Dal 7 al 10 ottobre 2026 torna a SAIE Bologna Piazza ISI, lo spazio promosso da ISI Ingegneria Sismica Italiana ETS dedicato alla sicurezza delle strutture e delle infrastrutture, che quest’anno raggiunge la sua quinta edizione.

All’interno di BolognaFiere, nel Padiglione 25, stand B12-B22, l’Associazione riunirà 28 aziende associate, affiancando agli spazi espositivi un programma di formazione tecnico-scientifica, presentazioni aziendali e momenti di confronto con professionisti, esperti e rappresentanti delle istituzioni.

La partecipazione di ISI a SAIE Bologna 2026 si svilupperà, inoltre, anche al di fuori di Piazza ISI, attraverso il coinvolgimento dell’Associazione in alcuni degli appuntamenti organizzati nell’ambito della manifestazione, anche in collaborazione con SAIE, Consorzio Fabre, ReLUIS e altre realtà del settore.

Piazza ISI a SAIE Bologna 2026: 28 aziende dedicate alla sicurezza delle costruzioni

Per tutta la durata della manifestazione, le 28 aziende associate a ISI presenti a SAIE Bologna 2026 disporranno di propri spazi espositivi nei quali saranno presentati prodotti, servizi, tecnologie e soluzioni rivolti alla sicurezza strutturale, alla progettazione e all’innovazione nel settore delle costruzioni.

L’obiettivo di Piazza ISI è creare un luogo nel quale il confronto tra imprese, professionisti, ricerca e istituzioni possa svilupparsi attorno ai temi della prevenzione del rischio, della sicurezza del patrimonio edilizio e infrastrutturale e dell’evoluzione delle tecnologie applicate all’ingegneria.

Accanto all’area espositiva sarà presente anche una specifica Area Eventi, destinata alle attività formative e agli approfondimenti tecnico-scientifici.

Seminari accreditati a SAIE Bologna 2026: 9 incontri su sicurezza e resilienza

Il programma formativo si concentrerà soprattutto nelle giornate di giovedì 8 e venerdì 9 ottobre, durante le quali sono previsti 9 seminari tecnico-scientifici accreditati, ciascuno della durata di 60 minuti.

Per gli incontri è previsto il rilascio di CFP per Architetti e Ingegneri, mentre l’accreditamento è stato richiesto anche per i Geometri.

I seminari affronteranno diversi aspetti legati alla sicurezza e alla resilienza del costruito, dalla prevenzione del rischio sismico alla riqualificazione degli edifici esistenti, passando per l’innovazione tecnologica e per il rapporto tra sicurezza strutturale ed efficientamento energetico.

Nelle giornate di mercoledì 7 e sabato 10 ottobre, l’Area Eventi sarà invece dedicata anche alle presentazioni delle aziende associate espositrici, che illustreranno prodotti, tecnologie, soluzioni ed esperienze sviluppate nei rispettivi ambiti di attività.

Il programma completo di Piazza ISI e le modalità di iscrizione ai seminari accreditati sono disponibili sul sito di ISI Ingegneria Sismica Italiana.

Rischio idraulico e resilienza delle infrastrutture: Gabriele Miceli al SAIE

La presenza di ISI a SAIE Bologna si estenderà anche agli appuntamenti ospitati nelle diverse Arene della manifestazione.

Mercoledì 7 ottobre, il presidente di ISI, Ing. Gabriele Miceli, interverrà al convegno organizzato da SAIE in collaborazione con il Consorzio Fabre dal titolo ​“Rischio idraulico, instabilità geologica e resilienza di ponti, strade, ferrovie e opere strategiche”.

L'appuntamento si svolgerà presso l’Arena SAIE Lab Infrastrutture e Territori, Padiglione 29 – D49, dalle ore 10:30 alle 12:30, con una disponibilità di 50 posti.

Dieci anni dal terremoto del Centro Italia: Andrea Barocci e Luca Zordan al confronto

Sempre mercoledì 7 ottobre è in programma il convegno “10 anni dal terremoto del Centro Italia: cosa ci insegna”, organizzato da SAIE in collaborazione con ISI Ingegneria Sismica Italiana ETS.

A moderare l’incontro sarà l’Ing. Andrea Barocci, Consigliere ISI, mentre il Vicepresidente dell’Associazione, Ing. Luca Zordan, porterà i saluti istituzionali di ISI.

L’incontro è previsto presso l’Arena SAIE Lab Prevenzione Sismica e Ricostruzione, Padiglione 26 – A61, dalle ore 11:30 alle 13:00, anche in questo caso con 50 posti disponibili.

Cinquant’anni dal terremoto del Friuli: Roberto Scotta al convegno SAIE-ReLUIS

Un ulteriore appuntamento è previsto per venerdì 9 ottobre, quando il Prof. Ing. Roberto Scotta, Coordinatore del Comitato Scientifico di ISI, interverrà al convegno “1976-2026: 50 anni dal terremoto del Friuli. Valutazioni - Un’anteprima del convegno annuale”.

L’iniziativa è organizzata da SAIE in collaborazione con ReLUIS e si svolgerà presso l’Arena SAIE Lab Prevenzione Sismica e Ricostruzione, Padiglione 26 – A61, dalle ore 11:30 alle 13:00.

Le 28 aziende presenti a Piazza ISI

La collettiva organizzata da ISI a SAIE Bologna 2026 riunisce 28 aziende associate, rappresentative di diversi segmenti della filiera della sicurezza strutturale, della progettazione, dei materiali, delle tecnologie e dei servizi per l’ingegneria.

Le aziende presenti sono:

2PS FORMAZIONE TECNICA

2.SI.

AMV

ATLAX

BOSSONG

CONCRETE

CSI ITALIA

CSPFEA

CVR

DACSA ENGINEERING

DANESI

ECOSISM

EISEKO

FISCHER

G&P INTECH

GAVAZZI

GEOPLAST

ISAAC

KIMIA

MAGEBA

PROGETTO SISMA

REXPOL

SISMOCELL

SOFTING NEXT

STABILA

TCS

TECNO K GIUNTI

WISECIVIL

La partecipazione delle imprese costituisce una delle componenti centrali di Piazza ISI, pensata per mettere in relazione chi sviluppa tecnologie e soluzioni con progettisti, professionisti e operatori chiamati ad applicarle sul patrimonio edilizio e infrastrutturale.

ISI Ingegneria Sismica Italiana: la cultura della prevenzione sismica

ISI Ingegneria Sismica Italiana ETS opera dal 2011 nel settore della sicurezza delle strutture e delle infrastrutture, riunendo soggetti appartenenti a diversi segmenti della filiera delle costruzioni.

All’Associazione partecipano aziende specializzate nella produzione di tecnologie antisismiche e nei servizi per l’ingegneria, professionisti impegnati nella progettazione di nuove opere e nella riqualificazione delle costruzioni esistenti, insieme a un Comitato Scientifico composto da docenti universitari e ricercatori attivi nel campo dell’ingegneria sismica.

L’attività dell’Associazione è orientata alla diffusione della cultura della prevenzione, della sicurezza e della conoscenza del rischio attraverso il confronto con istituzioni, comunità scientifica e accademica, imprese, professionisti e cittadini.

Con la quinta edizione di Piazza ISI, SAIE Bologna diventa quindi anche un’occasione per mettere in relazione competenze scientifiche, tecnologie, esperienze professionali e capacità produttive, riportando al centro del dibattito il tema della sicurezza e della resilienza del patrimonio costruito e delle infrastrutture.