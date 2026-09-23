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SAIE Bologna 2026: alla Scuola del Calcestruzzo prove, controlli e formazione live

Controlli di accettazione, prove sul calcestruzzo indurito, tecniche distruttive e non distruttive, monitoraggio delle strutture, messa in opera e calcestruzzi autocompattanti al centro del programma ospitato nell’Area SAIE InCalcestruzzo

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di Redazione tecnica - 23/09/2026 CONTENUTO SPONSORIZZATO

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Controlli di accettazione, prove sul calcestruzzo indurito, tecniche di monitoraggio, corretta messa in opera e calcestruzzi autocompattanti. Sono alcuni dei temi al centro della Scuola del Calcestruzzo, che torna anche quest’anno nell’ambito di SAIE Bologna 2026, in programma a BolognaFiere dal 7 al 10 ottobre.

La manifestazione, arrivata alla sua 60ª edizione, proporrà quattro giornate dedicate a prodotti, tecnologie, incontri, formazione e dimostrazioni rivolte ai professionisti della filiera delle costruzioni.

SAIE Bologna 2026: prove, controlli e formazione live alla Scuola del Calcestruzzo

All’interno dell’Area SAIE InCalcestruzzo, Padiglione 29 – Stand A53, la Scuola del Calcestruzzo offrirà un programma che affianca alla parte teorica attività dimostrative, prove di laboratorio e simulazioni delle procedure utilizzate in cantiere, con l’obiettivo di mostrare direttamente strumenti e modalità operative.

Per gli operatori del settore è previsto l’ingresso gratuito, previa registrazione online, con possibilità di richiedere il biglietto omaggio.

La Scuola è dedicata alle diverse applicazioni del materiale, dal preconfezionato al prefabbricato, fino agli impieghi nelle costruzioni edilizie e infrastrutturali.

Il programma è rivolto sia ai professionisti sia ai giovani tecnici e punta a mettere in relazione gli aspetti teorici con le attività che caratterizzano il controllo e la gestione del calcestruzzo nelle diverse fasi operative.

Tra i temi previsti rientrano i controlli di accettazione sui calcestruzzi ordinari e fibrorinforzati, con dimostrazioni dedicate alle procedure utilizzate per verificare la qualità del materiale e alle attività che precedono le successive prove di laboratorio.

Dal calcestruzzo fresco alle prove sul materiale indurito

Una parte delle attività sarà dedicata alle verifiche eseguite sul calcestruzzo indurito, con spazio sia alle prove distruttive sia alle tecniche non distruttive applicate alle strutture in calcestruzzo armato.

L’impostazione scelta consentirà ai partecipanti di osservare direttamente gli strumenti impiegati e le principali modalità operative, affiancando alla spiegazione teorica l’esecuzione delle prove.

Nel programma trovano spazio anche le tecniche utilizzate per il monitoraggio di costruzioni e infrastrutture, con attività rivolte alla conoscenza dei sistemi impiegati per controllare nel tempo le condizioni delle opere.

Messa in opera, maturazione e calcestruzzi autocompattanti

L’attenzione non sarà rivolta soltanto alle verifiche successive alla realizzazione dell’opera.

La Scuola affronterà infatti anche i temi legati alla corretta messa in opera e maturazione dei getti, passaggi centrali nella gestione del calcestruzzo in cantiere.Tra gli argomenti previsti figurano inoltre i calcestruzzi autocompattanti, con attività dedicate alle loro caratteristiche e alle modalità applicative.

SAIE InCalcestruzzo: chi organizza la Scuola del Calcestruzzo

La Scuola del Calcestruzzo è organizzata nell’ambito di SAIE InCalcestruzzo, con il coinvolgimento di ATECAP e Associazione Master, in collaborazione con GEOTEST Srl.

L’iniziativa concentra quindi in un unico spazio attività formative, dimostrazioni e prove, offrendo ai partecipanti la possibilità di seguire direttamente le procedure e le tecniche impiegate nella pratica professionale e di cantiere.

Il dettaglio degli appuntamenti è disponibile nel programma completo.

SAIE Bologna 2026 si svolgerà dal 7 al 10 ottobre a BolognaFiere. I professionisti della filiera edile e impiantistica possono registrarsi online e ottenere il biglietto omaggio.

Ogni registrazione dà diritto a un ingresso gratuito alla manifestazione.

 

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EDILIZIA SAIE
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