati all’interno dello stesso processo progettuale.

Come partecipare a SAIE Bologna 2026

SAIE Bologna 2026 si svolgerà dal 7 al 10 ottobre 2026 a BolognaFiere.

L’Arena SAIE Lab Comfort e Finiture rientra nel settore SAIE Impianti e prevede incontri dedicati a efficienza energetica, qualità dell’aria indoor, comfort, sostenibilità, materiali, involucro edilizio e tecnologie impiantistiche.

Il programma completo e le modalità di accesso agli incontri sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione.

Per partecipare agli incontri dell’Arena SAIE Lab Comfort e Finiture e visitare SAIE Bologna 2026 è possibile scaricare il biglietto omaggio messo a disposizione dall’organizzazione.