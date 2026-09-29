L’evoluzione dell’impiantistica sta progressivamente spostando l’attenzione dal singolo prodotto alla progettazione e alla gestione di sistemi integrati, nei quali produzione energetica, distribuzione, regolazione, accumulo e controllo digitale devono essere considerati come parti di un unico sistema.

Sarà questo uno dei temi principali della conferenza organizzata da ANICA - Associazione Nazionale Innovazione Comfort Ambiente nell’ambito di SAIE Bologna 2026, in programma giovedì 8 ottobre, dalle 10.00 alle 11.30, presso l’Arena SAIE Lab Comfort e Finiture.

L’incontro affronterà alcuni dei principali cambiamenti che stanno interessando il settore dell’impiantistica destinata al comfort degli edifici e ai processi industriali, con particolare attenzione alla riqualificazione degli impianti esistenti, all’integrazione delle nuove tecnologie e all’evoluzione delle competenze richieste a progettisti, installatori e manutentori.

SAIE Bologna 2026: dall’impianto tradizionale ai sistemi integrati

La progressiva diffusione di fonti rinnovabili, pompe di calore, sistemi ibridi, accumuli energetici e dispositivi digitali di regolazione sta modificando il modo in cui gli impianti vengono progettati, installati e gestiti.

Il passaggio non riguarda soltanto l’introduzione di nuove apparecchiature: la crescente interazione tra tecnologie diverse richiede infatti una progettazione capace di considerare complessivamente produzione, distribuzione, emissione, regolazione e controllo dell’energia.

All’interno di questo processo acquistano peso anche altri aspetti legati alle prestazioni dell’edificio, come efficienza energetica, sostenibilità, qualità dell’aria interna e comfort ambientale, che sempre più spesso devono essere affrontati attraverso soluzioni coordinate. Da qui il ruolo attribuito da ANICA alle competenze professionali e alla formazione continua, considerate elementi centrali per accompagnare l’evoluzione della filiera.

Riqualificazione degli impianti termici esistenti

Una parte della conferenza sarà dedicata alla riqualificazione degli impianti termici realizzati tra gli anni Ottanta e i primi anni Duemila, una fascia significativa del patrimonio impiantistico oggi esistente.

Il tema sarà affrontato anche sotto il profilo del passaggio dalla semplice sostituzione dei componenti alla revisione complessiva del sistema, valutando le interazioni tra generazione, distribuzione e regolazione.

Nel programma trova spazio anche il rinnovo degli impianti e dei sistemi di evacuazione dei fumi, con un approfondimento dedicato a obblighi, criticità tecniche e possibili soluzioni negli interventi sugli edifici esistenti.

Un ulteriore contributo riguarderà l'integrazione dei sistemi di micro-cogenerazione con le tecnologie a pompa di calore, con riferimento alle possibili applicazioni negli scenari urbani e residenziali.

Formazione e nuove competenze per gli installatori

L’evoluzione tecnologica degli impianti comporta inevitabilmente anche un cambiamento delle competenze richieste agli operatori del settore.

La conferenza dedicherà quindi uno spazio specifico alla formazione degli installatori, partendo dal rapporto con il sistema scolastico e arrivando alla definizione del ruolo che queste figure professionali potranno assumere nei prossimi anni.

L’obiettivo è affrontare il tema della qualificazione professionale insieme alla crescente necessità di conoscere sistemi nei quali componenti tradizionalmente separati devono funzionare in maniera coordinata.

Il programma si concluderà con la presentazione di un esempio di soluzione completa per il rinnovo degli impianti nel settore terziario.

Il programma della conferenza ANICA a SAIE Bologna

La conferenza si svolgerà dalle 10.00 alle 11.30 secondo il seguente programma:

10.00 - Registrazione e benvenuto

10.05 - Apertura dei lavori David Herzog, Presidente ANICA: Piano strategico ANICA Associazione Nazionale Innovazione Comfort Ambiente 2026-2036

David Herzog, Presidente ANICA: Piano strategico ANICA Associazione Nazionale Innovazione Comfort Ambiente 2026-2036 10.25 - Jacques Gandini, Segretario Generale ANICA: La riqualificazione degli impianti termici realizzati dagli anni '80 ai primi anni 2000: una priorità inderogabile che comporta il passaggio da prodotti a sistemi

La riqualificazione degli impianti termici realizzati dagli anni '80 ai primi anni 2000: una priorità inderogabile che comporta il passaggio da prodotti a sistemi 10.40 Il rinnovo degli impianti e sistemi di evacuazione fumi: obblighi, criticità e soluzioni

Il rinnovo degli impianti e sistemi di evacuazione fumi: obblighi, criticità e soluzioni 10.45 I sistemi di Micro-Cogenerazione integrati con le tecnologie di produzione termica a pompe di calore, negli scenari urbani e residenziali

I sistemi di Micro-Cogenerazione integrati con le tecnologie di produzione termica a pompe di calore, negli scenari urbani e residenziali 11.00 Un approccio innovativo alla formazione degli installatori partendo dalle scuole ed arrivando al ruolo dell’installatore del futuro

Un approccio innovativo alla formazione degli installatori partendo dalle scuole ed arrivando al ruolo dell’installatore del futuro 11.15 Esempio di soluzione completa per il rinnovo degli impianti nel terziario

Come partecipare alla conferenza

La partecipazione alla conferenza è gratuita e rientra nel programma di SAIE Bologna 2026.

È possibile ottenere il biglietto omaggio per SAIE Bologna, che consente l’accesso gratuito all’area espositiva, ai convegni e alle iniziative speciali previste durante i quattro giorni della manifestazione.

Sul sito ufficiale di SAIE Bologna sono disponibili il programma aggiornato, l’elenco degli espositori e tutte le informazioni relative alle modalità di registrazione e partecipazione.