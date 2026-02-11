SAIE rilancia il proprio percorso di avvicinamento all'edizione 2026 di Bologna e lo fa rafforzando un format che, negli ultimi anni, si è dimostrato particolarmente efficace: SAIE Lab | On Tour 2026.

Cinque tappe sul territorio, un unico filo conduttore e un obiettivo chiaro: costruire contenuti tecnici, relazioni e visione condivisa che confluiranno in SAIE Bologna 2026, in programma dal 7 al 10 ottobre.

SAIE Lab | On Tour: il percorso verso SAIE 2026

SAIE – La Fiera delle Costruzioni: progettazione, edilizia, impianti – continua così a proporsi come community di riferimento per imprese, professionisti e associazioni, puntando su un contatto diretto e continuativo con il mercato. Non eventi isolati, ma un vero e proprio percorso strutturato che collega i territori alla manifestazione fieristica, valorizzandone specificità, competenze e temi strategici.

La principale novità del 2026 è l’evoluzione dei SAIE Lab in un format integrato. Le tappe non sono pensate come singoli appuntamenti autonomi, ma come parti di un percorso tematico continuo che troverà la sua sintesi nel SAIE Lab | Live, ospitato a BolognaFiere durante i giorni della fiera.

In quella sede saranno restituiti:

i risultati e i contenuti emersi dagli incontri territoriali;

le principali evidenze tecniche e le prospettive innovative per il settore;

i contributi di associazioni, partner istituzionali e aziende coinvolte.

Un’impostazione che rafforza il valore dell’esperienza sul campo e ne amplifica l’impatto all’interno del contesto fieristico.

Le cinque tappe dei SAIE Lab | On Tour 2026

Il calendario 2026 prevede cinque appuntamenti in territori strategici, ciascuno dedicato a un tema chiave per il comparto delle costruzioni.

Reggio Emilia – 20 marzo

Edifici industriali e logistici

Pavimentazioni, strutture, coperture, efficienza energetica e sistemi di stoccaggio. Perugia – aprile

Ricostruzione

Restauro, patologie edilizie, sicurezza sismica ed efficientamento del patrimonio storico. Napoli – maggio

Politiche nazionali per l’abitare

Casa, città e territori: strategie, strumenti e scenari. Brescia – maggio

Digitalizzazione delle costruzioni

BIM, intelligenza artificiale, rilievo, smart building e digital twin. Genova – giugno

Infrastrutture e territorio

Ponti, gallerie, porti e coste, con particolare attenzione alla vulnerabilità territoriale.

Formazione, dati e networking

Ogni tappa dei SAIE Lab | On Tour 2026 sarà strutturata in sessioni di mezza o intera giornata, con rilascio di crediti formativi per le diverse categorie professionali coinvolte. Il programma alternerà interventi tecnici, tavole rotonde e momenti di confronto informale, favorendo il networking tra professionisti, imprese e istituzioni.

Elemento qualificante del format è anche la presenza dell’Osservatorio SAIE, realizzato in collaborazione con Nomisma, che accompagnerà ogni tappa con dati aggiornati, analisi congiunturali e scenari previsionali dedicati alle realtà territoriali del settore delle costruzioni.

I numeri di un progetto consolidato

I risultati dell’edizione precedente confermano la solidità dell’iniziativa:

30 aziende sponsor coinvolte;

1.964 professionisti altamente profilati;

85 partner istituzionali.

Numeri che raccontano un progetto ormai maturo, capace di attrarre competenze qualificate e di creare occasioni di confronto reale su temi tecnici e strategici.

Per chi opera nel settore – e per chi, come libero professionista, vive questi appuntamenti come momenti di aggiornamento e relazione – SAIE Lab | On Tour rappresenta un passaggio chiave nel percorso verso SAIE Bologna 2026, non solo come fiera, ma come spazio di sintesi di un lavoro costruito, tappa dopo tappa, sul territorio.

Per maggiori informazioni e sulle opportunità di sponsorizzazione è possibile consultare la pagina dedicata oppure scrivere a questa mail.